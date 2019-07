Pfeilschnell durchs Neckartal: Am Sonntag feiert der Rolli-Marathon Jubiläum. Foto: Weindl

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Joachim Schermuly schläft gut. Zumindest behauptet er dies in diesen turbulenten Tagen, den letzten, bevor am Sonntag der Heidelberger Rollstuhlmarathon Jubiläum feiert. Noch sei er ruhig, bekräftigt Schermuly, schließlich habe er, 52, das alles schon ein paarmal gemacht. Genauer genommen ist es der fünfte Marathon, den er organisiert. Schermuly (Foto: vaf) ist extrem optimistisch, dass das fünfzehnte Rennen im dreißigsten Jahr wieder ein Erfolg wird. Die RNZ traf den Chef des Organisationskomitees zum Gespräch.

Herr Schermuly, wie oft schauen Sie aktuell in die Wettervorhersage?

Joachim Schermuly. Foto: vaf

Täglich. Zumindest macht das meine Frau und teilt mir jede kleinste Veränderung mit.

25 Grad und Sonne - das klingt für ein Sportereignis im Freien ideal, oder?

Definitiv. Es sieht aktuell echt gut aus, damit kann man sehr gut leben. Wenn es heißer werden sollte, dann leiden nicht nur die Sportler, sondern auch die ganzen Streckenposten und Helfer, die in der prallen Sonne stehen müssen. So wäre es ideal, wenn abends noch ein kühler Wind weht - dann könnte man von einem lauen Sommerfest im Heidelberger Neckartal sprechen.

Für die Sportler wäre kühler aber sicher angenehmer.

Ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Vor allem die Profis sind ja daran gewöhnt, etwas problematisch könnte es vielleicht für einige Breitensportler werden, wenn sie die sportliche Leistung unter solchen Bedingungen nicht gewohnt sind. Weil das Rennen aber vormittags beginnt und es nachmittags am heißesten wird, mache ich mir keine Sorgen.

Was ist diesmal sportlich zu erwarten?

Hoffentlich ein spannendes Rennen. Als Topfavorit gilt definitiv der Niederländer Jetze Plat, der bereits vor zwei Jahren bei uns in Heidelberg einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Aber auch für ihn gibt es definitiv Konkurrenz - vor allem, weil unsere Strecke so schnell ist, gehen viele Topfahrer an den Start.

Gibt es beim Jubiläumsrennen Neuerungen oder vertraut man auf das bewährte Konzept?

Bezüglich des Rennablaufs bleibt alles beim Alten. Weil wir aber Jubiläum feiern, ruft unser Sponsor adviva - vielleicht als kleine Motivation bei der Hitze - einen Sonderpreis aus: eine Woche Skiurlaub für den Fahrer, der am Sonntag zuerst über die Ziellinie fährt.

Wie schon vor vier Jahren findet der Rolli-Marathon parallel zum Schaufenster des Sports auf der Neckarwiese statt. Eine Chance?

Zwar ist es als Veranstalter manchmal nicht ganz leicht, zwei so große Events unter einen Hut zu bekommen, aber insgesamt ist das für die Zuschauer und die Stadt natürlich super. Sowohl beim Schaufenster als auch bei uns wird extrem viel geboten, deshalb hoffen wir, dass viele Passanten auf uns aufmerksam werden und wir sie von unserem Event begeistern können.

Sie schwärmen extrem. Hand aufs Herz: Wie sehr können Sie - bei all dem Stress - am Veranstaltungstag überhaupt das Rennen genießen?

(lacht) Wenn ich meine Arbeit im Vorfeld gut gemacht habe, dann müsste der Renntag für mich eigentlich recht unaufgeregt verlaufen - denn die Aufgaben sind alle schon verteilt. Natürlich stehe ich aber für alle Fragen zur Verfügung und muss schauen, dass alles reibungslos abläuft. Ich stehe in der Verantwortung und bin, wenn es losgeht, hochnervös, schließlich kann immer ein Unfall oder etwas Unerwartetes passieren. Mittlerweile kann ich aber schon deutlich entspannter zuschauen, als noch zu Beginn.