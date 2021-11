Heidelberg. (PW/ber) Im Ringer-Lager herrscht helle Aufregung und die Rufe nach einem Saisonabbruch – zumindest bei den Amateuren – werden immer lauter. "Ich habe Bedenken, dass wir die Saison angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen zu Ende bringen können", sagt Trainer Wolfgang Laier. Dabei ist seine RKG Reilingen/Hockenheim noch in einer vergleichsweise günstigen Position. Die Bundesliga-Athleten sind von der 2G-Regelung, die seit Mittwoch in Kraft ist, ausgenommen. Während ungeimpfte Zuschauer nicht mehr in die Halle dürfen, reicht für Spitzensportler auch ein Negativtest.

Am Samstag steht für die Kurpfälzer ein richtungsweisendes Duell auf dem Plan, sie empfangen den punktgleichen AC Lichtenfels, an dem sie vorbei auf den vierten Tabellenplatz ziehen wollen, der am Ende zum Klassenverbleib reichen würde – falls die Saison nicht sowieso abgebrochen wird. "Dann würde es wohl gar keine Absteiger geben", sagt Laier. Die RGK will es aus eigener Kraft schaffen und sich für die klare 7:24-Hinkampfpleite revanchieren. "Die Niederlage fiel damals viel zu hoch aus und außerdem sind wir in der Rückrunde stärker", macht sich Laier Mut, "ich erwarte ein ganz knappes Ergebnis."

Unklar ist, wie es in den Ligen unterhalb der Bundesliga weitergehen wird. Südbaden hat seine Runde abgebrochen, Hessen unterbrochen und in Bayern ist es noch unklar, wie es nach Ausrufung des Katastrophenfalls weitergehen wird. In Nordbaden soll die fast schon abgeschlossene Saison zu Ende gebracht werden, allerdings haben mit Oberligist KSV Malsch und Verbandsligist KSV Hemsbach zwei Mannschaften ihre Kämpfe bereits abgesagt. Der AC Ziegelhausen ist fein raus, er hat die Runde schon vor 14 Tagen abgeschlossen. Absteiger wird es keine geben. Wer nicht antritt – so das Zugeständnis des Nordbadischen Ringer-Verbandes – muss auch keine Strafe zahlen. Ob die geplante Aufstiegsrunde aber tatsächlich stattfinden wird? Ungewiss.

Ganz verzwickt ist die Lage in der Regionalliga Baden-Württemberg. Die gilt – weil unterhalb der Bundesliga angesiedelt und verbandsübergreifend angelegt – als dem Spitzensport gleichgestellt. Doch unklar ist, ob für Regionalliga-Athleten 2G oder 3G gilt. Die für den Sportbetrieb zuständige ARGE Baden-Württemberg verweist auf die 3G-Regelung, doch Ordnungs- und Gesundheitsämter erkennen das offenbar nicht überall an.

"Die Vereine hängen gerade in der Luft", seufzt Abteilungsleiter Herbert Maier vom ASV Ladenburg. Sowohl der Tabellenzweite aus der Römerstadt als auch der Rang-Sechste KSV Schriesheim haben je zwei Leistungsträger in ihrem Team, die ungeimpft sind. Während Ladenburg die Ausfälle dank seines großen Kaders auffangen könnte, würde Schriesheim arge Probleme bekommen. "Wir hatten ohnehin schon zwei Ausfälle, bei 2G könnten wir noch acht Ringer aufbieten", klagt Peter Schmitt. Der Schriesheimer Sportchef plädiert nicht nur deshalb für einen sofortigen Abbruch der Runde. "Überall steigen die Infektionszahlen und wir sollen lustig weitermachen", sagt Schmitt und schüttelt den Kopf: "Es wäre klüger gewesen, die Saison in diesem Jahr noch einmal auszusetzen."

Denn die Auflagen für die Vereine seien zu groß, klagt er, und das Zuschauer-Interesse wegen Corona zu klein. Nur im Derby gegen Niederliebersbach sei der Zuspruch mit 150 Zuschauern gut gewesen, sonst fanden die Kämpfe vor 50 bis 60 Besuchern statt. Der Spitzenkampf am Samstag zwischen Ladenburg und Baienfurt habe noch 30 Fans in die große Lobdengauhalle gelockt.

Während die ARGE Baden-Württemberg zunächst an der Fortsetzung der Runde festhalten wollte, hat sie nun doch am Mittwochnachmittag ein Schreiben an alle Vereine gesandt. Nordbadens Sportreferent Hardy Stüber, der für den Wettkampfbetrieb in der Regionalliga zuständig ist, will bis Donnerstag um 16 Uhr ein Meinungsbild einholen. Er ist skeptisch, dass die Runde zu Ende geführt werden kann. Stand Mittwochabend waren bereits drei von fünf Regionalliga-Kämpfen abgesagt. Auch Schriesheim will bei der KG Baienfurt-Ravensburg nicht antreten. Der Spitzenreiter, der als Meister in die Bundesliga aufsteigen will und trotz Corona wohl immer noch viele Zuschauer anzieht, verlangt dafür aber eine Ausgleichszahlung von den Bergsträßern.

(Noch) nicht abgesagt ist der Kampf des ASV Ladenburg bei der RG Hausen-Zell. Den Hinkampf haben die Römerstadt mit 7:25 deutlich verloren. "Hausen-Zell hat zuletzt nachgelassen", sagt Herbert Maier, "und beim letzten Duell hatten wir personelle Probleme."

Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: RKG Reilingen/Hockenheim – AC Lichtenfels, Johannis Nürnberg – SRC Viernheim, Wacker Burghausen – ASV Schorndorf.

Regionalliga, Samstag, 20 Uhr: RG Hausen-Zell – ASV Ladenburg, KSV Rheinfelden – SVG Nieder-Liebersbach.

Oberliga, Freitag, 20.30 Uhr: KSV Östringen – KSC Graben-Neudorf.