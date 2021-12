Drei olympische Medaillen gingen in die Region: Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim wurde nach ihrem Triumph in Tokio erneut Sportlerin des Jahres. Foto: dpa/imago

Von Claus Weber

Heidelberg. Mit drei Medaillen und vielen Top Ten-Platzierungen kehrten die Sportler der Region von den Olympischen Spielen aus Tokio zurück. Kein Wunder, dass Daniel Strigel mit dem Sportjahr 2021 zufrieden war – trotz vieler Einschränkungen, die die Corona-Pandemie erneut mit sich gebracht hat. Im Gespräch mit der RNZ blickt der 46-jährige ehemalige Weltklasse-Fechter, der seit 2010 Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar im Neuenheimer Feld ist, zurück und voraus.

Daniel Strigel, wie zufrieden waren Sie mit dem Sportjahr 2021?

Ich war sehr zufrieden, dass die Olympischen Spiele stattfinden konnten. Denn das war nicht selbstverständlich. Und ich bin froh, dass kein Athlet in Zusammenhang mit der Reise nach Tokio an Covid-19 erkrankt ist. Trotz der erschwerten Bedingungen waren die Spiele für uns so erfolgreich wie noch nie.

Gold durch Max Lemke im Vierer-Kajak und Weitspringerin Malaika Mihambo waren herausragend, doch nicht alle Hoffnungen haben sich erfüllt.

Dazu gab’s noch Bronze durch Ringer Denis Kudla. Das war etwas Besonderes, dass er das zum zweiten Mal in Folge geschafft hat. Das Attraktive am Leistungssport ist, dass er nur begrenzt planbar ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich nicht jede Hoffnung erfüllen kann.

Max Lemke holte Gold im Vierer-Kajak. Foto: dpa/imago

Früher war Deutschland in den Teamsportarten erfolgreicher.

Schon die Qualifikation für Olympia ist für Europäer in den Spielsportarten ein Erfolg. Hier haben sicherlich der Corona bedingte Ausfall der Ligen und die ständigen Terminverschiebungen die Qualifikation erschwert. Im Fußball waren die Männer qualifiziert, aber weil die U 21-EM coronabedingt im gleichen Jahr stattfand, waren mehrere Vereine nicht bereit, die Spieler erneut freizustellen.

Mit Schwimmer Philip Heintz und Gewichtheber Jürgen Spieß haben zwei langjährige Leistungsträger der Sportregion ihre Karriere beendet. Was kommt nach?

Es gab sehr viele internationale Top-Ergebnisse der regionalen Sportler im Juniorenbereich. Die Leistungsdichte macht Hoffnung auf Los Angeles 2028. In Paris 2024 geht es für die Jüngeren vor allem darum, die Spiele einmal gesehen und erlebt zu haben.

Was hat Sie 2021 aus sportlicher Sicht am meisten überrascht – und was am meisten enttäuscht?

Dass Max Lemke und Malaika Mihambo ihrer Favoritenrolle tatsächlich gerecht geworden sind. Das ist nicht selbstverständlich, das ist herausragend. Genauso schön ist, dass der Ludwigshafener Horst Lehr nach 21 Jahren wieder eine internationale Medaille im Freistilringen nach Deutschland geholt hat. Eine Enttäuschung? Da fällt mir Speerwerfer Andy Hofmann ein, der seine Teilnahme an Olympia wegen einer Verletzung absagen musste. Das war bitter.

2020 hat die Corona-Pandemie auch für Spitzensportler starke Einschränkungen gebracht, wie war 2021?

Der Trainingsbetrieb war so gut wie nicht eingeschränkt. Aber die Entwicklungsreize bei Turnieren sind mindestens so wichtig wie Training – und die waren 2021 sehr eingeschränkt. Eine so kleine Sportnation wie Deutschland hat das deutlich stärker gemerkt als China, die USA oder Russland, die national viel mehr Trainingskonkurrenten stellen können.

2021 wurde der neue SNP Dome eingeweiht und die Box-Halle am Olympiastützpunkt soll im ersten Quartal 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Was erhoffen Sie sich von beiden Einrichtungen?

Mit dem SNP Dome als eine der wenigen Sport- und Veranstaltungsstätten in dieser mittleren Größe werden Heidelberg und die Region weitere Strahlkraft entwickeln. Ich hoffe nur, dass die derzeitige Spielstärke der MLP Academics kein Strohfeuer ist und dass wir uns über sehr viele Erstliga-Spiele freuen können. Die Box-Halle wurde zu Zeiten bewilligt, in denen der Box-Stützpunkt Heidelberg viel stärker aufgestellt war. Ich hoffe, dass das neu aufgestellte Trainerteam diese alte Stärke wieder entwickeln kann, an der Infrastruktur liegt es jetzt jedenfalls nicht. Die Voraussetzungen sind geschaffen, nun muss 2028 geliefert werden.

Denis Kudla aus Schifferstadt holte Bronze im Ringen. Foto: dpa/imago

Im Fußball, Handball, Eishockey und Basketball ist die Region in den Spielsport-Sportarten erstklassig. Wie erklären Sie sich das?

Die Basis dafür hat in erster Linie Dietmar Hopp mit seiner Stiftung gelegt, ergänzt durch Manfred Lautenschläger im Basketball und der Familie Greinert, die den Hockeysport unterstützt, in dem die Region ebenfalls erstklassig ist. Geld allein schießt keine Tore, aber ohne Geld werden eben auch keine Körbe geworfen. Die hervorragenden Bedingungen bringen die Spielerinnen und Spieler, die Trainer und Manager dann auch seit Jahren konstant aufs Feld, insgesamt haben die Mäzene da sehr viel richtig gesteuert würde ich sagen.

Ist die Finanzierung des Teams Paris 2024 gesichert?

Leider noch nicht auf dem Niveau, das die regionale Erfolgsgeschichte der letzten 15 Jahre ermöglicht hat. Unser Konzept basiert eigentlich auf fünf Premiumpartnern, da fehlen noch ein bis zwei. In diesen schwierigen Zeiten müssen wir das Förderkonzept vielleicht demnächst anpassen, aber ganz alleine werden wir die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aus der Metropolregion natürlich nicht lassen.

Der Rhein-Neckar-Raum ist keine Wintersport-Region. Sind Sportler aus der Metropolregion bei den Winterspielen in Peking?

Wir könnten eine viel stärkere Wintersportregion sein, weil wir neben Berlin und München in Mannheim die meisten Eisflächen der Republik haben, dank Stadt Mannheim und Dietmar Hopp. Aber Eiskunstlaufen, Shorttrack, Curling usw. tun sich hier schwer. Erstmals seit langer Zeit sind auch weder regionale Buckelpistenfahrer noch Eiskunstläufer dabei. Auf jeden Fall können wir aber mit Eishockey rechnen.

Viele westliche Länder diskutieren über einen politischen Boykott der Spiele. Was halten Sie davon?

Die Erfahrungen aus Zeiten des Kalten Krieges zeigen, dass Olympische Spiele nicht dazu geeignet sind, geopolitische Konflikte auszutragen. Meine Meinung ist, dass man die Olympischen Spiele davon freihalten und auch keinen moralischen Druck auf die jungen Athletinnen und Athleten ausüben sollte, die sich ja weit vor den Vergaben an bestimmte Austragungsorte auf ihren persönlichen Weg nach Olympia gemacht und sehr viel investiert haben.

IOC-Chef Thomas Bach wurde für sein Verhalten in der Causa Peng Shuai scharf kritisiert, er habe sich von der chinesischen Propaganda vor den Karren spannen lassen.

Ich habe keinerlei Kompetenzen, in diesen politischen Sphären zwischen Richtig und Falsch unterscheiden zu können. Ganz naiv betrachtet glaube ich nicht, dass man bei der chinesischen Politik mit öffentlichem Säbelrasseln wirksamer sein kann als mit stiller Diplomatie, wie Thomas Bach sein Vorgehen nennt.

Auch die Vergabe der Fußball-WM nach Katar wird – je näher das Ereignis rückt – stark kritisiert. Es gab sogar bereits Boykottaufrufe. Wie sehen Sie das aus Sicht eines Sportlers?

Wenn man zunächst nochmal auf Olympia schaut, dann ist zu erkennen, dass das IOC versucht, autokratische Ausrichter-Nationen zu meiden. 2024 finden die Spiele in Paris statt, 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo, 2028 in Los Angeles, 2032 in Brisbane. Es ist also offensichtlich nicht so, dass sich das IOC autokratischen Regimen anbiedert, wenn es Alternativen gibt. Eine solche Linie wird die Fifa in Zukunft hoffentlich auch verfolgen. Und nochmal zum Thema Boykott: Zweifelhafte Entscheidungen der Weltverbände zu Lasten der Sportler mit einem Feigenblatt zu versehen – dem kann ich nichts abgewinnen.

Bobsportler, die bereits in Peking waren, berichten von Gängelungen. Athleten mit Falsch-Positiv-Tests wurden in Quarantänehotels gebracht, in denen hygienische Mindeststandards nicht erfüllt wurden. Haben Sie Ähnliches gehört, was ist zu tun?

Ich kenne diese Berichte auch und meinen Informationen nach sind sie authentisch. Es steht sogar die Frage im Raum, ob direkte Konkurrenten chinesischer Sportler nochmal eine Stufe strenger behandelt werden. Hier kommt wahrscheinlich eine ganz besondere Herausforderung auf die Athleten zu. Vielleicht schaffen es die internationalen Sportverbände noch, Verbesserungen der Bedingungen zu erreichen. Aber am Ende gilt frei nach dem Heidelberger Sportpsychologen Eberspächer mein inoffizielles olympisches Motto: Persönliche Bestleistung, wenn’s drauf ankommt, und das unter allen Bedingungen.