Köln. (tib) Uli Roth ist ein Optimist. Schon bevor die Handball-WM überhaupt begann, hat der WM-Experte der RNZ gesagt, dass es die deutsche Mannschaft bis ins Halbfinale schaffen kann. Mindestens. Nun hat der Leutershausener allen Grund, weiter an ein positives Ende zu glauben. Roth: "Es ist jetzt vollkommen egal, auf wen wir im Halbfinale treffen, denn die Gegner haben großen Respekt vor unserer Mannschaft und dem Publikum." Es sei nun alles machbar - es komme jetzt auf Nuancen an. Das DHB-Team habe gezeigt, dass man dem riesigen Druck standhalten könne und dass man nun vor nichts mehr Angst haben müsse.

"Das Verrückte ist ja, dass wir eigentlich noch nie am Optimum gespielt haben und trotzdem vorzeitig im Halbfinale stehen", sagt der ehemalige Rekord-Nationalspieler. Auch bei der Gala gegen Kroatien sah Roth Schwächen im Abschluss von den Außenpositionen und freute sich aber gleichzeitig daran, dass andere Mannschaftsteile dafür stärker aufspielten. "Die Abwehr- und Torhüterleistung ist einfach verlässlich und bleibt stabil", sagt Roth.

Im Angriff sei man unfassbar schwer auszurechnen: "Da kommt auf einmal ein Fabian Böhm rein und wirft in der entscheidenden Phase zwei extrem wichtige Tore. Das ist das, was unsere Mannschaft auszeichnet." Bei allen anderen Teams wisse man, wer in der sogenannten "Crunch-Time" das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Roth: "Bei uns weiß das keiner - das macht uns so stark."

Der 56-Jährige findet es auch richtig, dass sich Bundestrainer Christian Prokop dafür entschieden hat, Tim Suton nachzunominieren. "Trotz seines Alters hat Suton schon viel Erfahrung", so Roth, "er ist frech, selbstbewusst und zittert nicht, wenn er den Ball hat - und er ist für die Gegner komplett unbekannt."