Der Berliner Fabian Wiede (links) hat in der Hauptstadt ein doppeltes Heimspiel: "Das ist für mich ein absolutes Highlight." Foto: dpa

Von Tillmann Bauer

Berlin. Für Fabian Wiede ist es quasi ein doppeltes Heimspiel. Eine Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land und zudem die Vorrundenspiele im Wohnzimmer zu absolvieren, bezeichnet er als "absolutes Highlight". Denn Wiede ist waschechter Berliner, seine Ausbildung genoss der 24-Jährige in der Jugend-Akademie der Füchse und spielt nun seit 2012 bei den Profis. Zwar hat der Linkshänder, der neben dem Feld eher in sich zurückgezogen auftritt, bereits vor drei Jahren den großen Wurf geschafft, als er mit dem Nationalteam überraschend unter Ex-Coach Dagur Sigurdsson zum Europameister aufschwang. Nun will er diesen Coup aber noch steigern und mit dem DHB-Team für Aufsehen sorgen.

Bei dem Berliner war die Nachfrage nach Tickets doch noch einmal größer als beim restlichen Team. "Es gab einige Fragen wegen Karten", gibt er mit einem Grinsen zu, "wir haben nicht so ein großes Kontingent, um alle Leute zu befriedigen." Die Euphorie in Berlin sei insgesamt groß geworden. Trotzdem, für den 24-Jährigen liegt der Fokus vor allem auf der sportlichen Leistung der Mannschaft: "Es ist egal, in welcher Stadt wir sind."

Mit der Heim-WM geht auch für Wiede ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Für jeden einzelnen, der eine Weltmeisterschaft im eigenen Land spielen darf, ist das einfach einmalig", sagte er leise und schüchtern, als er noch auf dem Podium der Pressekonferenz saß.

Doch für den Berliner gibt es eigentlich keinen Grund, schüchtern zu sein. Wiede überzeugte in der Vergangenheit sowohl bei den Füchsen in der Bundesliga als auch im Nationaldress, obwohl ihn noch im Oktober eine Innenbandverletzung kurzzeitig aus der Bahn geworfen hatte. Gemeinsam mit seinen Kollegen Silvio Heinevetter und Paul Drux aus der Hauptstadt überzeugte er Bundestrainer Christian Prokop. Wiede ist für das Nationalteam längst unverzichtbar geworden, an ihm führt im Rückraum kein Weg vorbei. Er ist wiede(r) voll da.

Ein Kindheitstraum erfüllt sich

Und der Nationalcoach erwartet von ihm mehr, als nur im rechten Rückraum für Torgefahr zu sorgen. Nachdem Prokop den jungen Tim Suton vom TBV Lemgo aus dem 16er-Kader gestrichen hat, ist Wiede nun seine zweite Option nach Martin Strobel, der erstaunlicherweise für Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten spielt, auf der so wichtigen Position des Spielgestalters.

Wenn Chefcoach Prokop von seinem Schützling spricht, kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus: "In der Vorbereitung haben wir mit zwei unterschiedlichen Mittelmännern gearbeitet. Einerseits ist es mit Martin das klassische Spiel, Fabian toppt das klassische Spiel noch einmal." Es sei schwer für den Gegner einzuschätzen, so der Bundestrainer: "Das bringt frischen Wind."

Mit seinem Heim-Publikum im Rücken kann Wiede also zu einem entscheidenden Faktor werden.