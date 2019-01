Von Tillmann Bauer

Berlin. Den Schlusspunkt setzte Silvio Heinevetter selbst. Der Berliner Torhüter war es, der in seinem "Wohnzimmer" in der letzten Sekunde den Ball im leeren serbischen Tor versenkte und damit den 31:23-Sieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft besiegelte. Die Vorrunde der Heim-Weltmeisterschaft ist vorbei, mit 3:1 Punkten zieht die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in die Hauptrunde ein. Heinevetters Teamkollege Paul Drux zog sein Fazit: "Wir sind jetzt bereit. Die Fans haben gemerkt, dass in Zukunft noch einiges gehen kann." Dann schob er mit einem trockenen Grinsen nach: "Ich glaube, das reicht."

In der Abwehr spielte die deutsche Nationalmannschaft auch gegen Serbien beinahe lückenlos. Hier bleibt Stefan Vujic zwischen Paul Drux und Finn Lemke stecken. Foto: dpa

Vor dem Anpfiff konzentrierte sich noch vieles auf Rückkehrer Kai Häfner, der aufgrund der Verletzung von Steffen Weinhold zur Mannschaft gestoßen war. Er wurde noch nicht gebraucht. Im Trainingsanzug beobachtete der Hannoveraner das Geschehen von der Tribüne, kam nicht darum herum, einige Autogramme zu schreiben und auch verbal die Richtung vorzugeben: "Wir wollen nochmals ein tolles Spiel zeigen und dann mit einem guten Gefühl nach Köln fahren." Gesagt, getan.

Dass das letzte Gruppenspiel aber auf dem Papier nicht mehr die ultimative Bedeutung hatte, merkte man bereits an der Anfangsformation, die Bundestrainer Prokop auf das Feld der Mercedes-Benz-Arena schickte: Talent Franz Semper bekam im Rückraum viel Spielzeit, gleichzeitig durfte Heinevetter im Tor beginnen, während Andreas Wolff auf der Bank Platz nahm. "Es ging darum, dass wir nicht zu sehr herunterfahren", sagte Prokop nach dem Spiel, "das kann tödlich sein." So habe man die Aufgabe weitgehend gut gelöst und sich nochmals einen positiven Schub geholt.

Ein Selbstläufer war die Begegnung gegen hartnäckige Serben aber nicht. Weil man sich in der Anfangsphase zu viele Fehlwürfe leistete und in der Abwehr nicht konsequent zugriff, übernahm das DHB-Team erst nach knapp zehn Minuten die Führung. Als sich die Prokop-Sieben langsam, aber sicher stabilisiert hatte und Heinevetter stärker wurde, konnte auch Kapitän Uwe Gensheimer geschont und im weiteren Verlauf nur noch für die Siebenmeter eingesetzt werden. Auch Patrick Groetzki, der bislang das Turnier fast durchgespielt hatte, durfte sich ausruhen, was zur Folge hatte, dass Linkshänder Semper - eigentlich Rückraumspieler - auf Außen auftauchte. Getreu dem Motto: Kräfte sparen für Köln.

Bundestrainer Christian Prokop. Foto: dpa

Zwar war Deutschland den Serben stets überlegen, verpasste es aber, das Ergebnis früh deutlicher zu gestalten, weil man selbst zu viele technische Fehler machte. Erst als Löwe Jannik Kohlbacher knapp 20 Minuten vor Schluss dreimal in Folge traf und die Führung erstmals auf fünf Tore schraubte, waren die Messe gelesen und die restliche Spielzeit eine bessere Übungseinheit, bei der das DHB-Team den Serben deutlich die Grenzen aufzeigte. Kohlbacher, der vier Tore erzielte, wurde sogar zum "Spieler des Spiels" gewählt: "Vorne haben wir zumindest die Chancenverwertung verbessert. Das sollte noch einmal Sicherheit für die Hauptrunde geben." Denn wenn es in den kommenden drei Spielen um den Einzug ins Halbfinale nach Hamburg geht, muss man die Fehler weiter reduzieren.

In der Hauptrunde trifft die deutsche Auswahl nun auf Spitzenteams: Neben den bereits am Dienstag qualifizierten Spaniern und Kroaten hat sich gestern noch Island durchgesetzt. Weil am Nachmittag bereits Brasilien die gesamtkoreanische Mannschaft schlug, verfiel zudem der Minuspunkt, den die deutsche Mannschaft durch das Unentschieden gegen Russland hinnehmen musste. Die Vorzeichen stehen also gut, wenn es am Samstag um 20.30 Uhr im ersten Hauptrundenspiel gegen Island darum geht, an den Erfolg anzuknüpfen.

Die Zeit zum Kraftsparen ist jetzt vorbei.

Deutschland: Heinevetter 1, Wolff - Gensheimer 2/1, Lemke, Wiencek 2, Wiede 3, Pekeler 2, Weinhold, Strobel 1, Fäth 2, Groetzki, Semper 2, Musche 5/2, Böhm 3, Kohlbacher 4, Drux 4.

Serbien: Cupara 1, Milosavljev - Pusica, Vorkapic 3, Orbovic, Vujic 2, Radivojevic 2, Nenadic, Ilic N. 6/4, Mosic 2, Ilic V. 2, Nikolic, Kukic 2, Milic 2, Marsenic 1, Obradovic.

Zuschauer: 13.500.( ausverkauft).