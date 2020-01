Von Michael Wilkening

Frankfurt. Die Kunde kam aus Berlin – und wird die deutschen Handballer noch eine Weile beschäftigen. Spätestes mit der Absage von Fabian Wiede ist bei der Nationalmannschaft der kreative Notstand ausgebrochen. Der Linkshänder von den Berliner Füchsen musste sich am 30. Dezember einer Operation an der linken Schulter unterziehen und ist deshalb bei der Europameisterschaft nicht dabei, die am kommenden Donnerstag mit der Partie im norwegischen Trondheim gegen die Niederlande startet. Vor Wiede mussten Bundestrainer Christian Prokop bereits Fabian Ernst, Tim Suton (beide Kreuzbandriss), Martin Strobel (nach Kreuzbandriss noch nicht ausreichend fit) und Steffen Weinhold (Fußverletzung) mehrere mögliche Spielgestalter absagen – vor der EM ist die Rückraummitte die Problemzone des deutschen Handballs.

Christian Prokop kennt die Sollbruchstelle innerhalb seiner Mannschaft – und deshalb ist es nachvollziehbar, dass er ihr vor den Testpartien möglichst wenig öffentliche Aufmerksamkeit schenken wollte. "Ich möchte den Fokus gar nicht so sehr auf die Rückraummitte lenken", sagte der Bundestrainer gestern: "Es ist wichtig, dass wir das Spiel im Rückraum in der Dreier-Konstellation aller Akteure gut hinkriegen." Der Leipziger möchte verhindern, dass die mediale Last auf den Schultern eines einzelnen Spielers ruht. Prokop wird aber nicht verhindern können, dass in erster Linie darauf geachtet wird, ob Paul Drux in der Lage ist, dem Angriff Struktur zu geben.

Rückraum ist die Problemzone

Es wird heute bereits erste Hinweise darauf geben, ob Drux in der Lage ist, die Hauptlast als Spielmacher der Deutschen zu tragen. In Mannheim testen die Spieler des deutschen Handballbundes (DHB) ab 17.20 Uhr gegen Island, ehe zwei Tage später in Wien ein weiteres Übungsmatch gegen Österreich angesetzt ist. Nicht einmal eine Woche bleibt den Ballwerfern vor dem EM-Start, sodass jede Spielminute und jede Trainingseinheit wichtig sind, um sich für das Turnier in Form zu bringen.

Der Berliner Drux macht aktuell alle Einheiten mit, obwohl es nicht verwundern würde, wenn Prokop seinen letzten verbliebenen Mittelmann vor dem EM-Start sprichwörtlich in Watte packen würde. "Das wäre falsch, denn es passieren ja gerade dann Verletzungen, wenn man nicht volle Pulle in die Aktionen geht", sagte Drux gestern in Frankfurt. In der Mainmetropole bereitet sich die deutsche Auswahl seit Donnerstag vor – und feilt in den Trainingseinheiten besonders an der Abstimmung im Angriff. "Der Rückraum genießt im Training eine hohe Aufmerksamkeit", sagte Prokop gestern. Der Bundestrainer muss deutlich mehr improvisieren als ihm lieb ist, weil gewohnte Abläufe durch die Absageflut der etablierten Akteure im Rückraum weggebrochen sind.

"Wir wollen die Testspiele zu 100 Prozent nutzen, um weiterzukommen", kündigte Prokop an. Durch die personellen Veränderungen haben die Duelle gegen Island und in Österreich einen hohen Stellenwert bekommen. Es deutet sich an, dass die Deutschen links von Drux auf Julius Kühn bauen, der die Heim-WM wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte und darauf brennt, im DHB-Dress zu glänzen wie vor seiner Verletzung. Im rechten Rückraum kommt viel Verantwortung auf Kai Häfner zu, der wie Kühn für die MT Melsungen spielt.

Sie haben ihre Plätze für den EM-Auftakt sicher, sofern sie gesund bleiben. Ein Akteur muss Prokop einen Tag vor dem Duell gegen die Niederlande aus seinem aktuell 17 Akteure umfassenden Aufgebot aber noch streichen. Vermutlich dürfte es Patrick Zieker vom TVB Stuttgart treffen, sodass auf der Linksaußen-Position die Verantwortung allein auf Kapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen lasten würde. "Ich werde den Kader erst nach dem zweiten Test benennen, weil ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe", sagte Prokop am Freitag. Zumindest in diesem Punkt hat der Bundestrainer noch eine Auswahl – im Rückraum müssen es die Verbliebenen richten.