Marc Nagel und Holger Löhr dürfen am Samstag wieder ihrem Handwerk nachgehen. Ob beide Trainer mit ihren Teams erfolgreich in die Pokalrunde starten können? Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Auferstanden wie Phönix aus der Asche – die 3. Handball-Liga ist zurück. Dass ab dem Wochenende wieder der Ball um den Aufstieg in der 2. Bundesliga fliegt, ist für die vier Teams aus der Region irrelevant, sie haben für diese spezielle Runde nicht gemeldet. Weil es zudem keine Absteiger geben wird, steht fest, dass die SG Leutershausen, der TV Germania Großsachsen, die HG Oftersheim/Schwetzingen und die Rhein-Neckar Löwen II auch in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga auflaufen werden.

Um aber die Wartezeit zu verkürzen – und die Sportart nicht ganz zu verlernen – hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) die Pokalrunde aus dem Boden gestampft. Sie ist ebenfalls freiwillig. Wir klären im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Was ist die Pokalrunde überhaupt? Einfach gesagt: Eine Möglichkeit, nach monatelanger Pause wieder Handball spielen zu können. Wer das nicht in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga tun möchte, kann sich miteinander in der Pokalrunde messen. Dort gibt‘s drei regionale Gruppen, in denen jedes Team einmal auf jeden Gegner trifft. Der Anreiz? Die Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für den DHB-Pokal, deshalb der Name. Bis zum 22. Mai soll die Runde dann beendet sein.

Spielen die Teams aus der Region überhaupt mit? Teilweise. Während sich der TV Germania Großsachsen und die Rhein-Neckar Löwen II gegen eine Teilnahme entschieden haben, gehen die SG Leutershausen und die HG Oftersheim/Schwetzingen an den Start. Die beiden Teams treffen dann am 24. April im Derby in der Heinrich-Beck-Halle aufeinander.

Wer spielt sonst noch mit? Neben den beiden Teams aus der Region befinden sich in der Südgruppe der HC Erlangen II, HBW Balingen-Weilstetten II, die TGS Pforzheim, der TSV Blaustein, der TV Plochingen und die SG Pforzheim-Eutingen – insgesamt also acht Mannschaften.

Wie ist die Lage in Leutershausen? Marc Nagel hat die Leitung übernommen. Das merkt man. "Das Training macht Spaß, ist aber sehr hart", sagt Linksaußen Gianluca Pauli: "Wir werden gefordert. Aber das tut uns auch gut." Die Vorfreude ist groß, endlich wieder spielen zu dürfen. Aktuell läuft das Training zweimal die Woche. Das Nagel-Comeback gibt’s also am Samstagnachmittag (17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die TGS Pforzheim. Pauli sagt: "Schön, dass es wieder los geht. Da warten wir schon wieder drauf. Ich denke, dass es auch mental ganz wichtig ist." Lucas Bauer und Alexander Leibnitz könnten da schon für die Roten Teufel auflaufen.

Wie sieht’s in Schwetzingen aus? Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen spielt gegen Pforzheim. Nicht etwa gegen die TGS, sondern auswärts beim Lokalrivalen SG Pforzheim/Eutingen (Samstag/20 Uhr). Für Holger Löhr ist es der Beginn einer Abschiedstournee. Der Coach wird die Schwetzinger nach der Pokalrunde verlassen. Danach übernimmt Frank Schmitt, der noch im vergangenen Jahr in Leutershausen unter Vertrag stand. Löhr sagt: "Wir haben das intern diskutiert und uns dafür entschieden, nach der Saison eine saubere Übergabe zu machen. Natürlich ist Frank in die Planungen involviert." Weil Lino Messerschmidt kurzfristig zum TV Großwallstadt wechselte und Florian Burmeister aufgrund seines Studiums nicht zur Verfügung steht, fehlen Löhr in der Pokalrunde wichtige Leistungsträger. Er will also vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance geben. Nach der Pokalrunde ist für Löhr das Kapitel bei der HG zunächst beendet. Bezüglich seiner Zukunft sagt er zur RNZ: "Nach all den Jahren will ich etwas Pause machen. Prinzipiell kann ich mir aber aber vieles vorstellen. Ob Sportliche Leitung oder andere interessante Projekte. Warten wir mal ab."

Wie wird getestet? Aktuell werden alle Beteiligten dreimal wöchentlich getestet. Zweimal unter der Woche, einmal am Spieltag. Zuschauer sind keine erlaubt.