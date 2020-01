Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Uli Roth, 57, lebt für den Handballsport. Der aus Leutershausen stammende ehemalige Rekordnationalspieler weiß wie es ist, für sein Land in der Verantwortung zu stehen. Schließlich gewann er selbst bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles als Kapitän die Silbermedaille. Das ist bald 36 Jahre her. Wir haben mit dem ehemaligen Nationalspieler, der unter anderem Deutscher Meister und Pokalsieger wurde, nach der jüngsten Europameisterschaft, die für das deutsche Team durchwachsen lief, gesprochen.

Uli Roth, letztendlich landete das DHB-Team auf Platz fünf. Versöhnlich?

Natürlich ist es ein versöhnliches Ende und es gab auch einige positive Erkenntnisse. Wenn man aber ehrlich ist, hatten wir die leichteste EM-Auslosung aller Zeiten – das wusste man ja vorher schon, dass das Spanien-Spiel das wichtigste des ganzen Turniers werden wird. Und da war die Mannschaft einfach nicht bereit. So hat man sich eine Ohrfeige abgeholt, das kann man auch nicht auf die Verletztenmisere oder die fehlende Stimmung schieben.

Es gab während des Turniers auch viele kritische Stimmen.

Ja, aber die Leute werden alle mundtot gemacht. Es ärgert mich wahnsinnig, dass man nicht mehr öffentlich seine Meinung sagen kann, ohne, dass gleich wieder eine Diskussion losgeht. Keiner sagt mehr dem anderen die Wahrheit, viele ducken sich vor Bob Hanning (DHB-Vizepräsident Anm. d. Red) weg. Ich kenne das ja noch aus meiner Zeit, dass man es als Aktiver nicht gerne hört, wenn sich die Ehemaligen äußern, aber wir Ex-Nationalspieler wollen einfach nur das Beste für den deutschen Handball – deshalb sagen wir auch unsere Meinung. Dafür darf man, wenn es nach mir geht, nicht kritisiert werden.

Ihre Kritik richtet sich also nicht gegen Bundestrainer Christian Prokop?

Ich bemängele nicht, dass Prokop Bundestrainer ist. Ich kritisiere aber, dass der DHB und Hanning ihn damals zum Bundestrainer gemacht haben – das war aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Ein Bundestrainer kann nicht in seinem Job reifen, sondern er kommt schon gereift. Er sollte mit allen Top-Spielern und Charakteren gearbeitet haben, er sollte Titel gewonnen haben, er sollte wissen, wie man mit den Medien umzugehen hat. Prokop war bei seinem Antritt einfach nicht reif genug – deswegen haben wir auf der wichtigsten Position der Republik seit drei Jahren eine Diskussion.

Aber Prokop hat sich entwickelt, oder?

Natürlich hat er sich verändert, aber schon verändern ist nicht mehr authentisch. Er hat sich dem Verband und der Mannschaft gegenüber angepasst. Er strahlt eben nicht die Ruhe und Souveränität wie andere Nationaltrainer aus. Klar waren manche Entscheidungen während der EM nicht ganz optimal, aber das sind eben Fehler, die auch andere Trainer machen.

Was genau stört Sie dann?

Mich stört, dass man solche Dinge einfach nicht mehr aufzeigen darf. Der allererste Fehler war schon, dass man Prokops Vorgänger Dagur Sigurdsson nicht verlängert bekommen hat. Da hätte das Management alles dafür tun müssen, ihn langfristig zu halten, um das Ziel "Olympia Gold" mit ihm anzugehen. Er hat nachweislich die Nationalmannschaft erfolgreich geführt.

Es wurde also nicht genug dafür getan, um Sigurdsson zu halten?

Ich denke, es ging dabei ums Geld. Aber man hat es ja auch geschafft, Christian Prokop für eine hohe Ablösesummer von einem Bundesliga-Team loszueisen. Prokop war ausschließlich der Wunschkandidat von Bob Hanning – obwohl zur gleichen Zeit andere erfahrenere Trainer zur Verfügung standen.

Wo sollte dann angesetzt werden?

Beim DHB wurde in den vergangenen Jahren ja schon einiges an den Strukturen verbessert. Es geht in die richtige Richtung: Mit Axel Kromer hat man einen Sportvorstand, mit Mark Schober einen Generalsekretär. Ich würde mir einfach wünschen, dass auch der Präsident mehr nach vorne tritt und Hanning beispielsweise einen Schritt zurück – denn was ich ja immer hinterfrage, sind diese ganzen Doppelpositionen. Es stört mich am meisten, dass der Verband nicht unabhängig geführt wird. Das gilt für Vize-Präsidenten, Teammanager, Nationaltrainer oder auch Experten, die gleichzeitig bei Bundesliga-Teams unter Vertrag stehen – das beißt sich einfach und bietet gleichzeitig unnötigen Spekulationsspielraum.

Welthandballer Daniel Stephan, der für seine Aussagen während der EM heftig in die Kritik geraten war, ist dagegen bei keinem Verein angestellt.

Genau – und dann wird er noch als Nörgler abgestraft. Er ist doch einer der ganz wenigen, die komplett unabhängig sind. Wenn man dann nicht mehr seine Meinung sagen darf, dann ist das kein gutes Zeichen. Ich will nur klarstellen, dass wir ehemaligen Nationalspieler dem DHB-Team den allergrößten Erfolg wünschen – wir werden uns aber auch in Zukunft frei äußern und unsere Meinung kundtun, auch wenn das vielleicht nicht jedem gefällt, denn wir lieben Handballdeutschland. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber ohne Kritik wird es auch keinen Fortschritt geben.