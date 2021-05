Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die Bank vor der Schwetzinger Nordstadthalle sieht nicht bequem aus, Holger Löhr hat sich’s auf ihr aber bequem gemacht. Er streckt die Beine aus, verschränkt die Arme und wirkt entspannt, als wir mit dem 51-Jährigen zum Interview verabredet sind.

Löhr ist nicht nur Vereinslegende und ehemaliger Nationalspieler, sondern auch seit vier Jahren Trainer der Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen – und das noch genau für drei Spiele. Danach ist erst einmal Schluss.

Im RNZ-Gespräch verrät er warum, wie es weitergehen könnte und was Handballer vom Mountainbiken lernen können.

Holger Löhr, stimmt es, dass Sie exakt 999 Bundesliga-Tore erzielt haben?

Nein, das stimmt nicht. Das waren 999 Feldtore – dann kommen noch wenige Siebenmeter dazu. Insgesamt waren es glaube ich 1044.

Trotzdem liest man häufig die Zahl 999. Wurmt das?

Nein, das ist nichts, worauf ich Wert lege. Das ist alles schon eine Weile her. Ich denke, meine Bilanz war schon okay. Ein Tor mehr oder weniger spielt keine Rolle.

Die Chance auf den 1000. Feldtreffer war im letzten Spiel also nicht da?

Das weiß ich gar nicht mehr. Ich kam damals nach einer Verletzung zurück – an das letzte Spiel kann ich mich tatsächlich aber nicht mehr erinnern.

Das Ende als HG-Trainer rückt auch immer näher. Haben Sie das im Kopf?

Gar nicht so, wie wenn es eine normale Runde gewesen wäre. Durch die Unterbrechungen ist man nicht mehr so sehr im Fluss. Wenn alles normal gelaufen wäre, würde es mir sicher etwas schwerer fallen. So hat man sich durch die ganze Zeit, die man hatte, etwas daran gewöhnt.

Es plätschert also etwas dahin.

Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, eine Pause einzulegen.

Warum eigentlich?

Zunächst: Wir haben hier ein tolles Konzept mit vielen jungen Leuten. Sportlich konnten wir teilweise am fünften, sechsten Platz kratzen. Dann mussten wir in der Saison danach aber wieder einen Schritt dahinter anfangen. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Entwicklung und Ambition gesehen und vielleicht auch mal weiter oben in der Tabelle angeklopft. Ich habe dann oft Verstärkung gefordert, um so eine junge Mannschaft auch kompakter zu gestalten, aber das lag dann eben nicht allein in meinen Händen. Und da habe ich dann gemerkt: Es kostet einfach unglaublich viel Kraft.

Nun ist bald Ruhe. Wann hatten Sie denn zuletzt ein Jahr ohne Handball?

(lacht) Das ist schon lange her.

Können Sie sich gar nicht erinnern?

Nach meiner aktiven Karriere müsste das 2006 gewesen sein. Die Co-Trainer-Tätigkeit bei den Rhein-Neckar Löwen hatte ich ausgeschlagen, da war vielleicht mal ein halbes, dreiviertel Jahr Pause.

Nicht, dass es Ihnen ohne Handball langweilig wird.

Um Gottes Willen, nein. Ich bin ja angekommen, was Job, Familie und Umfeld angeht. Deshalb werde ich zunächst die Zeit genießen und habe dann generell alle Möglichkeiten.

Holger Löhr kann man in Zukunft also noch häufiger auf dem Mountainbike antreffen?

Definitiv – aber ich fahre ja auch "normales" Rennrad. Mountainbike eigentlich nur noch mit Motor, für den Königsstuhl wird’s wegen meines Knies schon eng.

Kann der Handballsport etwas vom Mountainbiken lernen?

Man muss sich auf dem Fahrrad quälen können. Und das ist es, was mir manchmal bei den Talenten heutzutage fehlt. So eine Mentalität, sich auch mal richtig quälen zu können, über die Grenzen zu gehen, mehr als nötig zu machen. Wir haben viele tolle Talente – aber wenn die bereit wären, noch mal drei, vier Schritte mehr zu gehen, könnte man viel mehr rausholen. Das fehlt uns.

Man sollte sich also nicht auf dem Talent ausruhen.

Genau. Je mehr Talent, desto mehr muss man arbeiten und sich fokussieren. Und da kann es für mich nicht sein, dass wenn ich A-Jugend-Bundesliga spiele, im Sommer in der Vorbereitung zwei Wochen in Urlaub gehe und die Mannschaft hängen lasse. Das geht nicht. Mit 17, 18 Jahren habe ich zu meinen Eltern gesagt: Fahrt doch alleine in den Urlaub!

Apropos Urlaub. Bei welchem Angebot würden Sie Ihre Pause beenden?

Ich war immer ein ambitionierter Spieler und auch Trainer. Wenn ich also etwas mache, dann muss es ambitioniert sein. Ob das jetzt bei einem Oberligisten ist, der konkrete Ziele hat oder als Co-Trainer im höherklassigen Bereich. Das muss man abwarten. Wenn ich etwas machen werde, dann brauche ich Leute, die Bock haben etwas zu erreichen.

Sie waren 1996 mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Atlanta. 2021 ist wieder Olympia-Jahr. Sollten die Spiele denn stattfinden?

Ich bin hin und hergerissen. Die Frage ist, ob es die Zeiten wirklich hergeben. Zum einen ist es ein Massen-Event, können wir da die Sportler bevorzugen? Zum anderen kann ich mir vorstellen, dass die Gesellschaft gerne mal etwas anderes sehen würde. Das ist unglaublich schwierig, so etwas zu entscheiden.

Aber was sagt Ihr Gefühl?

Dass Olympia stattfindet – da ist auch immer ein wirtschaftliches Interesse dahinter.