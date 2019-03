Leutershausen. (hil) Basketball und Handball spielten in seinem Leben immer eine große Rolle und der Sport hat Oskar "Ossi" Roth viel gegeben, trotz der Wehwehchen in den vergangenen Jahren. Am Dienstag ist der tadellose Sportler im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus friedlich eingeschlafen. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, mit seiner Frau Ursula in Kürze die Diamantene Hochzeit mit seiner großen Familie zu feiern.

Ossi Roth verzeichnete als Basketballer mit dem USC Heidelberg seine größten Erfolge, aber auch als Handballer bei der SG Leutershausen trat er ins Rampenlicht. Eigentlich kam Ossi Roth vom Turnerbund Heidelberg und erlernte dort das Basketballspielen. Zwei deutsche Meisterschaften machte er mit und als der USC Heidelberg gegründet wurde, wechselte er zum Universitätssportclub ins Neuenheimer Feld.

Hier begann dann eine steile Karriere als Basketball-Nationalspieler. Ossi Roth lief 63-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf und nahm an vier Europameisterschaften teil. Mit den Basketball-Riesen vom USC Heidelberg holte er sechs deutsche Meistertitel (1957 bis 1962). Zuvor hatte er sich bereits drei Mal mit dem TB Heidelberg (1951 bis 1953) die nationale Korbjäger-Krone aufgesetzt.

Zum Handballsport kam Ossi Roth rein zufällig, denn beim TSV Handschuhsheim fehlten Spieler und so machte Roth auf Drängen einiger Sportkameraden nur mal zum Spaß mit. Freunde aus Heidelberg holten ihn dann zur SG Leutershausen und ab dato spielte er in der Großfeldmannschaft als Mittelläufer eine zentrale Rolle. Aber auch in der Halle zog Ossi Roth die Fäden und da kamen ihm die technischen Fähigkeiten als ehemaliger Basketballer zugute. Oskar Roth stand in der Feldhandballmannschaft, die 1965 süddeutscher Meister wurde und sich für die Bundesliga qualifizierte.

Als er seine Handballschuhe an den Nagel hängte, begann er die Trainerlaufbahn einzuschlagen. Mit dem "ewigen SGL-Rivalen" TSV Birkenau gewann er 1966 die süddeutsche Meisterschaft gegen seinen alten Verein SG Leutershausen vor über 5000 Zuschauern im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion und stieg mit Birkenau in die Bundesliga auf. Weiter trainierte Ossi Roth mit großem Erfolg den TSV Malsch, dann den Frauen-Bundesligisten TSV Auerbach, die Frauen der SG Leutershausen sowie auch die SGL-Männermannschaft.

Ossi Roth war eigentlich gelernter Schreiner, absolvierte in Heidelberg eine Ausbildung zum Sportlehrer und ging im Jahr 1999 in den Ruhestand. Seine beiden Söhne Uli, der sogar lange Zeit Rekordnationalspieler war, und Michael traten in seine Fußstapfen, wurden Nationalspieler und erhielten wie ihr Vater vom Bundespräsidenten das Silberne Lorbeerblatt, die höchste Auszeichnung für deutsche Sportler.

Seine Tochter Moni spielte sehr erfolgreich in der damaligen Regionalliga-Frauenmannschaft der SGL und wurde mit den "Mäusen" süddeutscher Meister und Pokalsieger und verfehlte zweimal wegen einem Tor die zweite Bundesliga.

Ossi Roth war oft bei den Heimspielen der SGL in der Heinrich-Beck-Halle anzutreffen und liebte die Spaziergänge mit seinem Hund. Er war noch regelmäßig bei den Bundesliga-Heimspielen der SGL anzutreffen.

Die Trauerfeier findet am 22. März um 13 Uhr auf dem Friedhof in Leutershausen statt, die Beisetzung ist anschließend im engsten Familienkreis.