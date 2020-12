Von Roland Karle

Leimen. Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat eine neue Führungsspitze. Mit dabei: Jürgen Spieß, gebürtiger Heidelberger, der den Posten des Vizepräsidenten Sport übernimmt. Gewählt wurde der 36-Jährige in Abwesenheit – aus gutem Grund: Er gab seiner Julia am Samstag das Ja-Wort. Im RNZ-Interview sagt Spieß, warum er sich als Funktionär engagiert und wie seine Olympia-Chancen stehen.

Jürgen Spieß, Sie waren bislang Athletensprecher, sind nun zum BVDG-Vizepräsidenten aufgestiegen. Was reizt Sie an dem Ehrenamt?

Ich fühle mich dem Gewichtheben verbunden, auch über meine aktive Zeit hinaus. Das Amt habe ich so früh zwar nicht angestrebt, aber es gab eine ungewöhnliche Situation: Der bisherige Präsident Christian Baumgartner und beide Vizepräsidenten haben aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert. Dann fragte mich Sportdirektor Frank Mantek, und ich brauchte keine lange Bedenkzeit.

Was sind Ihre Aufgaben?

Es geht um sportliche Belange wie die Organisation der Bundesliga und nationaler Meisterschaften, darüber hinaus um die Weiterentwicklung unserer Sportart.

In der vergangenen Woche hat der Verband die Bundesliga-Saison abgesagt. Ist das in Ihrem Sinne?

Die Diskussion des Bundesliga-Ausschusses, dem ich nun als Vizepräsident Sport vorstehe, habe ich verfolgt. Vertreter mehrerer Vereine, die dem Gremium nicht angehören, kritisieren die Entscheidung. Sie wollen nicht so früh aufgeben. Kader- und Bundesliga-Athleten können vielerorts trotz Corona-Bedingungen trainieren. Es ist schade, wenn zahlreiche Sportarten ihren Ligabetrieb fahren, aber ein weitgehend kontaktloser Sport wie Gewichtheben darauf verzichtet. Wir sollten da kreativer sein. Das Thema muss nochmal auf die Tagesordnung.

Eine Arbeitsgruppe befasst sich damit, ein abgespecktes Format für Mannschaftswettkämpfe zu entwickeln. Ist Ihnen das zu wenig?

Die Mehrheit der Erstliga- und auch einige Zweitliga-Vereine können Training durchführen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Ich kann mir Teams mit vier statt sechs Athleten und Wettkämpfe mit drei statt zwei Mannschaften vorstellen. Wenn’s nicht anders geht, bleibt jeder Verein in seiner Halle und wir machen Online-Wettkämpfe. Es geht darum, Neues zu probieren – wenn nicht jetzt, wann dann? Das Gewichtheben muss präsent bleiben, gerade für den Nachwuchs, der den Vereinen sonst schnell verloren geht.

Sie haben im vergangenen Jahr Ihre Ausbildung abgeschlossen und arbeiten jetzt als Polizei-Obermeister im Polizeirevier Heidelberg-Süd. Als Mitglied des Spitzensport-Förderprogramms sind Sie derzeit für die Olympia-Qualifikation freigestellt. Wie läuft’s?

Dass Olympia um ein Jahr verschoben wurde, kam mir persönlich gelegen. Ich hatte arge Probleme mit der Hüfte – eine Entzündung, die mich rund drei Monate lang zum Pausieren zwang. Seit Juni bin ich wieder im Training und wäre an diesem Wochenende bei der deutschen Meisterschaft in Böbingen gestartet. Die wurde abgesagt, also konzentriere ich mich nun voll auf die EM Anfang April in Moskau.

Dort entscheidet sich, ob Sie Ihre vierte Olympia-Teilnahme schaffen. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Etwa fifty-fifty, würde ich sagen. Ich traue mir zu, die drei, vier europäischen Athleten zu schlagen, die auf dem Weg zur Olympia-Qualifikation in der 96-Kilo-Klasse noch vor mir stehen. 370 Kilo im Zweikampf werde ich brauchen.

Haben Sie nie daran gedacht, Ihre "Operation Olympia" abzubrechen?

Nein, dazu bin ich zu sehr Sportler. Im Frühjahr, als vieles ungewiss war, hatte ich größere Zweifel. Aber jetzt glaube ich fest daran, dass Tokio 2021 stattfinden wird.