Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Natürlich werden am Sonntag wieder die Gelenke schmerzen. Wenn die Teilnehmer des sechsten Gelita Trail-Marathons ab 11 Uhr über Stock und Stein durch die Wälder Heidelbergs hetzen und am Ende noch die 850 Sandsteinstufen der Himmelsleiter hinter sich lassen, ist diesmal vor allem eines anders: Das Wetter. Bis zu 27 Grad erwarten die Ausdauerprofis - für die Veranstaltung in Heidelberg sind das bislang ungewohnte Temperaturen.

Das für die austrainierten Athleten nicht unbedingt angenehme Laufwetter liegt vor allem am ungewöhnlich frühen Termin: Zum ersten Mal findet die Veranstaltung im September statt. Der überfüllte Terminkalender der Stadt Heidelberg im Oktober ließ den Organisatoren keine andere Wahl. Zum ersten Mal ist der Lauf in Heidelberg zudem Teil des neu geschaffenen Trailcups, zu dem auch der Pfalz-Trail und Strahlenburg-Trail gehören. Unverändert bleibt allerdings der Start- und Zielbereich am Karlsplatz. "Das ist optimal für unsere Veranstaltung", freut sich Christian Herbert von der Sportagentur M3: "Kurze Wege für Teilnehmer und Zuschauer und ein toller Blick aufs Schloss."

Wirklich genießen können diesen die Läufer aber wohl erst nach dem Zieleinlauf. Denn bevor sie sich durch die verwinkelten Altstadtgassen kämpfen dürfen, müssen bis zu 1500 Höhenmeter und drei Gipfel-Anstiege gemeistert werden - auf Trailpassagen, die es durchaus in sich haben.

Über den Philosophenweg geht es hinauf zur Thingstätte, wo mit 178 Stufen der erste Belastungstest stattfindet. Über den Weißen Stein geht es weiter nach Ziegelhausen und Schlierbach. Es wartet der weitaus härtere Anstieg zur Molkenkur. Für Romantik bleibt den Läufern hier allerdings nicht viel Zeit, denn über Naturstufen, Felskanten und Geröllsteine geht es nun die Himmelsleiter hinauf. Wer schließlich die Endstation der Heidelberger Bergbahn auf 567 Meter Höhe erreicht hat, darf sich auf den lang ersehnten Abstieg freuen. Doch auch dieser gilt mit seinen steilen Stellen als durchaus knifflig.

Timo Bracht wird ihn sich nicht antun müssen. Der Eberbacher Ausnahme-Triathlet wird nur in der Staffel starten. "Ich laufe nur noch wenige Rennen", sagt Bracht, der für seine Mannschaft gleich die Anfangspassage übernehmen wird: "Und ich freue mich schon sehr darauf. Der Waldlauf ist ja meine Ursprungssportart. Und natürlich werden meine Beine frischer als bei einem Triathlon sein. In der Staffel zu laufen, stärkt auch den Teamgedanken. Das ist die Zukunft."

Seine Startnummer kann man sich schon am heutigen Samstag geben lassen. Ab 14 Uhr wird diese im Festzelt auf dem Karlsplatz verteilt, ebenso am Sonntag ab 8 Uhr. Eine kulinarische Stärkung gibt es heute für alle Teilnehmer: Auf der Maultaschen-Party von 15 bis 20 Uhr erhalten die Läufer eine Portion der schwäbischen Spezialität gratis. Die offizielle Einweisung für Half-Trail, Trailmarathon, Team- und Duo-Marathon (Start um 11 Uhr) sowie für den Himmelsleiter-Trail (Start um 11.30 Uhr) erfolgt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, ebenfalls auf dem Karlsplatz.

Die Fans dürfen sich neben viel Sonnenschein auf eine LED-Leinwand mit Livebildern freuen. Und die Läufer? Können nun vielleicht sogar den Schlossblick genießen.