Von Wolfgang Brück

Wiesloch. "Futsal ist nicht optimal", meint Christopher Hepp. Der 24-jährige Eberbacher, der seit drei Jahren als Hallenspielleiter und Nachfolger von Rouven Ettner die Futsal-Endrunde verantwortet, ist kein Nestbeschmutzer. Ganz im Gegenteil. Er macht einen Riesenjob und findet lediglich den Namen für den Fußball in der Halle irreführend. Bernd Keller sieht das möglicherweise etwas anders. Der Mediendirektor der Spielvereinigung Baiertal sagt: "Futsal heißt: Baiertal/Schatthausen wird Meister."

Das besondere Markenzeichen gilt seit diesem Wochenende nicht mehr. Die A-Junioren von Gerhard Nagel und Lothar Bauder scheiterten am Wochenende im Halbfinale mit 2:4 an der JSG St. Ilgen/Nußloch und verpassten damit ihren fünften (!) Titelgewinn. Nußloch/St. Ilgen gehörte zu den Überraschungsmannschaften in der Wieslocher Sporthalle und bot als Kreisligist den höher klassigen Gegnern die Stirn. Respekt.

Erst im Endspiel unterlag der Außenseiter mit seinem starken Torwart Elan Youkhana mit 3:1 der SGK Heidelberg. Dort ist in Verbindung mit "Anpfiff ins Leben" wieder ein Rohnacher am Ruder, Philipp mit Vornamen. Die SGK Heidelberg profitiert in hohem Maße von der durch Dietmar Hopp ins Leben gerufene Jugendförder-Organisation und wurde zweimal Erster und einmal Zweiter.

"Anpfiff ins Leben trägt Früchte. Kirchheim ist nahe dran an den Hochburgen Sandhausen und Walldorf", stellen Christopher Hepp und Kreisjugendleiter Eugen Wickenhäuser übereinstimmend fest.

Mit ebenfalls zwei Titeln und einem zweiten Platz bewies Zweitligist SV Sandhausen, dass am Hardtwald weiterhin gute Jugendarbeit geleistet wird. Freilich, bei den B-Junioren überließ der FC-Astoria Walldorf dem ewigen Rivalen aus Sandhausen kampflos das Feld. Der amtierende Süddeutsche Meister verzichtete auf eine Teilnahme. Das findet der sympathische Rouven Ettner, Jugendleiter im badischen Fußballverband, ein bisschen schade.

Insgesamt, meint Eugen Wickenhäuser, sei das Niveau seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren gestiegen. Nicht gefallen hat dem 59-jährigen Polizei-Oberkommissar aus Frauenweiler allerdings, dass es bei den A-Junioren sehr rustikal zur Sache ging. Anders als in den anderen Jugendklassen, wo Futsal so gespielt wird, wie es sich gehört, nämlich schnell, technisch stark und möglichst körperlos, mussten die ausgezeichneten Schiedsrichter bei den Ältesten zu drei roten Karten greifen. Offenbar hat Ralf Rangnick Recht. Der ehemalige Hoffenheime-Trainer sagte mal: "Wenn zu viel Testosteron ins Spiel kommt, wird’s problematisch."

Nicht verwunderlich ist, dass einer der besten Torhüter aus Mauer kommen - mit seiner von Vater und Sohn Klaus und Florian Hickel begründeten Torwart-Dynastie. Marlon Kerschbaum war bei den D-Junioren als Kleinster der Größte.

Sein Kollege Luis Knoof hielt im Halbfinale der A-Junioren drei Sechsmeter für seine SGK Heidelberg und damit die Familienehre aufrecht. Papa Gregory Knoof feierte mit dem FC-Astoria Walldorf großartige Erfolge im Futsal.

Erstklassig war die Organisation der vom VfB Wiesloch ausgerichteten Finalrunde. Stellvertretend für die Ehrenamtler aus Wiesloch und vom Kreisjugend-Ausschuss seien die Namen von Tim Waibel, Benedikt Krauter, Peter Lüll, Dominik Lang, Oliver Wagner, Hans Schuter und natürlich des emsigen VfB-Chefs Dirk Hofer genannt.

Die Sieger haben sich für die badische Endrunde qualifiziert, die nächstes Wochenende (für A- und B-Jugend) in Neckarelz und in zwei Wochen (für C- und D-Jugend) in Ketsch stattfindet.