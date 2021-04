Von Eric Schmidt

Sinsheim. Es ist vollbracht: Nach fünf Monaten Zwangspause hat der Badische Fußballverband (bfv) die Reißleine gezogen und die Saison von der Verbandsliga abwärts abgebrochen und annulliert. Stirb langsam – der Tod dieser Runde zog sich quälend lange hin. Für viele viel zu lange. "Wir mussten uns an gewisse Regularien halten", sagt Johannes Schinko (57). Der Vorsitzende des Fußballkreises Sinsheim, gleichzeitig auch Vorsitzender des A-Ligisten FC Weiler, stand der RNZ Rede und Antwort.

Herr Schinko, sind Sie froh, dass endlich ein Schlussstrich unter diese Saison gezogen wurde?

Sagen wir es mal so: Je länger wir gewartet hätten, desto größer wäre bei dem ein oder anderen die Hoffnung gewesen, dass es vielleicht doch wieder losgeht. Jetzt haben wir Sicherheit, jetzt weiß man, es ist vorbei – niemand muss mehr warten und vergeblich hoffen. So gesehen ist es ganz gut, dass jetzt Schluss ist.

Wer mit Vorsitzenden, Trainer und Spieler in den vergangenen Wochen geredet hat, bekam den Eindruck, dass viele keine Lust mehr hatten, zu warten. Viele sahen auch keinen Sinn mehr in einer Fortsetzung der Saison.

Diesen Eindruck hatte ich auch, ja. In den sozialen Medien war viel über die Stimmung zu lesen. Die Vereine haben darauf gewartet, dass die Entscheidung jetzt kommt. Alles andere als der Abbruch wäre auch unsinnig gewesen. Wenn man es realistisch betrachtet, hätten wir sieben Wochen gehabt, um sieben bis elf Spieltage durchzuboxen. Wenn dann noch das ein oder andere Spiel abgesagt worden wäre, wäre es hardcore gewesen. So etwas ist im Amateurfußball nicht durchsetzbar. Klar, die Jungs, die spielen wollen, werden nicht zufrieden sein mit unserer Entscheidung. Aber es bringt ja nichts.

Es gibt Leute, die sagen: Das ständige "Auf-Sicht-Fahren" des Verbands war nichts anderes als ein "einziges Rumgeeiere". Sie hätten sich ein kompromissloseres Handeln und einen früheren Cut gewünscht.

Als Vereinsmensch und als Spieler kann man so etwas leicht daher sagen. Fakt ist: Es gibt Satzungen, nach denen muss man sich richten. Die Satzungen ließen es nicht zu, vorher aufzuhören. Es heißt klipp und klar, dass so lange versucht werden muss, die Runde zu spielen, so lange es möglich ist, eine Wertung herbeizuführen. Es ist einfach eine rechtliche Sache. Wir mussten abwarten, damit uns niemand an den Karren fahren kann.

Andere Sportarten hatten viel früher den Mut, die Saison abzubrechen. Was können Volleyballer und Handballer, was Fußballer nicht können?

Wir haben wahrscheinlich eine andere Satzung. Keine Ahnung, welche Satzungen es im Tischtennis oder Volleyball gibt, wie die so etwas werten, wenn dergleichen passiert. In den anderen Sportarten gibt es aber auch nicht so einen Riesenapparat wie bei uns, wir Fußballer haben viel mehr Mannschaften und viel mehr Spieltage. Bei uns im Verbandsvorstand wusste man relativ früh, dass es nicht weiter geht. Das war uns bewusst. Wir sind alle nicht weltfremd, und ganz verbohrt sind wir auch nicht. Aber wie gesagt: Wir mussten abwarten. Die Entscheidung in unserer Sitzung am Donnerstagabend fiel dann relativ schnell. Es gab kein Veto oder sonst irgendetwas.

In Spanien wurde vor einer Woche das Pokalfinale der Saison 2019/20 zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad San Sebastian nachgeholt. So gesehen könnte der Fußballkreis Sinsheim auch seine größte Hängepartie, das Kreispokalfinale 2019/20 zwischen dem TSV Steinsfurt und dem FC Zuzenhausen II, noch austragen, oder?

Zum einen sind wir nicht in Spanien, sondern in Deutschland. Zum anderen haben wir Amateure immer noch keine Möglichkeit, zu trainieren und zu spielen. Dahingehend brauchen wir nicht darüber zu reden. Ich gehe felsenfest davon aus, dass das Pokalendspiel der Saison 2019/20 zwischen Steinsfurt und Zuzenhausen II nicht mehr stattfinden wird.

Und was ist mit dem Pokalwettbewerb der Saison 2020/21, der ja schon im Viertelfinale angekommen ist?

Wir haben nicht nur das Viertelfinale, wir haben auch ein Achtelfinalspiel zwischen dem SV Treschklingen und dem FC Zuzenhausen II, das noch aussteht. Was wir machen können, wäre, dass wir in die Vorbereitung auf die neue Runde einen Pokal-Spielplan mit Viertel- und Halbfinale sowie ein Finale einfügen. Das ist noch möglich – vorausgesetzt, wir dürfen spielen.

Andere Verbände planen für das späte Frühjahr oder den Sommer einen Ligapokal bzw. Derby-Cup, um den Vereinen Spielpraxis zu ermöglichen.

Über so etwas haben wir uns noch nicht unterhalten. Ich denke: Wir werden im April nicht spielen, wir werden auch nicht im Mai spielen. Vielleicht können wir mit dem Pokalwettbewerb und der neuen Saison ein, zwei Wochen früher anfangen, damit wir etwas Puffer haben, wenn der Winter kommt.

In der RNZ-Umfrage, die unten auf dieser Seite steht, äußert Peter Bach vom SV Daisbach die Sorge, dass viele Spieler jetzt aufhören könnten mit dem Fußball. Andere befürchten, dass die zweiten Mannschaften bald nicht mehr genügend Personal haben. Könnte es einen Mannschaftsschwund geben?

Ganz ausgeschlossen ist es nicht, was Peter Bach sagt. Meine Hoffnung ist: Als wir letztes Jahr eine ähnliche Situation hatten, durften wir feststellen, dass die Spieler bei der Stange geblieben sind – das war extrem gut, wie sie das getan haben, sie waren sogar vermehrt im Training als vorher. Aber es ist schon so: Man weiß nie, was passiert. Je länger die Pause dauert, desto größer ist die Gefahr, dass jemand vielleicht nicht mehr kommt. Bei uns beim FC Weiler ist es so, dass es zu 98 Prozent weiterläuft wie bisher.

Sie machen sich keine Sorgen um die Reservestaffeln oder die B2, dass Mannschaften sich abmelden?

Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um die eventuelle Staffelstärke der Kreisliga.

Die könnte sich, sollte sich der TSV Neckarbischofsheim aus der Landesliga zurückziehen, auf 18 Mannschaften erhöhen.

Richtig. Das kann durchaus passieren. Dass Neckarbischofsheim mit dem Rückzug in die Kreisliga liebäugelt, hat mir der Verein seitens Herbert Heer mitgeteilt. Vollzogen haben sie diesen Schritt noch nicht.

Könnten Sie den freiwilligen Abstieg des TSV nachvollziehen?

Ich könnte es verstehen, ja. Wenn Neckarbischofsheim sagt: Wir spielen lieber in der Kreisliga und halten dadurch unsere Vereinsstrukturen am Laufen, bevor wir weiter Landesliga spielen und uns Woche für Woche abschießen lassen, ist das natürlich ein Argument. Ich habe vollkommenes Verständnis dafür. Was die 18 Mannschaften in der Kreisliga betrifft, wäre es im Vergleich zu dieser Saison, in der wir 17 Mannschaften hatten, kein so großer Unterschied. Es würde halt nur ein Freispiel fehlen.

18 Mannschaften – damit hätte die Kreisliga Bundesliga-Niveau…

So kann man es sehen. Und es würde natürlich auch mehr Absteiger bedeuten.

Es gibt auch richtige Corona-Gewinner. Der TSV Kürnbach scheint in der Landesliga unabsteigbar zu sein…

So wie es Gewinner gibt, gibt es Verlierer. Der TSV Dühren in der B1 ist ein Verlierer. Er wäre mit Sicherheit durchmarschiert. Aber so ist es: Die, die oben stehen, sind jetzt die Verlierer, die, die unten stehen, die Gewinner. Normalerweise ist es gerade umgekehrt.

Was ist Ihr Tipp: Wann werden Sie den FC Weiler wieder Fußball spielen sehen?

Ich hoffe, dass man im Mai mal wieder trainieren darf, dass man dann irgendwann wieder spielen und etwas daraus machen kann. Vielleicht kann man eine Stadtmeisterschaft einfügen, mal schauen. Und dann hoffe ich, dass wir endlich wieder eine Saison halbwegs normal über die Bühne bringen können.