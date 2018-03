Heidelberg. (bz/rodi/miwi) Zurück in die Erfolgsspur möchte der SV Waldhof nach dem Remis gegen Walldorf am Sonntag um 14 Uhr bei TuS Koblenz. Mit einem Sieg könnten die Mannheimer zumindest für eine Nacht wieder auf den zweiten Platz der Regionalliga vorrücken.

Abgesehen vom Ergebnis gegen Walldorf zeigte sich Coach Bernhard Trares sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Team zuletzt agierte. Anders die TuS, die sich nach einem verkorksten Rückrundenstart von ihrem Trainer Petrik Sander trennte und sich auch noch unter dem neuen Übungsleiter Anel Dzaka auf einem Abstiegsplatz befindet.

Verzichten muss Trares neben dem gelbgesperrten Benedikt Koep auch auf die noch angeschlagenen Patrick Mayer und Michael Schultz. "Wir haben derzeit die Moral, auch mal einen Rückstand aufzuholen", ist Markus Scholz vor der bevorstehenden Aufgabe nicht bange. Der 29-jährige Keeper des SVW verlängerte jetzt seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020.

FCA fünf Spiele ungeschlagen

Nach fünf Spielen ohne Niederlage kommt für den FC-Astoria Walldorf nun der Tabellenführer gerade recht. Könnte man meinen. "Saarbrücken hat 22 Spiele ohne Niederlage, von daher ist es für die auch ein guter Zeitpunkt", erläutert Matthias Born, der Trainer des FCA vor dem Duell am Sonntag (Anpfiff, 14 Uhr) mit dem 1.FC. Da die Saarbrücker bereits 15 Punkte auf einen Nicht-Relegationsplatz Vorsprung haben, könnten sie in Walldorf vielleicht etwas rotieren und ihre zuletzt stark in Form befindlichen Top-Spieler schonen. Auf derlei Hoffnungen lässt sich Born selbstverständlich nicht ein, er hat mit seinen Kollegen den Gegner wie gewohnt dreimal im Vorfeld beobachtet und stellt seine eigenen Kicker auf die "sicherlich Besten der Liga" ein.

Nach der Bekanntgabe des Wechsels von Philipp Strompf zur TSG Hoffenheim II, stehen aktuell und in den nächsten Wochen die Gespräche mit insgesamt zwölf Spielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, ganz oben auf der Agenda. Extrem spannend wird es aller Voraussicht nach bei Stürmer und Leistungsträger Marcel Carl, der eine starke Saison spielt. "Er wird jetzt 25 Jahre alt", sieht Born Carl vor einer wichtigen langfristigen Entscheidung und möchte ihn unbedingt behalten, "ich glaube wir haben gute Chancen, dass er bleibt."

Beim Letzten verloren, danach beim ambitionierten TSV Steinbach gewonnen: Die U 23-Kicker der TSG Hoffenheim sind für Überraschungen gut. Für Trainer Marco Wildersinn ist das nicht nur positiv, so dass er nicht genau weiß, was seine Mannschaft am Samstag beim Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers abliefern wird. Am Ende der zweiten "englischen Woche" hintereinander dürften die Hoffenheimer etwas offensiver auftreten als beim 2:0 in Steinbach - dort agierte die TSG mit einer Fünferkette in der Abwehr. Mit einem Sieg bei den Kickers könnten die Kraichgauer den sechsten Tabellenplatz verteidigen.