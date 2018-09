Von Christopher Benz

Walldorf. "Wir müssen einfach mal ein Tor machen, das fehlt uns momentan", fasste Matthias Born, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, das 0:1 (0:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim II gestern Abend zusammen.

Einen Freundschaftsdienst gab es vor dem Anpfiff. Nils Lindner, der Stadionsprecher des FCA, lud Horst Heinlein, sein Hoffenheimer Pendant, in die Sprecherkabine ein. Beide haben sich schon des öfteren vertreten, gestern lernten sie sich erstmals kennen. Lindner bat Heinlein, die TSG-Aufstellung vorzulesen. "Schön, dass wir das gemeinsam gemacht haben", freute sich Heinlein, der seit über 35 Jahren Stadionsprecher ist. Aktuell ist er bei jedem U23-, U19- und Frauen-Spiel der TSG am Mikro. Zudem sagt er im Rhein-Neckar-Stadion die Halbzeit- sowie Endergebnisse durch. "Diese Saison kommt sogar die Youth League dazu", erwähnte Heinlein die Champions League der U19.

Mit dem Anpfiff ruhten die Freundschaften im Dietmar-Hopp-Sportpark. Kurz davor zeigten die Hausherren eine feine Portion Selbstironie angesichts des vorletzten Platzes. "Steh auf, wenn Du am Boden bist!", von den Toten Hosen schallte durch die Lautsprecher.

Born überraschte mit einer neuen taktischen Variante. Vor der Viererkette sorgten die etatmäßigen "Sechser" Grupp, Horn und Kranitz für Stabilität. Davor hatte Schön viele Freiheiten, und Wekesser sowie Groß stürmten ganz vorne. Den ersten Warnschuss gab Horn ab. Da er bei der Hereingabe Pellowskis jedoch wegrutschte, konnte er die Kugel nicht aufs Tor bringen (10.).

Danach warteten die 488 Zuschauer eine halbe Stunde lang auf die nächste Großchance. Diese gehörte den Hausherren, als Pellowski Drljaca zu einer Glanzparade zwang. Ansonsten konnten beide Mannschaften lediglich über Standardsituationen für Gefahr sorgen. 0:0 lautete das Halbzeitergebnis, das unerwartet der Elf von Marco Wildersinn schmeichelte. Eine Walldorfer Führung wäre keinesfalls unverdient gewesen.

Am Spielverlauf änderte sich in der zweiten Hälfte wenig. Es ging zwar flott rauf und runter, doch im letzten Spielfelddrittel waren beide Mannschaften mit ihrem Latein am Ende. Ab und zu wäre der konsequente Abschluss die bessere Option gewesen, stattdessen agierten sie zu umständlich und wollten den Ball regelrecht ins Tor tragen. 20 Minuten vor dem Ende läutete Horn die packende Schlussphase ein. Sein satter Linksschuss flog wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

"Wer vorne seine Chancen nicht nutzt, wird hinten bestraft" - die uralte Fußballer-Weisheit mussten die Walldorfer zehn Minuten vor dem Abpfiff erfahren. Thomas Gösweiner stieg im Anschluss an eine Ecke am höchsten und köpfte zum 0:1 für Hoffenheim II ein (80.). Es war streng genommen die einzige hochkarätige Gelegenheit der Gäste - im Fußball ist es eben ein Zeichen von Qualität, diese dann zu nutzen.

Bis zum Schlusspfiff half alles Anrennen nichts, Walldorf stand mit leeren Händen da, während sich die U23 der TSG über ihren vierten Saisonsieg freuen durfte. "Das Tor war unser Lucky Punch", zog TSG-Trainer Marco Wildersinn einen passenden Vergleich zum Boxsport, denn manch ein Walldorfer lag danach niedergeschlagen auf dem Boden.

FCA Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Max Müller, Pellowski (83. Meyer) - Grupp, Horn, Kranitz - Schön (69. Hellmann) - Wekesser, Groß (79. Fahrenholz).

TSG 1899 Hoffenheim II: Drljaca - Szarka, Hüttl, Strompf, Lässig - Amade - Wähling (59. Skenderovic), Ludwig, Bender (64. Alberico) - Monteiro-Mendes (80. Politakis), Gösweiner.

Schiedsrichter: Klein (Wiebelskirchen); Zuschauer: 488; Tor: 0:1 Gösweiner (80.).