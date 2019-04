Sinsheim. (wauc) Die U23 der TSG Hoffenheim hat ihre desaströse Heimbilanz 2019 mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC-Astoria Walldorf wieder ein bisschen aufpoliert. Die Profi-Leihgaben David Otto und Christoph Baumgartner erzielten die beiden Treffer für das Team von Trainer Marco Wildersinn, der sich nach der Partie sichtlich erleichtert zeigte.

Kevin Conrad, der Kapitän des Regionalliga-Spitzenreiters SV Waldhof, und am Dienstagabend interessierter Beobachter diese Partie, konnte sich an den letzten Hoffenheimer Heimsieg gegen Walldorf nur zu gut erinnern. Der mittlerweile 28-Jährige war im Oktober 2009 noch für die TSG am Ball, bekam aber vom 3:0-Erfolg nicht viel mit, weil er mit einer Gehirnerschütterung in der Kabine lag. "Am nächsten Tag hätte ich bei den Profis auf der Bank sitzen sollen, aber daraus wurde nichts."

Zurück in die Gegenwart. David Otto traf nach neun Minuten zur Führung für die im ersten Durchgang besseren Hoffenheimer.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Astor-Städter aber nach und nach besser ins Spiel und waren dem Ausgleich nah, die beste Möglichkeit vereitelte TSG-Schlussmann Alexander Stolz bei Minos Gouras‘ Schuss aus zehn Metern per Fußabwehr (55.). Pech hatte Waldhofs Torjäger Erik Wekesser mit seinem Schuss, den er aus 18 Metern an die Latte setzte (65.).

In der Schlussphase ließ der starke Christoph Baumgartner bei einem Konter zwei Walldorfer einfach stehen und überwand Keeper Jürgen Rennar mit einem überlegten Lupfer (88.).

"Wir haben uns heute viele Chancen erarbeitet und können mit unserem Auftritt sehr zufrieden sein", sagte Walldorfs Trainer Matthias Born nach der Partie. "Mit dem Ergebnis natürlich nicht."

Hoffenheim: Stolz - Görlich, Chana, Lengle, Rettig - Szarka, Ludwig - Akene, Baumgartner (88. Bender), Alberico (78. Elmkies) - Otto (70. Wähling).

Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Müller (59. Groß), Hofmann (84. Meyer) - Grupp - Fahrenholz (65. Schön), Hillenbrand, Gouras - Wekesser, Sahin.

Schiedsrichter: Tobias Endriß (Bad Ditzenbach); Zuschauer: 200; Tore: 1:0 Otto (9.), 2:0 Baumgartner (87.).