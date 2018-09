Von Christopher Benz

Walldorf. Neun Tore und acht Vorlagen hat Christopher Hellmann in der vergangenen Saison für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf markiert. Kein Wunder also, dass seine Rückkehr nach drei Monaten nicht nur positiv aufgenommen wurde, sondern regelrecht herbeigesehnt wurde. Schließlich gab es aus den beiden vorangegangenen Partien keinen eigenen Treffer. Am Samstag gegen den VfB Stuttgart II wurde der Linksfuß nach einer knappen Stunde eingewechselt und hatte letztlich großen Anteil am 1:1 (0:1).

"Donnerstag vor einer Woche bin ich aus den USA in Frankfurt gelandet und habe am Tag darauf bereits mit Roland Dickgießer gesprochen", erzählte "Helle", wie seine Verpflichtung zustande kam. Das erhoffte Profi-Engagement in den Staaten blieb aus, "da es in der Sommer-Transferperiode für internationale Spieler immer sehr schwierig ist, einen Vertrag zu bekommen."

Einer kam - einer ging. Am Spieltag vermeldete der FCA die Vertragsauflösung von David Veith. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam erst zur aktuellen Saison von der U23 des Karlsruher SC, konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Nun haben sich beide Seiten darauf geeinigt, nicht weiter zusammenzuarbeiten. Veith hat bereits einen neuen Vertrag beim Oberligisten SV Spielberg unterzeichnet.

Die Anfangsphase gehörte ohne Ausnahme den Stuttgartern, die Ball und Gegner laufen ließen. Walldorf bekam selbst in der Nähe des eigenen Strafraums kaum Zugriff auf den Gegner. Folgerichtig erzielte Kiefer aus 22 Metern das 0:1 (11.). Sein Flachschuss war leicht abgefälscht, daher musste Jürgen Rennar chancenlos dem Ball hinterherschauen. Bis zur Pause gab es nicht eine Möglichkeit der Gastgeber. Stuttgart musste sich hingegen vorwerfen lassen, nicht deutlicher in Führung gegangen zu sein.

Nach Spielende stand es beispielsweise in der Eckenstatistik 10:1 für den Nachwuchs aus der Landeshauptstadt. "Von der ersten Halbzeit war ich unheimlich enttäuscht, da die Einstellung der Jungs nicht gestimmt hat", tadelte FCA-Präsident Willi Kempf die Mannschaft und wünschte sich für die Zukunft ein anderes Auftreten, "denn das heute tut meinem Herz nicht gut."

Allein Rennar war es zu verdanken, dass Oliver Wähling nicht die 0:2-Vorentscheidung markierte. Der Torhüter reagierte hervorragend gegen den alleine vor ihm aufgetauchten VfB-ler (57.). "Das war der Knackpunkt", waren sich hinterher beide Trainer einig. Eine Minute darauf feierte Hellmann seine Rückkehr.

Nachdem "Helle" auf dem Platz stand, strahlte der FCA Torgefahr aus und der überraschende Ausgleich ließ keine 60 Sekunden auf sich warten. Jonas Kiermeier köpfte eine Ecke von Andreas Schön hart sowie punktgenau unter die Latte. "Jonas hat mir gesagt welchen Spieler ich wegblocken soll", verriet Hellmann später. Am Ende hätten die Astorstädter beinahe über drei Punkte jubeln dürfen, wenn Hellmann gegen Kastenmeier etwas gezielter abgeschlossen hätte (80.). "Da habe ich etwas zu lange überlegt, ob ich mir den Ball noch einmal auf den starken linken Fuß legen sollte", haderte der alte, neue Stürmer mit dieser Situation.

Der FCA holte einen Punkt, mit dem zur Halbzeit nicht zu rechnen war. Am Samstag ist eine Leistungssteigerung nötig, denn auf Dauer sind einzelne Punktgewinne zu wenig, um die Klasse zu halten. Mit der U21 des FSV Mainz 05 stellt sich abermals eine Bundesliga-Reserve im Dietmar-Hopp-Sportpark vor.

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Pellowski, Hofmann - Wekesser, Horn (58. Hellmann), Grupp, Meyer (58. Fahrenholz) - Schön, Groß (72. Batke).

VfB Stuttgart II: Kastenmeier - Allgaier, Suver, Rios Alonso, Grözinger - Kiefer - Almeida (76. Tomic), Werner, Wähling, Kopacz - Hottmann.

Schiedsrichter: Kliebe (Hessisch-Lichtenau) - Zuschauer: 208. - Tore: 0:1 Kiefer (11.), 1:1 Kiermeier (59.).