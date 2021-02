Heidelberg. (bz/jag) Die Fußballer des FC-Astoria Walldorf sind mit Schwung in das neue Jahr gestartet. Neun Punkte aus den vergangenen vier Spielen sind eine starke Ausbeute und lassen die Mannschaft selbstbewusst am Mittwoch nach Großaspach fahren. Die Partie beim Absteiger beginnt um 18.30 Uhr. Auf den ersten Blick scheinen die Walldorfer mit zwei Zählern mehr auf dem Konto als der Sonnenhof leicht favorisiert, doch Trainer Matthias Born warnt: "Gegen uns kommen drei zuletzt gesperrte Spieler bei Großaspach zurück und wenn sie ihre Stammelf zur Verfügung haben, sind sie ein Kandidat für die Top Sechs in dieser Liga."

Was den eigenen Kader betrifft, wird sich vermutlich nichts im Vergleich zum 3:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen die TSG Balingen ändern. Noch hat Torjäger Giuseppe Burgio mit den Nachwirkungen seiner Bizepsverletzung zu kämpfen. "Vielleicht reicht es für einen Kaderplatz, vielleicht aber auch nicht", kann Born in dieser Personalie nichts Konkretes vermelden.

Die Laune von Hoffenheims Uas23-Trainer Kai Herdling war nach dem 1:3 am Samstag beim VfR Aalen nicht die beste. Im fünften Regionalligaspiel des Jahres hatte seine Mannschaft zum fünften Mal nicht gewinnen können und schlimmer noch: In Aalen gab es die zweite Niederlage in Folge. "Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir müssen das Spiel jetzt gründlich analysieren und dann schnell wieder Frische auf den Platz bringen."Als Stimmungsaufheller soll nun das Spiel am Dienstagabend gegen Rot-Weiß Koblenz herhalten, mit dem die Kraichgauer eine alles in allem enttäuschende Hinrunde beenden.

Für "Hoffe zwo" geht es am Dienstag darum, dringend notwendige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einzufahren. Schließlich steht die Herdling-Truppe aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz.

Nichts anderes als der Klassenerhalt ist auch das Ziel des Gegners aus Koblenz, der im vergangenen Sommer bis auf drei Spieler die komplette Mannschaft ausgetauscht hat, aktuell aber dennoch einen Abstiegsplatz belegt.

Regionalliga, Dienstag, 19 Uhr: Hoffenheim II - Koblenz; Mittwoch, 18.30 Uhr: Großaspach - Walldorf.