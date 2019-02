Von Ronny Ding und Christopher Benz

Heidelberg. Das erste Vorbereitungsspiel nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei gestaltete Fußball-Regionalligist SV Waldhof beim Landesligisten ASC Neuenheim mit 6:1 (3:1) Toren standesgemäß. Sulejmani (3.), Deville (4.) und Seegert (10.) sorgten mit drei Toren schon kurz nach dem Anpfiff für klare Verhältnisse. Für den ASC-Ehrentreffer nutzte Levin Sandmann eine Phase, in der es der SV Waldhof etwas gemächlicher angehen ließ (28.). Jesse Weißenfels (57., 90.) und erneut Seegert (77.) machten nach dem Seitenwechsel das halbe Dutzend Tore voll.

Während der sich tapfer erwehrende ASC Neuenheim noch eine längere Vorbereitungsphase bis zum Rückrundenstart im März vor sich hat, war es für die Mannheimer der vorletzte Test vor der Restrückrunde. Die Generalprobe steigt am Sonntag um 12 Uhr bei der TSG 1899 Hoffenheim II in Zuzenhausen.

"Es gibt keine erste Elf", betonte Waldhof-Trainer Bernhard Trares zwar, doch die Startaufstellung in Neuenheim, in der Gianluca Korte und Dorian Diring verletzungsbedingt fehlten, ließ schon Rückschlüsse zu, mit welcher Mannschaft der Coach den Aufstiegskampf bestreiten will. Vor Torhüter Markus Scholz verteidigten Marco Meyerhöfer, Kevin Conrad, Raffael Korte und Rückkehrer Marcel Seegert. Im zentralen Mittelfeld agierten Marco Schuster und Timo Kern, und in der Offensive spielten Maurice Deville, Jannik Sommer, Marcel Hofrath und natürlich Torjäger Valmir Sulejmani.

Auch Seegert scheint mit vielen Toren in der Vorbereitung den Spaß am Fußball wiedergefunden zu haben. "Sowohl als Spieler als auch als Trainer habe ich mit Verpflichtungen in der Winterpause nur schlechte Erfahrungen gemacht", ist Trares eigentlich kein Freund von Personalveränderungen in der Wintertransferperiode.

Doch mit den beiden Neuzugängen, neben Seegert vom SV Sandhausen kam Silas Schwarz von Schott Mainz, glaubt man, die Qualität im Kader erhöht zu haben. Die Integration nach 18-monatiger Abwesenheit von Seegert und auch die von Schwarz verlief laut Trares völlig reibungslos. "Die Mannschaft regelt das unter sich. Wer hierher kommt und Gas gibt, hat überhaupt keine Probleme", hält sich der Coach in diesem Punkt zurück.

"Beim Ketscher Hallenturnier um den Sparkassencup haben wir teilgenommen, um weiter ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis mit Sandhausen zu pflegen, aber auch, weil wir den Seegert haben wollten", verriet Trares kürzlich bei einem Treffen mit Sponsoren, dass der "Käfertaler Bub" ein Wunschspieler war.

Nach zehn Tagen Trainingslager will der SV Waldhof wieder in den normalen Trainingsrhythmus finden. In den verbleibenden Tagen bis zum Rückrundenstart gegen den FSV Frankfurt am 23. Februar will man nun die nötige Frische finden für 14 Punktspiele, in denen der Drittliga-Aufstieg realisiert werden soll.

Einen knappen 2:1-Testspielsieg brachte Waldhofs Regionalliga-Konkurrent FC-Astoria Walldorf vom rheinhessischen Verbandsligisten FC Speyer gestern Mittag nach Hause.

Das einzige Tor im ersten Abschnitt machte Erik Wekesser (22.). Sechs Mal wechselte FCA-Trainer Matthias Born in der Halbzeit. Unter den Neuen war Minos Gouras, der nach 59 Minuten das 0:2 besorgte. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der über einen hervorragenden Antritt verfügt, ist von der U 23 nach oben gezogen worden und dürfte vorerst seinen Platz im Regionalliga-Kader sicher haben. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende mussten die Walldorfer den Anschlusstreffer von Ugo-Mario Nobile hinnehmen.

Zum ersten Mal um Punkte im neuen Jahr geht es für Walldorf am 23. Februar (14 Uhr) beim FC Homburg. Die Generalprobe für den Start in die Restrückrunde folgt am Samstag um 13 Uhr in Walldorf gegen den VfB Gartenstadt.

Beim Verbandsligisten aus Mannheim wird es im Sommer Veränderungen geben. "Nach der Saison ist Schluss beim VfB Gartenstadt", verkündet Dirk Jörns, der Trainer des Verbandsliga-Zweiten, der punktgleich mit Spitzenreiter SV Sandhausen II ist.

"Die Oberliga wäre für den Verein ein Schritt zu weit", erklärt Jörns, wie es zu seiner Entscheidung kam, "und wenn du jetzt vorne in der Tabelle dabei bist, musst du meines Erachtens das Gefühl haben, in der Oberliga vernünftig mitspielen zu können. Dieses Gefühl hatten mein Co-Trainer David de Vega und ich nicht mehr, deshalb machen wir nicht weiter."

Der VfB hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung vom A-Ligisten bis zum Verbandsliga-Spitzenklub hingelegt. Der nächste Schritt wäre die Oberliga und wie sehr sich diese sportlich sowie wirtschaftlich von der Verbandsliga unterscheidet, haben in den letzten Jahren eine Reihe von nordbadischen Vereinen erlebt. Alleine in der Saison 2017/18 gab es mit der TSG Weinheim sowie den beiden U 23-Mannschaften des SV Sandhausen und des FC-Astoria Walldorf drei Absteiger.

"Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn sich Gartenstadt eher in der Verbandsliga sieht, das ist eine hochattraktive Liga mit vielen Derbys", nennt Jörns einen großen Vorteil der höchsten Spielklasse im nordbadischen Verband, "mir fehlt aber der innere Antrieb, wenn ich gleichzeitig weiß, dass die Oberliga eigentlich eine Nummer zu groß ist."

Wie es im Sommer für den 42-Jährigen und seinen vertrauten Co-Trainer de Vega weitergeht, ist völlig offen. "Wir haben zuerst ausschließlich mit dem VfB gesprochen", verrät Jörns, "danach gab es das ein oder andere Angebot von anderen Vereinen, die wir uns jetzt anhören."