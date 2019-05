Von Eric Schmidt

Sinsheim. Vom grünen Rasen an den grünen Tisch: Auch am Ende dieser Saison wird es wieder Punktabzüge und Punktgutschriften geben. Der große Nutznießer dieses Mal: der abstiegsbedrohte TSV Steinsfurt in der Fußball-Kreisliga. Die RNZ klärt auf.

> Missverständnis (I): Die Tabelle lügt nicht, heißt es. Welch ein Irrtum. Die Tabelle in der Fußball-Kreisliga Sinsheim lügt sehr wohl. Sie ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen - und eine optische Täuschung. Statt Dritter ist der VfB Bad Rappenau eigentlich Vierter, statt 52 hat er nur 49 Punkte auf seinem Konto. Der TSV Steinsfurt wiederum kommt als Drittletzter nicht auf 25, sondern auf 28 Punkte. Allerdings: Im offiziellen Ranking sind diese Hochrechnungen nicht berücksichtigt - noch nicht. "Das wird sich in dieser Woche wahrscheinlich ändern", sagt Alexander Sattler, der 2. Vorsitzende des VfB.

Am 28. April kickte der VfB Bad Rappenau zu Hause gegen den TSV Steinsfurt. Dank der Tore von Michel Weigelt gewann die Elf von Denis Cocic und Kevin Kroier mit 2:0, doch das Sportgericht hat aus dem 2:0 nun ein 0:3 gemacht. Grund: Die Rappenauer hatten einen Spieler eingesetzt, der gar nicht hätte spielen dürfen: Julian Wally.

Der Mittelfeldmann hatte zwei Wochen zuvor beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Badenia Rohrbach die Gelb-Rote Karte gesehen und dem Schiedsrichter anschließend applaudiert und offenbar ein paar Takte gesagt. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Wally bekam eine Sperre von zwei Spielen aufgebrummt.

Was der VfB nicht wusste: Die einwöchige Gelb-Rot-Sperre war in die zweiwöchige Applaus-Sperre nicht integriert. "Es waren nicht nur zwei Spiele, sondern eins plus zwei Spiele", erklärt Alexander Sattler. Erstmals stutzig waren die Verantwortlichen geworden, als sie vor dem Steinsfurt-Spiel die Online-Aufstellung ausfüllten. Der Name Julian Wally war geblockt und nicht abrufbar.

Staffelleiter Johannes Schinko. Foto: Lörz

Der Verein verständigte Staffelleiter Johannes Schinko, auch Schiedsrichter Nicolai Hotz nahm Kontakt zum Liga-Beauftragten auf, bei dem es nicht 15 Uhr nachmittags, sondern 7 Uhr morgens war - Schinko weilte bei seiner Tochter in den USA. "Ich habe dem Schiedsrichter gesagt: Wenn der Verein der Meinung ist, dass der Spieler nicht mehr gesperrt ist, dann kann er auf eigene Verantwortung spielen. Manchmal kann es ja sein, dass ein Systemfehler auftritt und etwas nicht freigeschaltet ist. Dass Julian Wally in Rohrbach Gelb-Rot gesehen hatte, wusste ich nicht." Der VfB wähnte sich auf der sicheren Seite. Also spielte Julian Wally, 90 Minuten lang. "Blöd gelaufen", gibt Schinko zu.

Ob Dritter oder Vierter, ob 52 oder 49 Punkte - das tut dem VfB Bad Rappenau nicht weh. "Wir wollten unter die ersten Sechs. Wir haben unser Saisonziel erreicht", erklärt Alexander Sattler. Dennoch haben er und der Verein Protest eingelegt gegen die Entscheidung des Sportgerichts.

Zum einen, weil er sich keiner Schuld bewusst ist und sich beim Staffelleiter extra rückversichert hatte; zum anderen aus Fairnessgründen gegenüber den Mannschaften im Tabellenkeller. Bekommt der TSV Steinsfurt die drei Punkte am grünen Tisch, wäre er gerettet im Kampf um den Klassenerhalt - und Türkspor Eppingen müsste in die Relegation. "In so einer Situation wollen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen", so Sattler.

Ob der Einspruch vor dem Verbandsgericht Erfolg haben wird? "Wahrscheinlich wird es nichts bringen", befürchtet der 2. Vorsitzende. Ihm tut vor allem Julian Wally leid. Nach seinem "falschen" Einsatz gegen Steinsfurt wurde der 22-Jährige erneut gesperrt und musste unter anderem gegen den TSV Helmstadt und den FC Zuzenhausen II zuschauen.

"Er wird jetzt doppelt bestraft, obwohl er gar nichts dafür kann", so Sattler. Mal schauen, ob es jetzt am Samstag im Derby gegen den TSV Obergimpern klappt. Julian Wally müsste nach Ansicht Sattlers spielberechtigt sein - eigentlich.

> Missverständnis (II): Alle waren da am Sonntagmittag. Der Schiedsrichter. Die Gastmannschaft. Sogar ein paar Zuschauer. Nur von der Heimelf fehlte jede Spur. Also fiel in der Fußball-Kreisklasse B2 die Partie SG 2000 Eschelbach II - TSV Steinsfurt II aus. "Nichtantritt Heim", vermerkte Referee Steffen Heer im Protokoll.

Bruno Bender. Foto: Lörz

Nichtantritt Heim? "Das stimmt so nicht", sagte SG-Chef Bruno Bender am Sonntag gegenüber der RNZ. Unter der Woche war die SG wie der TSV per E-Mail verständigt worden, dass kein Schiedsrichter kommen könne. Die SG ging deshalb davon aus, dass das Spiel ausfällt. Nicht der TSV. Der hatte am Wochenende sein DFB-Postfach gecheckt und gesehen, dass es eine neue Info gab - es war doch noch ein Schiri gefunden worden.

"Ins DFB-Postfach zu schauen, das macht man normalerweise, vor allem wenn man Heimverein ist", sagt TSV-Abteilungsleiter Oliver Helget. Der ist überzeugt, dass die Partie mit 3:0 für seinen Verein gewertet wird. Auch für Staffelleiter Johannes Schinko ist der Fall eine "eindeutige Sache".

Oliver Helget ist auf das Saisonfinale gespannt. Foto: Weindl

Immerhin: Besser lief es für die SG 2000 mit der ersten Mannschaft. Sie trat an gegen den TSV Steinsfurt und feierte im 28. Spiel den ersten Sieg - 3:2. Oliver Helget nimmt kein Blatt vor den Mund. "Wir waren zu doof und zu schlecht", sagt der TSV-Mann und kennt seine Pappenheimer: Sie haben immer mal wieder was übrig für die Notleidenden im Fußball. "Vor ein paar Jahren ist der TSV Reichartshausen mit einem Punkt abgestiegen. Diesen einen Punkt hat er natürlich gegen uns geholt."

Durch die Schlappe beim Schlusslicht hat es der TSV verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Nun muss er weiter hoffen. Auf die letzten Spiele gegen den SV Rohrbach und den FC Rohrbach. Oder die drei grünen Punkte am grünen Tisch aus der Partie in Bad Rappenau. Helget: "Am liebsten wäre es mir, wenn die drei Punkte schon am Freitag da sind. Dann ist alles klar."