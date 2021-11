Von Wolfgang Brück

Kirchheim. Tiziana Heckmann filmte. Das Tor. Den Jubel. Die Hochstimmung in der Kabine. Doch die 30-jährige Medienchefin der Freien Turner Kirchheim ist auch nur ein Mensch. "Irgendwann ging es nicht mehr", sagt die 30-jährige Industrie-Fachwirtin nach dem 1:0-Sieg im Landesliga-Spitzenspiel gegen Türkspor Mannheim, "ich wollte mich nur noch freuen."

Was sich gestern Nachmittag an der Pleikartsförster Straße zutrug, verdient es, festgehalten zu werden.

> Das Spiel: Der Tabellenführer beendete die hitzige Auseinandersetzung mit nur neun Spielern. Bei Türkspor wurde Tjaga Manneh wegen einer Notbremse früh vom Platz gestellt (9.). Torwart Mario Baretta sah Rot, weil er außerhalb des Strafraums ein Handspiel beging (65.). Trotzdem hatten die Gastgeber keine entscheidenden Vorteile. Trainer Felix John: "Es war nicht unser bestes Spiel."

> Das Tor: In der 95. Minute lupfte Emre Efe einen Freistoß von der Strafraumkante in den Winkel. John schwärmt vom Mannheimer Bolzplatzkicker: "Er ist gut an der Murmel."

> Der Polizei-Einsatz: Beim gestürzten Tabellenführer brannten die Sicherungen durch. Türkspor fühlte sich – wegen der Platzverweise und der Freistoß-Entscheidung – benachteiligt. Schiedsrichter Christian Schäffner zeigte in der turbulenten Schlussphase auch zwei Trainern auf der Türkspor-Bank Rot, wurde wüst beschimpft und rettete sich – mit Hilfe von Kirchheimer Funktionären – in die Kabine. Fünf Streifenwagen rückten an. Bis nach dem Duschen hatte sich die Empörung gelegt. "Es wurde keine Anzeige erstattet", erklärt Johannes Kolmer, Kreisvorsitzender und Erster Hauptkommissar im Ruhestand.

> Die (Herbst)-Meisterschaft: Für Kirchheim ist die Tabellenführung vielleicht mehr als eine Momentaufnahme. Falls sich die Corona-Lage weiter zuspitzt und die Runde erneut abgesagt wird, wären die Freien Turner Meister und würden in die Verbandsliga aufsteigen.

> Wie alles begann: Weil die SG Kirchheim auf seine Mail nicht antwortete, ging Philipp Richter zu den Freien Turnern. Der 34-jährige Geschäftsführer eines Internet-Unternehmens initiierte den märchenhaften Aufstieg von der C-Klasse bis in die Landesliga. Aufstiegstrainer Martin Dufke übergab zwar an Felix John, ist aber noch dabei. Sein Rat zählt.

> Die Unerschütterlichen: Mit 13 Gegentoren spielt die Abwehr in einer eigenen Liga. Kurios: Drei der 13 Tore "schossen" die Sportrichter. Weil beim 1:0-Auftaktsieg gegen die SG Kirchheim Robby Lange nicht spielberechtigt war, wurde das Derby mit 3:0 für die SGK gewertet. "Statt zu jammern, haben wir gesagt: Jetzt erst Recht. Das hat Kräfte frei gesetzt", sagt John. Es folgten neben zwei Unentschieden und einer Niederlage zwölf Siege. Die Freien Turner stehen zu Recht oben. Aus dem 0:1 in Neuenheim hat man die richtige Lehre gezogen. John: "Wir spielen mit Leidenschaft Fußball. Aber es darf nicht aus dem Ruder laufen wie in Neuenheim, als zwei unserer Spieler aufeinander losgegangen sind."

> Wie geht es weiter: Ob das Derby am Sonntag (14 Uhr) gegen die SG Heidelberg-Kirchheim stattfinden kann, hängt von der Corona-Lage ab. Bei den Freien Turnern ist man gerüstet. Für alle Fälle. Auch für die Verbandsliga. Richter: "Wir sind Sportler. Wir wollen aufsteigen."

FT Kirchheim: Sandritter - Gregg, Horak, M. Lange, Dia - B ender, R. Lange - Ünlü (76. Mahmood), Heinen - Efe, Osmanaj (76. Nashbir).

Türkspor Mannheim: Barreto, Manneh, F. Yildirim, Imre, Itani (64. Dinc), Karlidag (18. Braun), Tesfagaber, Sabah, Sekar (67. Burkhardt), Noura (74. O. Yildirim), Bas.

Schiedsrichter: Schäffner (Bruchsal); Zuschauer: 220: Tor: 1:0 Efe (90.+5); Rote Karten: Manneh (9.), Baretta (65.)