„Im Auto liegt noch viel Potenzial“, befand Mick Schumacher nach dem ersten Rennen in Bahrain. In Saudi-Arabien will der Deutsche in die Punkte rasen. Foto: dpa

Von Christoph Ziemer

Heidelberg/Sakhir. Im Sommer, wenn er endlich seine Batterien aufladen kann, geht Günther Steiner gerne wandern. Am liebsten in die hohen Berge seiner Südtiroler Heimat. Hinter dem Teamchef von Haas liegen harte Jahre, und die Probleme, die der 56-Jährige dabei lösen musste, dürften ihm dabei mindestens so hoch erschienen sein wie die Anhöhen in Meran.

Der Haas-Boss, der eine Vorliebe für englische Wörter hat, die mit dem Buchstaben F beginnen, ist dank Netflix zu einem der populärsten Teamchefs überhaupt aufgestiegen. Beim Online-Streamingdienst lässt sich lückenlos verfolgen, wie Steiner um das sportliche und wirtschaftliche Überleben des US-Rennstalls kämpft. So langsam war der Haas-Bolide noch vor wenigen Monaten, dass beide Fahrer im Rennen überrundet wurden. Finanziell überlebte das Team nur wegen eines umstrittenen russischen Sponsors. Als Gegenleistung für seine Zuwendungen forderte Dmitri Mazepin für seinen Sohn Nikita das freie Cockpit neben Mick Schumacher. Und bekam es.

In der Südtiroler Höhenluft reifte auch Steiners Plan, wieder den Anschluss an die Spitze zu finden: Zwei Jahre komplett abzuschenken, um bei der Regelrevolution 2022 wieder vorne mitzumischen. In Bahrain fuhren die US-Flitzer plötzlich auf Mercedes-Niveau. Wie war das möglich?

Man habe nie den Wohlfühlfaktor im Team aufgegeben, betont Steiner: "Wir haben fast alle Mitarbeiter trotz langer Durststrecke an Bord behalten. Alle haben an unser Projekt geglaubt." Der neue Haas profitiert vom bärenstarken Ferrari-Motor – derzeit dem stärksten Aggregat im Fahrerfeld. Dem Team stand wegen des letzten Platzes in der Konstrukteurs-WM mehr Zeit im Windkanal zur Verfügung als allen anderen Rennställen. "Wir haben das wohl effektiv genutzt", grinst Steiner. Trotz Kinderkrankheiten bei den Testfahrten war der Haas beim Auftakt am Wochenende auch noch zuverlässig.

Schumacher erlebte in der Wüste Licht und Schatten. Mit Kevin Magnussen hat Haas nun einen Piloten, der von Beruf nicht mehr Sohn, sondern Rennfahrer ist. Prompt hängte der Däne den 23-Jährigen ab. "Es war ein schwieriger Tag", befand der Deutsche, der in diesem Jahr beweisen muss, dass er zu Recht in der Formel 1 fährt. "Wir hatten mehr Pace. Aber Kevin hat einen Superjob gemacht, ich freue mich für das Team." Das Rennen von "Quick Mick" war schnell zerstört: In Kurve fünf wurde er von Esteban Ocon umgedreht, Schumachers Reifensatz war damit ruiniert. Viele Verbremser waren beim Haas-Piloten zu beobachten. Und während Magnussen auf Rang fünf raste, musste sich sein Teamkollege mit Rang 11 zufriedengeben.

"Im Auto liegt noch viel Potenzial", findet Schumacher. Was allerdings auch für ihn gelten dürfte. "Im Gegensatz zu mir konnte Kevin Wahnsinnszeiten fahren", rätselte der Haas-Fahrer. "Ich muss jetzt verstehen, ob das an mir oder dem Auto lag." Jetzt, da man endlich über einen konkurrenzfähigen Bolide verfüge, werde die Luft für Schumacher dünner, warnt Teamchef Steiner. Magnussen könnte ihm aber auch Beine machen, hofft dagegen Onkel Ralf Schumacher: "Mick muss sich jetzt etwas strecken, das gehört dazu", sagte der 46-Jährige: "Das ist aber genau das, was ein junger Fahrer braucht und was ihm helfen kann."

Schon in Saudi-Arabien will Mick Schumacher endlich in die Punkte rasen. Die Schonzeit ist vorbei. Seine große Reifeprüfung hat endgültig begonnen.