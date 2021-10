Heidelberg. (ofn) Es war eine einfache Rechnung. Der Sieger des Duells zwischen den Heidelberg Hunters und den Leonberg Alligators ist Meister in der Football-Landesliga. Für die Hunters ging sie auf. Das Team von Headcoach Daniel McCray schlug die schwäbischen Gäste am Sonntag im Fritz-Grunebaum-Sportpark in einem engen Spiel 19:15 und wird nächste Saison in der Oberliga antreten.

Unter den Augen von Dr. Eckart Würzner – der Heidelberger Oberbürgermeister nahm den Münzwurf vor Anpfiff selbst in die Hand und fieberte anschließend auf der Tribüne mit –, Sportamtsleiter Gert Bartmann und rund 630 Zuschauern boten Hunters und Alligators ein zerfahrenes Spiel. "Die Nervosität war spürbar", sagte McCray: "Wir haben unseren Gameplan gut umgesetzt, aber zu selten gepunktet."

Hunters-Quarterback Brian Rushing erlief zwei Touchdowns, Robin Hammer traf jeweils für den Extrapunkt und erzielte ein Field Goal, dazu kamen zwei Punkte durch einen missratenen Snap der Alligators, der hinter ihrer eigenen Endzone landete.

"Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften", bemühte McCray eine alte Sportweisheit – die fälligen zwei Euro für das Phrasenschwein konnte der 35-Jährige an diesem Abend verschmerzen. Denn McCray hatte Recht. Die gute Leistung der Hunters-Defense machte den Unterschied. Yves Maier hatte daran großen Anteil. Der Safety war mit drei Interceptions einer der Garanten für den Erfolg der Heidelberger. "Es war eine tolle Teamleistung", sagte Maier bescheiden: "Unsere Coaches haben uns perfekt eingestellt. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt."

Einziger Wermutstropfen für den Matchwinner: Die Vorlesung am Montagmorgen um acht Uhr. "Ich werde anwesend sein", versprach der Student lachend und fügte an: "Zumindest körperlich."

Mit solchen Problemen muss sich McCray nicht herumschlagen. Ob es an der Party-Erfahrung aus zwei Deutschen Meisterschaften mit den Schwäbisch Hall Unicorns (2017 und 2018) lag? "Ich habe morgen tatsächlich frei", schmunzelte der Trainer, der während der vier Viertel unter Vollspannung stand: "Jetzt habe ich mir eine Zigarre und einen Whiskey verdient."

Die RNZ will nicht widersprechen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen haben die Hunters ihr Saisonziel – den Aufstieg in die Oberliga – souverän erreicht.