Von Maik Rosner

München. Der Monolog dauerte 4:50 Minuten, und auch wenn Hansi Flick den Namen Hasan Salihamidzic nicht in den Mund nahm, so wirkten die Einlassungen des Trainers wie eine Breitseite gegen den Sportvorstand und dessen Unterstützer im Dauerzwist beim FC Bayern München. Es waren Sätze wie Giftpfeile, jedenfalls konnte man die Aussagen kaum anders interpretieren.

Zum Beispiel: "Ich bin absolut fokussiert auf meine Mannschaft. Ich unterstütze meine Mannschaft, weil ich spüre, dass meine Mannschaft auch absolut loyal mir gegenüber ist." Subtext: Andere sind nicht fokussiert und loyal. Oder: "Ich versuche so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Und alles andere, was ansonsten an Störfeuern kommt, das kommt nicht von mir." Subtext: Das kommt aus dem Salihamidzic-Lager. Deswegen, führte Flick weiter aus, bitte er um Verständnis, zu dem gesamten Themenkomplex künftig nur noch "nächste Frage" zu sagen.

Flick sagte: "Weil ich habe mit dem wirklich keine Lust mehr, weil die Mannschaft, das ist so eine geile Mannschaft, das macht so viel Spaß, mit der zu arbeiten." Aber nicht, so konnte oder eher musste man ihn verstehen, mit Salihamidzic und all jenen, die dessen Lager zuzurechnen sind. Denn der Trainer ergänzte ja auch, dass es die Mannschaft verdiene, "Ruhe im Umfeld zu haben". Nachfrage, ob er seinen Vertrag bis 2023 zu erfüllen gedenke? "Nächste Frage", sagte Flick. Weitere Nachfrage, ob er zum Thema Loyalität absichtlich nur sein Trainerteam und die Mannschaft erwähnt habe, nicht aber die Personen drum herum.

Wenn es nicht täuschte, huschte nun ein leichtes Lächeln über Flicks Gesicht, als freue er sich, dass seine subtilen Botschaften ankommen. Zur Frage sagte er nur, es sei alles dazu gesagt. Vor seinem Monolog hatte er übrigens befunden: "Wir hatten letztes Jahr eine Mannschaft, die qualitativ, das weiß jeder, besser war als dieses Jahr." Noch so eine indirekte, aber klare Kritik an Salihamidzic.

Nach diesem denkwürdigen Auftritt am Freitag ließ sich mit dem Blick von außen festhalten: Diese Pressekonferenz vor dem Ligaspiel an diesem Samstag gegen Union Berlin war ein weiterer Höhepunkt in der internen Familienfehde des FC Bayern. Und das vor dem schon am Dienstag anstehenden wichtigsten Saisonspiel, wenn es nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain darum geht, im zweiten Teil des Viertelfinals doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Dass Innenverteidiger Niklas Süle (Muskelblessur) fürs Rückspiel bei PSG ebenso ausfällt wie Weltfußballer Robert Lewandowski (Knie) und Serge Gnabry (Corona), ging beinahe unter. Bei Leon Goretzka (muskuläre Beschwerden) und Lucas Hernández (Rippenprellung) besteht Hoffnung für Paris.

Doch das Hauptthema blieb auch am Freitag das anhaltende Kompetenzgerangel und die Meinungsverschiedenheiten mit Salihamidzic in den Personalfragen. Hinzu kommt, dass Flick weiter als Nachfolgekandidat von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer gehandelt wird und nichts unternimmt, um diese Debatte zu beenden. Eher im Gegenteil, fast so, als wolle er seinen Rauswurf provozieren, um für den DFB frei zu werden. Anders Karl-Heinz Rummenigge, der zumindest versuchte, ein weiteres Machtwort zu sprechen, gefühlt das vierte oder fünfte. "Dieses Thema muss ein Ende haben", sagte der Vorstandschef der Bild über den Dauerzwist zwischen Flick und Salihamidzic, "zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen."

Man brauche "Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche", also auf das Spiel in Paris. Dieses entscheidet ja, ob der Titelverteidiger ausscheidet oder nicht und damit, wie die Saison mit dem Pokal-Aus und dem voraussichtlichen Meistertitel bewertet wird. Rummenigges Appell: "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, müssen harmonisch, loyal und professionell zusammenarbeiten. Das ist meine klare Forderung an die sportliche Führung. Das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet." Doch auch diesmal verpuffte sein Machtwort umgehend.