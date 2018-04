Haiger. (mm) Der FC-Astoria Walldorf hat den erhofften Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Trotz Dominanz kehren die Astorstädter nur mit einem 1:1-Unentschieden vom Tabellenachten TSV Steinbach zurück. Dabei begann die Partie für die Mannschaft von Matthias Born optimal, auf Zuspiel von Marcel Carl markierte Christopher Hellmann die frühe 1:0-Gästeführung (12.). Walldorf blieb überlegen und hatte weitere Einschussmöglichkeiten durch Nico Hillenbrand und Erik Wekesser (28./37.). Auch in der zweiten Hälfte verpasste der FCA, die Entscheidung herbeizuführen. Steinbach kam in der Schlussphase stärker auf. In der 84 . Minute köpfte Bektasi im Anschluss an einem Eckball den 1:1-Ausgleich.

Steinbach: Löhe - Strujic, Marquet, Herzig (62. Kranitz), Mißbach - Müller (82. Bellinghausen), Heister, Trkulja (68. Celani), Bisanovic, Felek - Bektasi.

Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Strompf, Pellowski - Kiermeier, Kern (93. Cancar), Hillenbrand, Hellmann (90. Pander), Wekesser (64. Meyer) - Carl

Schiedsrichter: Bergmann (Erbach) - Tore: 0:1 Hellmann (12.), 1:1 Bektasi (84.) - Zuschauer: 884.