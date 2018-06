Elversberg. (mm) Der FC-Astoria Walldorf hat bei der SV Elversberg mit 1:3 verloren. Gegen den amtierenden Meister, der aktuell seinen Ambitionen hinterherläuft, erwischte die Mannschaft von Trainer Matthias Born keinen guten Tag und ließ eine gute Möglichkeit liegen, etwas Zählbares aus dem Saarland mitzunehmen.

Bereits in der 3. Minute hatte Walldorf Glück, als die Hausherren nach einem Eckball per Kopf nur das Aluminium trafen. Dies sollte erst einmal kein entscheidender Weckruf für den FCA sein, denn die Elversberger blieben dominant und stellten die Walldorfer Hintermannschaft in den Anfangsminuten vor arge Probleme. In der 16. Minute foulte Tabe Nyenty den vom Tor weglaufenden Angreifer Jean Kevin Koffi unnötig im eigenen Sechzehnmeterraum, so dass der Unparteiische Pascal Müller auf Strafstoß entschied. Julius Perstaller verwandelte diesen platziert ins rechte untere Eck. Elversberg verpasste es Mitte der ersten Hälfte nachzulegen, Koffi und Perstaller vergaben (35.).

Der FCA war nach der Pause spürbar gewillt, es besser zu machen und hatte Erfolg. In der 50. Minute wurde Philipp Strompf im gegnerischen Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, wieder entschied Müller auf Strafstoß. Marcel Carl (Foto: vaf) nahm sich der Sache an und markierte mit seinem 12. Saisontreffer den 1:1-Ausgleich.

In der Folge gestaltete die Born-Elf die Partie ausgeglichener, doch der Druck der Hausherren nahm zu. In der 72. Minute ging Elversberg in Führung, Hiegl war zwar gegen Kohlers Schuss per Fußabwehr zur Stelle, doch diese landete direkt vor den Füßen von Gaetan Krebs, der zum 2:1 abstaubte. Wenig später kam es noch dicker für die Astorstädter, mit einem Distanzschuss von Kevin Maek sorgte die SVE eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung in dieser Partie. "Elversberg hat verdient gewonnen", sagte FCA-Coach Matthias Born.

SV Elversberg: Lehmann - Kohler, Kofler, Maek, Cincotta - Krebs, Grech, Mohr (85. Kapllani), Bichler (67. Sellentin) - Perstaller, Koffi (79. Merk).

FC-Astoria Walldorf: Hiegl - Hillenbrand, Nyenty, Strompf, Hofmann - Grupp, Kern, Horn, Meyer (78. Pander) - Groß (78. Haas), Carl (81. Solak).

Zuschauer: 1092; Schiedsrichter: Müller (Löchgau); Tore: 1:0 Perstaller (16., Foulelfmeter), 1:1 Carl (50., Foulelfmeter), 2:1 Krebs (72.), 3:1 Maek (75.).