Walldorf. (bz) Endlich wieder gewohntes Fußballtraining. In diesen Genuss kommen die Regionalliga-Kicker des FC-Astoria Walldorf seit nunmehr einer Woche. Dem obligatorischen Laktattest zur Ermittlung der körperlichen Konstitution am Montag, folgte die erste Übungseinheit mit Ball am Dienstag.

Mit an Bord beim Auftakt waren die Neuzugänge Felix Brand (FSV Mainz U19), Tilmann Jahn (TuS Mechtersheim), Mirco Born (FSV Frankfurt), Roman Hauk (SV Sandhausen U 23) sowie die eigenen Nachwuchskräfte aus der U 23, Luca Egolf und Niklas Antlitz. Mit in den Trainingsbetrieb sind vorerst zusätzlich Steffen Foshag und Mert Yörükoglu aus der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga startet, integriert.

"Das Wichtigste ist gewesen, dass sich alle an die Corona-Regeln halten und das hat sehr gut geklappt", hat Roland Dickgießer, der Sportliche Leiter des FCA viele Einheiten der ersten Woche vor Ort beobachtet, "insgesamt sind wir einfach froh, dass fast alles unter normalen Verhältnissen abläuft."

Cheftrainer Matthias Born bat seine Schützlinge mit Ausnahme des Sonntags jeden Tag auf den Platz und zog dabei die Zügel nur langsam an. Nach der langen Pause gilt es Schritt für Schritt zurück zum gewöhnten Trainingsalltag zurückzufinden, muskuläre Verletzungen aufgrund von Überlastung sollen unbedingt verhindert werden. "Das hat in der ersten Woche sehr gut geklappt, die Jungs sind allesamt ohne Probleme durch die Einheiten gekommen", so Dickgießer, der schmunzelnd festhält: "Das Motto lautet derzeit, ’Ball am Fuß und grüner Rasen unter den Füßen’, das ist das, was alle wollen."

Die ersten beiden Testspiele sind bereits vereinbart. Am Mittwoch, 15. Juli, gastieren die Astorstädter beim Verbandsligisten VfR Mannheim und eine Woche darauf beim FV Dudenhofen aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Beide Partien beginnen jeweils um 19 Uhr.

Wann die Runde beginnt, ist derzeit noch offen. "Wir haben die Planung auf den 1. September ausgerichtet", erklärt Dickgießer. Genaueres kann er allerdings nicht sagen: "Wir wissen ansonsten, dass der Rahmenterminplan am 27. Juli herausgegeben werden soll."

Wenn es losgeht, wartet auf die Walldorfer eine Mammutrunde mit 42 Spielen und 21 Konkurrenten in der Regionalliga Südwest. Aus dem letztjährigen Teilnehmerfeld verabschiedet sich lediglich der Meister 1. FC Saarbrücken nach oben in die Dritte Liga. Im Gegenzug steigt die SG Sonnenhof Großaspach aus der Dritten Liga ab. Von den diversen Oberligen steigen mit Schott Mainz, VfB Stuttgart II, Eintracht Stadtallendorf und KSV Hessen Kassel vier Teams auf.

Um den Spielplan bis in den kommenden Juni hinein durchzubekommen, werden zahlreiche englische Wochen und damit eine enorme Belastung auf die Feierabendprofis zukommen.

Der Kader des FCA Walldorf für die Saison 2020/21

Tor: Nicolas Kristof, Paul Lawall und Oliver Seitz.

Abwehr: Christoph Becker, Felix Brand, Maik Goß, Roman Hauk, Eric Jansen, Johannes Kölmel, Max Müller, Tabe Nyenty, Luca Stellwagen.

Mittelfeld: Mirco Born, Luca Egolf, Tim Fahrenholz, Nico Hillenbrand, Jimmy Marton, Maurice Nag, Andreas Schön.

Angriff: Niklas Antlitz, Giuseppe Burgio, Nicolai Groß, Tilmann Jahn.

Trainer- und Betreuerteam: Matthias Born (Cheftrainer), Thorsten Stoll (Co-Trainer), Christian Biebl (TW-Trainer), Thomas Gundelfinger (Athletiktrainer), Manuel Hernandez u. Michael Lünenborg (Mannschaftsbetreuer), Tina Schmider und Moritz Veigel (Physiotherapeuten), Roland Dickgießer (Sportlicher Leiter) und Dr. Rainer Jantzen (Mannschaftsarzt).