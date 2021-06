Von Eric Schmidt

Eppingen/Braunschweig. Sonntagmittag war er wieder zurück. Um kurz nach halb eins traf Felix Mairhofer zu Hause in Eppingen ein – nach einer 470 Kilometer langen Fahrt, die alles andere als eine Leerfahrt war. Sein Mitbringsel aus Braunschweig lag direkt neben ihm auf dem Beifahrersitz: die Medaille. "Die war mein Ziel. Schön, dass ich wieder mal eine gewonnen habe", sagte der 26 Jahre alte Dreispringer, der für die MTG Mannheim an den Start geht.

Bronze ist es geworden. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig sicherte sich Felix Mairhofer den dritten Platz. 15,47 Meter im letzten Versuch bedeuteten nicht nur Saisonbestleistung, sondern auch einen Stehplatz auf dem Treppchen – vor Felix Wenzel, der mit 15,27 Metern Vierter wurde, und vor Paul Walschburger von der LG Stadtwerke München (14,99 Meter). Platz eins ging wie erwartet an Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz), der auf 16,51 Meter kam. Deutscher Vizemeister wurde mit 15,78 Metern Christoph Garritsen vom TSV Bayer 04 Leverkusen.

Fünf Trippelschritte

"Es ist der Klassiker. Bei solchen Meisterschaften zählt die Medaille. Die hab‘ ich", erklärte Felix Mairhofer und ergänzte: "Wenn man bedenkt, wie schwierig die Umstände waren, ist das Ergebnis schon in Ordnung" Der Achtkampf der besten deutschen Dreispringer litt unter den äußeren Bedingungen. Kaum hatte das Aufwärmen begonnen, zeigte das Wetter, was es so alles kann – und es fing an zu schütten. Das April-Wetter im Juni setzte sich im weiteren Verlauf des Nachmittages fort. Mal schien die Sonne, mal regnete es. "Es war dampfig. Außerdem hatten wir einen ziemlich böigen Wind", berichtet Mairhofer.

Hintergrund Dreisprung der Frauen Einen packenden Dreikampf bekamen die 2000 Zuschauer im Eintracht-Stadion im Dreisprung-Finale der Frauen zu sehen. An der Spitze baute Neele Eckhardt-Noack (LG Göttingen) ihre Medaillensammlung weiter aus. Die Dritte der Hallen-EM präsentierte sich in bestechender Form. 14,26 Meter zauberte sie in die Grube – unschlagbar für die Konkurrenz. [+] Lesen Sie mehr Dreisprung der Frauen Einen packenden Dreikampf bekamen die 2000 Zuschauer im Eintracht-Stadion im Dreisprung-Finale der Frauen zu sehen. An der Spitze baute Neele Eckhardt-Noack (LG Göttingen) ihre Medaillensammlung weiter aus. Die Dritte der Hallen-EM präsentierte sich in bestechender Form. 14,26 Meter zauberte sie in die Grube – unschlagbar für die Konkurrenz. Doch diese kommt immer besser in Schwung. Kristin Gierisch (TSV Bayer 04 Leverkusen) wurde mit 14,11 Metern Zweite, Platz drei ging mit derselben Weite an Maria Purtsa (LAC Erdgas Chemnitz). (dlv)

[-] Weniger anzeigen

Nicht nur ihm, auch den anderen Teilnehmern machten die Bedingungen zu schaffen. Christopher Garritsen? Setzte seine ersten beiden Versuche in den Sand. Felix Wenzel? Startete ebenso mit zwei ungültigen Sprüngen in den Wettbewerb wie Benedikt von Hardenberg (LG Telis Finanz Regensburg) und Felix Mairhofer. Der hatte aufgrund der widrigen Winde vor allem mit seinem Anlauf zu kämpfen. 14,98 Meter im dritten Durchgang folgten nach einem weiteren ungültigen Versuch lediglich 14,95 Meter – nach Abschluss des vorletzten Durchgangs lag der junge Eppinger hinter Paul Walschburger (14,99 Meter) auf Platz vier. Im abschließenden "Finale" fiel er zwischenzeitlich sogar auf Rang fünf zurück, als sich Felix Wenzel von 14,82 Meter auf 15,27 Meter verbesserte.

Doch einmal mehr zeigte Felix Mairhofer seine Nervenstärke. Die Angst vorm letzten Mal? Die kennt er nicht. Der 26-Jährige liebt den letzten Durchgang, wenn es um alles oder nichts geht, wenn der Wettkampf seine ganz eigene Dynamik entwickelt. "Ich habe schon oft im letzten Versuch eine Medaille klar gemacht", sagt er. So auch dieses Mal. 15,47 Meter sprang Mairhofer weit – was klar zu Platz drei reichte. Kurios: Ausgerechnet den Bronzesprung empfand Mairhofer als seinen "schlechtesten". Zum Abschluss seines vom Winde verwehten Anlaufs legte er fünf kurze Trippelschritte ein, um mit dem richtigen Fuß abspringen zu können. Neben dem Tempo ging dabei die Präzision verloren, das Brett war weit entfernt. Die nachträgliche Videoanalyse bestätigte: "Ich habe 31 Zentimeter verschenkt. Da sieht man, was möglich gewesen wäre: eine Weite in den oberen Siebzigern."

Was er schön fand: dass Zuschauer dabei sein konnten. Rund 2000 Schaulustige im Eintracht-Stadion feuerten die Athleten an. "Es war schön, mal wieder ein Feedback zu kriegen", so Mairhofer. Was er bedauerte: den Zeitpunkt der DM. Früh gingen die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften über die Bühne, sehr früh – unter anderem, um der Fußball-Europameisterschaft aus dem Weg zu gehen. Für Felix Mairhofer war die DM der erste Freiluft-Wettkampf überhaupt in dieser Saison. "In anderen europäischen Ländern finden die nationalen Meisterschaften erst in drei, vier Wochen statt. Dort können die Athleten noch vorher ein, zwei Wettkämpfe machen. Bei uns ist der erste Wettkampf schon der Höhepunkt. Für jemanden, der nicht bei Olympia dabei ist, ist die Saison damit fast schon wieder zu Ende."

Wie es für ihn selbst jetzt weitergeht? Corona erschwert den weiteren Saisonverlauf. Leichtathletik-Meetings gibt es derzeit so gut wie keine, auch das Sprungmeeting in Eppingen steht auf der Kippe. "Es wäre schön, wenn ich irgendwo noch bei einem Meeting dabei sein könnte. Ansonsten gibt es noch die süddeutschen und die baden-württembergischen Meisterschaften. Aber die hat man, wenn man bei einer deutschen Meisterschaft um die Medaillen springt, eher nicht so im Fokus."

Er selbst steht natürlich schon im Mittelpunkt. Zahlreiche Glückwünsche erreichten ihn seit Samstagabend – per Whatsapp, per SMS, per Anruf. Wie gut, dass er gestern einen freien Sonntag hatte. "Da kann ich mich bei allen bedanken", sagte Felix Mairhofer und betonte: "Das ist mir schon wichtig."

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig:

Dreisprung Männer: 1. Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz) 16,51 m, 2. Christoph Garritsen (TSV Bayer 04 Leverkusen) 15,78 m, 3. Felix Mairhofer (MTG Mannheim) 15,47 m, 4. Felix Wenzel (SC Potsdam) 15,27 m, 5. Paul Walschburger (LG Stadtwerke München) 14,99 m, 6. Gabriel Wiertz (TuS 1860 Pfarrkirchen) 14,94 m, Pascal Boden (Dresdner SC 1898) 14,73 m, Benedikt von Hardenberg (LG Telis Regensburg) 14,73 m.