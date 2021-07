Von Christopher Benz

Nußloch. Als Wolfgang Schneider das Amt des 1. Vorsitzenden der SG Nußloch übernahm, war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler. Alleine dieser Fakt veranschaulicht die große Zeitspanne seiner Tätigkeit. Am 29. Mai 1981 trat Schneider sein Amt an und legt es an diesem Montag nach nunmehr über 40 Jahren nieder. Insgesamt kommt er auf 47 Jahre Vorstandstätigkeit.

Damals war die SG längst noch nicht so groß wie heute. "Ich habe den Verein mit 338 Mitgliedern übernommen, heute ist er der mit Abstand größte Verein unserer Heimatgemeinde mit zwischenzeitlich über 2000 Mitgliedern", zählt der 73-Jährige zwei von vielen beeindruckenden Zahlen seiner Amtszeit auf.

Über so einen langen Zeitraum bleiben Festivitäten selbstverständlich nicht aus. 1987 feierte der Verein sein 100-Jähriges und 2012 sein 125-jähriges Bestehen.

Neben unzähligen sportlichen Erfolgen in allen Abteilungen durften sich die Nußlocher 2010 den Traum von der Zusatzsporthalle OH2 erfüllen. Immer mit dabei und Triebfeder der Veranstaltungen war Schneider.

Umsichtig wie ein Vereinsoberhaupt sein muss, nennt er explizit die Mitstreiter, "denn ohne deren tatkräftige Mithilfe wäre das alles nicht möglich gewesen."

Der an diesem Montag bei der Jahreshauptversammlung endgültig aus dem Amt scheidende Schneider, der außerdem stellvertretender Bürgermeister von Nußloch ist, tut dies voller Dankbarkeit: "Mir hat meine Arbeit und mein Einsatz für die SG immer Spaß gemacht, nicht zuletzt wegen des hervorragenden Klimas in der Vorstandschaft, wofür ich mich ausdrücklich und ganz herzlich bedanken möchte. Aber nach 40 Jahren wird es nun Zeit, mein Amt in jüngere Hände zu übergeben."