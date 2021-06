Ungarn hat noch nie ein Pflichtspiel gegen Deutschland gewonnen, so schaut’s aus! – Gut, die Begegnung gab’s erst zweimal, aber zwei Siege sprechen eine klare Sprache. Der Magyar wird vom Löwtrüppchen am Mittwoch skrupellos 2:2 vernichtet. So ist das nun mal, wenn bei uns Kreativität und deutsche Tugenden zusammenkommen. Dann ist so ein Schalkesieg unvermeidlich, also so ein Unentschieden.

Ich werde während des Matches mit Elektrolyten versorgt, habe Schwindel, weil ich meine bereits vorgeschriebene Kolumne knicken kann. Die war vielleicht positiv! Mit Robin Gosens-Kurz-Portrait, der mit Kimmich eine neue epochale Flügelgrillzange bedeutet, das märchenhafte Löw-Comeback, und und und, Hymnen ohne Ende. Doch dann bleibt sich Pannen-Jogi doch wieder treu und versucht was ganz Originelles: "Männer, diesmal probier mr quasi, hsssssscht, die Dublette von der WM 2018-Vorrunde, sammamal, zu kopierän." – Hut ab, gelungen! Außer, dass dieser eine 18-Jährige alles kaputtmacht. Am Schluss waren ja aus Verzweiflung mehr Stürmer als wie Spieler auf’m Platz. Legt der Musiala dem Leon die Erbse auf: und Zack, simmer weiter! Mist!

Aufgelockert wird dieser bierernste Spaß durch Fachleute wie Per Mertesacker, Almuth Schult, Sebastian Kramer, Kevin der Prinz Boateng… nee, halt, der heißt anders. Also der Kramer. Bei ihm hab ich jedes Mal Probleme mit äh mit dem, na…. Gedächtnis!! Da fang ich manchmal sogar einen Satz an, und Mitten im… Christoph heißt er! Genau, jetzt hab ich’s! Man möge Fußballfremden diesen Gag erklären. Dann noch Stefan Kuntz, mein absoluter Liebling! Die beängstigende Bilanz der Italiener kriege ich am liebsten vom Löw-Nachfolger der Herzen erklärt. Grinsend, tick Stammtisch, aber fundiert – so muss es sein.

Auch Schweini, Thomas Broich und andere versuchen locker zu sein – eijeijei. Wenn nur diese krampfig geknödelten Stimmen nicht wären! Zum Glück hat das öffentlich rechtliche öfter denn je massive Tonausfälle, GEZ mal sinnvoll deponiert! Beide Ex-Fußballer haben auch noch zum verwechseln ähnliche Tonhöhen. Basti hat aber zusätzlich noch Kermit den Prinzen verschluckt. Broich klingt wie aus den drei Fragezeichen geflohen, mit Laptopvokabular ohne Ende: "Mit diesem Druckpass stellt er die ballorientierte Raumdeckung des Gegners mit ’ner abflachenden Zwölf zur Debatte." Hat er so jetzt nicht wirklich gesagt, aber ich weiß, dass er’s gedacht hat. Da hab ich lieber den Ghettoslang der Wedding-Boatengs. Ja, is so, beim Fußball will ich Stammtisch, der mir viel zu sehr unterschätzt wird.

Zum Vorrunden-Ende hat mich die Uefa endlich verstanden und macht die Allianz Arena zum Stammtisch, in dem sie München zur Hauptstadt Ungarns macht. Chapeau! Irgendwelche bunten Farben werden verboten, weil sie unchristlich sind und scheinbar Leuten aus Polen, Ungarn, Belarus usw. nicht passen. Logisch – ja wo hammer denn? Viktor Orban, der alte Verschwörungsleugner, kam zwar nicht nach München; wahrscheinlich weil ihn die 7-Tage-Insolvenz seines Landes beschäftigt, aber er haut noch einen raus, in dem er tatsächlich einen deutschen Spieler einfach umbenennt! In Orban! Das muss man sich mal geben. Und macht ihn sogar zum Sechser, aber bei denen! Ich blick’s jetzt gar nicht mehr. Willi kann doch kein Wort ungarisch, weil das in Kaiserslautern auch wenig bringt. Zur Strafe muss Willi jetzt in Leipzig wohnen. Man staunt nur noch. Aber vielleicht ist das auch alles nur schlimmer wie sich’s anhört… – Ah, eins fällt mir grad noch ein wegen...ding: Experte Hanno Balitsch klingt exakt wie Effenberg, nur in gut – wirklich. So, jetzt Ausblick: Kimmich zentral, Goretzka rein, Gündi und Sahne raus – läuft. Da geht noch was! – Und jetzt Schlussgag mit echtem Effe-Zitat. Was sagte Stefan beim Amtsantritt als Coach in Cottbus oder wo? – Na? – "Ich bin es wirklich." – Fast schon Ibra-Niveau.

Info: In "Es Millert" blickt der Walldürner Kabarettist Rolf Miller einmal in der Woche auf die Geschehnisse der Fußball-EM zurück.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 21.55 Uhr

Knabberspaß mit Rüdiger

Was für eine Woche bei der Fußball-EM, die diesmal, in ... in … äh ... Moment ... Fröttmaning stattfindet! Genau!! Auf dem Hoeneß-Bolzplatz – fast jedes Land hat ja seinen eigenen Austragungsort. Wie vorgewitzt die Uefa doch immer wieder sein kann! Und, nächster umsichtiger Einfall: Es kann ja auch keiner ausscheiden! Derzeit wird noch überlegt, ob die schlechtesten Vorletzten bei der Qualifikation vom letzten Jahr nachnominiert werden; ich glaube Andorra, zum Beispiel.

Egal, am Dienstag, bei Deutschlands erstem Gruppenspiel, war der bayrische Hinterhof mit 14.000 Zuschauern fast ausverkauft. Hausmeister Söder hat nämlich 1000 Zuschauern verboten, reinzugehen – vermutlich ein letztes Lebenszeichen, ein Winken. Der Corona-Kanzler geht von Bord. Jetzt ist für den Rest seines Lebens nur noch Bayern. Natürlich: Wäre er der HaBock-Widersacher geworden, hätten dann nicht 50.000 das Spektakel gegen Weltmeister Frankreich erlebt? Im für vier Wochen umbenannten Markus Söder Super Dome? Das ist jetzt völlig übertrieben – aber warum bloß fällt’s einem ein…

Weg vom Sport, hin zu Löw, dem wichtigsten Politikum außerhalb von Komavirus, Knockdown und Kanzlerdings. Lotsenlöw ging am Dienstag – noch – nicht unter. Kaum Torchancen auf beiden Seiten, Minimalismus pur; das war die Zusammenfassung. Das WM-Halbfinale der beiden Teams 1982 in Sevilla war wirklich ein Jahrhundert-Klopper. Dieses Match lohnt es wirklich "Paroli laufen zu lassen"; ein Hrubesch-Zitat, das jedes andere Fußballer-Bonmot in den Schatten stellt! Allein der Klang der Namen: Giresse, Six, Tigana, Battiston, Hidalgo …

Die Franzosen damals, das waren mindesten fünf Artistes d’elle Arte – ich hoffe das klingt französisch – gegen elf deutsche Werk de Bolle: Kurt Hrubesch, Kurt Kaltz, Kurt Fischer, Kurt Breitner, Kurt Schuhmacher, Kurt Derwall, man vermag sie in ihrer Vielfalt gar nicht alle aufzählen. Einzig Curt Littbarski hatte zwei Beine, statt einen Bremsfuß. Man hat sogar gewonnen, also Revue geboten, trotz der Franzosen!

Dennoch, Portugal oder Ungarn, die nächsten Gruppengegner, sind nicht mehr die stärkste Elf der Welt wie die Bleus. Fast alle deutschen Spieler müssen sich zwar steigern – das ist aber auch möglich. Wenn nicht, empfehle ich dem Übungsleiter AC/DCs "Flick of the Switch", das reinigt die Birne.

Schockierend war natürlich am Sonntag der Fall Eriksen, und die Uefa hat wie zu erwarten treffsicher reagiert: Man bleibt sich treu und lässt weiterspielen. Bela Rethy sagte tatsächlich mit dem Schlusspfiff: "Aus, aus, das Spiel ist aus!" Ein Versuch von Ironie, um abzulenken von einem traumatisierenden Ereignis – aber genau deshalb war die Überforderung auch verständlich. Gut, Bela hat jetzt noch nie das gleiche Spiel wie ich gesehen: Wenn ich Deutschland gegen Frankreich schaue, kommentiert er Erzgebirge gegen Aue, aber in diesem Fall muss man ihm alles nachsehen.

Übrigens: Ungarn in Budapest… Uijuijui! Bei 65.000 Zuschauern sollte man alle möglichen Gags mit dem zweiten Teil des Städtenamens lieber nicht bringen. Wozu auch, das Stadion war ja voll – der bizarre Humor der Orbans greift wie gewohnt.

Vielleicht am Ende doch noch eine kurze spieltaktische Analyse unseres ersten Spiels? Antonio Rüdiger hatte tatsächlich für seinen Fußballabend wie immer Knabberzeug mitgebracht. Das Zeug heißt Pogba, und wurde zurecht ‚man of the match.‘ Apropos, es gibt auch Beißer aus Uruguay, Suarez…. aber die Uefa lässt Südamerika erst nächstes Mal zu.

Update: Freitag, 18. Juni 2021

Löw hat Bock

Am Montagabend übertrug das deutsche Fernsehen ein Training der deutschen Nationalmannschaft; das mutet etwas seltsam an, aber Corona und Sommerloch müssen gestopft werden. Es gab aber vorher auch ein Länderspiel gegen Dänemark, das in der Weltrangliste zwei Plätze vor "Die Mannschaft" weilt. Thomas Müller war nach dem Spiel, einer 1:1-Niederlage, zerknirscht. Als Bayernspieler ist für ihn alles unter einem 2:0-Sieg ein verlorenes Spiel. Dieses Motto wird jetzt in der Säbener Straße nicht unbedingt als Leitspruch über dem Eingang prangen, aber als Usus ist es eh eingraviert – in jedem Bayernschädel.

Löws einzige zwei Titel wurden also 2014 und 2017 mit zwei 1:0-Niederlagen erkämpft. Nachfolger Hansi Flick hat ja mit den Bayern in zwei Jahren sieben Titel geholt – also mit echten Siegen – Löw hat dagegen in zwei Titeln 15 Jahre geholt, aber immer mit Globuskonkurrenz. Da kann man sich jetzt streiten, was mehr wert ist. 15 Jahre! Das sind etwa 0,9 Merkel. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, in welchen Einheiten Hansi "äähm" Flick rechnet.

Irgendwie werden Worte wie "fokussiert", "au", "konzentriert" und "hssssccht" fehlen. Ob Jogi so etwas an Hansi weitergibt? Übt Hansi schon? Flicks sehr eigenes "äähm", das ein bisschen an eine Zahn-OP erinnert, ist bestimmt eine harte Nuss für meine Kollegen Matze Knoop oder Max Giermann.

Löws zukunftsorientierter Rücktritt, einmalig in der DFB-Geschichte, wirkt irgendwie beleidigt. "ihr habt, hssssschcht, alle, au, irgendwie, nicht verstanden, warum ich Müller-Hummels lebenslang gsperrt hab. dann kriggt r was’r wollt, i hol se fokussiert zurück, aber irgendwie geh i dann halt au – un hör auf." Ja, Joachim, wir haben das alle irgendwie nicht verstanden, und wir haben nach so einem Bock au nichts dagegen, dass du gehst.

Das soll jetzt aber seine gute Arbeit, die selbst vom DFB nicht verhindert wurde, auf keinen Fall schmälern. Und vor allem muss man das auch mal hinkriegen – das mit dem DFB. Aber Spieler auf Lebenszeit sperren, liegt außerhalb des Kompetenzbereichs eines Bundestrainers – da nützt es auch nichts, wenn man persönlich nach München fährt, um es dort zu verkünden. Ich schätze, dass man hier aus juristischen Gründen nicht wiedergeben darf, wie Uli Hoeneß reagiert hat. Es reicht wahrscheinlich schon, sich Olli Kahns Stirn vorzustellen.

Der DFB (Dummies für Fußball) kann seinerseits aber halt auch keinen Trainer rausschmeißen, denn wo niemand ist, kann niemand fliegen. Beim DFB dürfte im Kühlschrank schon alles schimmeln, und der Hausherr könnte schon seit einem halben Jahr neben dem Sofa ... obwohl, nicht zu negativ denken! Vielleicht kommt ja eine Frau an die Spitze. Eine Frau mit internationaler Erfahrung – warum nicht jemand wie Heike Maas? Die ist zwar noch Außenministerin, aber das legt sich nach September.

Kaiser Franz sprach mal von "Geistigen Nichtschwimmern", meinte damit Harry Valeriens Kollegen. In Zeiten von Bela Rethy hat sich der Greis erweitert.. ja, mit G.. – so, und jetzt lassen wir uns das Turnier nicht vermiesen: Havertz ist die Jugend, und da muss man hinschauen. Ach so, andere spielen auch mit? Wer mit den Gewinnern feiern will, sollte auf jeden Fall Französisch üben, oder Englisch, oder Österreichisch? Russisch auf jeden Fall: Alexander Zverev ist derzeit am Limit, das könnte was werden in Wimbledon… obwohl, Sascha flucht eigentlich nur auf Russisch, er jubelt Deutsch. Manchmal aber auch in Englisch – er wohnt aber ... na? ... französisch! Eben.

Update: Samstag, 12. Juni 2021