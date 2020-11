Eberbach/Valencia. Der Verlauf des zweiten und letzten Saisonrennens beim Finale der Moto2 European Championship war aus der Sicht des deutschen Traditionsrennstalls Kiefer Racing und Lukas Tulovic dem ersten vom Samstagmittag sehr ähnlich. Da hatte ein Kupplungsdefekt einen sicher geglaubten Podiumsplatz gekostet. Als Dritter aus der ersten Reihe gestartet, musste er bei Halbzeit des Rennens seine Maschine unfreiwillig in der Box abstellen. Auch am Sonntag hatte der 20-jährige Lukas Tulovic anfänglich wieder Kontakt zur Spitzengruppe, bevor ein Schaltfehler die restlichen Runden zu einer Tortur werden ließ. Anstatt diese durchwachsene Saison wie erhofft mit einem Highlight zu beenden, kam Tulovic in der letzten Punktejagd nicht über Rang zwölf hinaus.

"Schade, das hätte ein feiner Gegenschlag zu unserer bislang durchwachsenen Saison werden können", bedauert der junge Eberbacher. "Das Rennen hat so gut begonnen. Ich habe mich super wohlgefühlt, doch nach sechs, sieben Runden habe ich gemerkt, wie die Kupplung mehr und mehr nachlässt. Allmählich sind die Probleme in der Beschleunigung und beim Top-Speed immer stärker geworden. Irgendwann bin ich auf den vierten Platz zurückgefallen und ab diesem Zeitpunkt ging schließlich gar nichts mehr. Mir blieb also nichts anderes übrig, als das Rennen aufzugeben."

Im Rennen am Sonntag hatte Tulovic nach acht Runden – auf Platz fünf liegend – am Ende der Gegengerade einen Schaltfehler. "Ich war wohl beim Runterschalten ein wenig zu hektisch. Jedenfalls hat diese Situation mein Rennen ruiniert. Ich musste einen weiten Bogen fahren, der gut und gerne zehn Sekunden gekostet hat. Nach diesem Umweg konnte ich zwar noch zwei Positionen gutmachen, aber ich habe auch gespürt, dass ich körperlich ziemlich am Ende war. Das muss ich ehrlich eingestehen. In den letzten Wochen war ich vollkommen darauf fixiert, dass die Handverletzung gut verheilt und ich von diesem Gesichtspunkt schnell wieder 100 Prozent fit bin. Gleichzeitig konnte ich aber mein Training nicht wie normal durchziehen. Darüber hinaus bin ich seit Jerez Ende August nicht mehr auf einem Moto2-Bike gesessen. Hauptsächlich hat dieser Umstand zum Ausgang des Rennens beigetragen. Zudem war auch komisch, dass unser Bike in den Trainings und Qualifyings sehr gut funktioniert hat, doch im Rennen hat ein wenig das Gefühl für die Front gefehlt. Das hatten wir auch schon in Portimao. Angesichts dieser Problemchen und meiner körperlichen Verfassung ging zum Schluss nicht mehr viel vorwärts. Daher tut es mir für mein Team und allen Sponsoren leid, dass wir diese Saison nun auf die Art und Weise beenden müssen. So einen ernüchternden Abschluss haben wir uns nicht verdient."

"Die Rennsaison 2020 ist nun zu Ende und wir haben längst mit den Vorbereitungen für nächstes Jahr begonnen", blickt Teambesitzer Jochen Kiefer voraus. "Es ist aber noch vieles offen. Trotzdem arbeiten wir hart daran, ein Paket zu schnüren, mit dem wir eine reibungslosere Saison erleben und allen Beteiligten mehr Freude bereiten wollen. Zuvor aber allen Sponsoren und Unterstützern einen großen Dank, die uns auch in diesem schwierigen Jahr die Stange gehalten haben und hoffentlich uns auch weiterhin treu bleiben."