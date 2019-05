Timo Glock fährt nicht mehr in Gelb, sondern für einen Sponsor aus der Schweiz. Heute will er den neunten Trainingsrang verbessern. Foto: Imago

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Für den Bratwurstgeruch, der am späten Freitagnachmittag durch das DTM-Fahrerlager zieht, hat Timo Glock nun wirklich keine Nase. Der 37-Jährige schreitet voran, erfüllt auf dem Weg in seinen Dienstwagen geduldig Foto- und Autogrammwünsche - und gibt in seinem neuen Gefährt sofort Gas. "Die Autos sehen schneller und spektakulärer aus", findet der Wahl-Schweizer: "Auto und neues Reglement sind der richtige Schritt in die Richtung, in die wir wollen."

Ob sein neuer BMW aber auch gewinnen kann, wird erst der heutige Samstag beantworten. Mit Platz neun war Glock am Freitag zweitschnellster BMW-Fahrer im Trockenen, in der nassen und deutlich langsameren Nachmittagssitzung landete der DTM-Fünfte von 2018 auf Platz fünf. Einen Schlachtplan für die Saison hat sich Glock schon zurechtgelegt. Nach einem guten Start stagnierte im letzten Jahr die Leistung von BMW ab der Saisonmitte - ein Fehler, der sich nicht wiederholen soll. "Wir müssen einfach härter arbeiten als die anderen und unsere Fehler aussortieren", forderte Glock schon im Winter: "Letztes Jahr war ich am Ende Fünfter. Somit müssen wir noch ein bisschen nach oben klettern."

In seine alte Heimat im Odenwald kommt Glock immer gerne zurück. Was nicht nur am Bier liegt. In schöner Regelmäßigkeit läuft der Wersauer auf dem Hockenheimring in Hochform auf - daran dürfte sich auch an diesem Wochenende wenig ändern. Noch sind die Erinnerungen frisch an das unvergessliche Duell mit Gary Paffett 2018 - es war der bislang emotionalste DTM-Sieg Glocks. Ob ein weiterer folgen kann?

"Platz fünf ist ganz okay", fand der zweifache DTM-Champion und BMW-Kollege Marco Wittmann nach der ersten Trainingssitzung. Der Fürther war gestern der schnellste BMW-Mann im Motodrom, musste sich aber der Audi-Dominanz beugen. Dass diese verhältnismäßig deutlich ausfiel, treiben Wittmann aber keine großen Sorgenfalten ins Gesicht: "Keine Ahnung, wer mit welchem Programm unterwegs war. Wir fahren ja alle zum ersten Mal mit den neuen Turbo-Motoren." Weit abgeschlagen landeten wenig überraschend sämtliche vier Wagen von Aston Martin - dass es für den Neuling und Mercedes-Ersatz kein einfacher Saisonstart werden dürfte, ist damit bereits absehbar.

Zu spät erfolgte der Einstieg der Briten, um von Anfang an erfolgreich sein zu können. Und zu stark wiegt immer noch der Verlust von Mercedes. Ob die DTM langfristig überleben kann, wird auch von der Strahlkraft der neuen Marke abhängen - und davon, ob weitere Autohersteller den Einstieg in die Tourenwagenserie wagen werden.

Sehr getroffen habe ihn der Rückzug von Mercedes, hat DTM-Chef Gerhard Berger in einem Interview verraten: "Es war frustrierend und eine große Energieleistung, diesen Verlust zu kompensieren. Der Mercedes-Ausstieg hat uns zwei Jahre zurückgeworfen. Wir wollen aber die DTM attraktiver machen, damit auch ein Vettel oder Hamilton interessiert sind, wenn sie Biester zähmen müssen." Immerhin, auf rund 600 PS kommen die Biester bereits, die gestern ihre ersten Runden der neuen DTM-Saison gedreht haben.

Längst zieht der clevere Österreicher im Hintergrund die Fäden, um das Überleben der DTM langfristig zu sichern. Strafgewichte für die Sieger, die die Serie künstlich spannend machen sollen, werde es mit ihm nicht geben, versichert Berger: "Solange ich lebe, kann ich das ausschließen." Langfristig soll die DTM mit der japanischen Super GT-Serie kooperieren. Honda, Nissan und Lexus werden im Oktober zum Saisonfinale in Hockenheim antreten, die DTM revanchiert sich mit einem Besuch in Japan im November.

Doch all das ist Zukunftsmusik. Nun zählt erst einmal die neue Saison, und Timo Glock ist bereit für den großen Kampf. Die Haare sind über den Winter wieder etwas grauer geworden, und aus dem einstigen Jungspund wurde ein alter, aber immer noch schneller Hase. Für die Fans dürfte allerdings gewöhnungsbedürftig sein, dass Glock nach dem Rückzug der Deutschen Post erstmals nicht mehr im knallgelben Postauto seine DTM-Runden drehen wird, sondern in schwarz, weiß, rot - den Farben eines Schweizer Sponsors.

Die Tendenz gestern war jedenfalls eindeutig: Wie bei den Testfahrten am Lausitzring scheint auch in Hockenheim kein Weg an Audi vorbeizuführen. Vizemeister René Rast hat vor dem heutigen ersten Rennen besonderen Respekt, wenn er an den Reifenabbau denkt. "Natürlich halten die länger, wenn man am Anfang langsam fährt. Man kann aber nicht sagen, ich lass dich am Anfang vorbei und dafür bin ich dann schneller. Wann werden die Reifen einbrechen? Das wird ein riesiges Kuddelmuddel. Für uns Fahrer wird es chaotisch." Für die Fans dafür umso interessanter.

DTM, 1. Training in Hockenheim: 1. Nico Müller (Audi) 1:30:476 Minuten, 2. René Rast (Audi) +0,161 Sekunden, 3. Robin Frijns (Audi) +0,456, 4. Jonathan Aberdein (Audi) +0,592, 5. Marco Wittmann (BMW) +0,692, 6. Mike Rockenfeller (Audi) +0,763, 7. Loic Duval (Audi) +0,908, 8. Jamie Green (Audi) +0,916, 9. Timo Glock (BMW) +1,068, 10. Philipp Eng (BMW) +1,185, 11. Sheldon van der Linde (BMW) +1,251, 12. Pietro Fittipaldi (Audi) +1,333, 13. Bruno Spengler (BMW) +1,496, 14. Daniel Juncadella (Aston Martin) +1,751, 15. Joel Eriksson (BMW) +1,822, 16. Jake Dennis (Aston Martin) +1,996, 17. Paul di Resta (Aston Martin) +1,998, 18. Ferdinand von Habsburg (Aston Martin) +2,788.