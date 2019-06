Mannheim. (miwi) Die Euphorie im Umfeld des SV Waldhof nach dem Aufstieg in ist spürbar. Bislang hat man bereits mehr als 2000 Dauerkarten für die nächste Spielzeit abgesetzt, etwa doppelt so viele wie zum vergleichbaren Zeitpunkt des Vorjahres. Bei etwa 3500 verkauften Saisontickets wollen die Blau-Schwarzen bis Mitte Juli liegen, wenn die erste Partie in der neuen Klasse ansteht.

Daran ändert auch die defensive Transferstrategie der Waldhöfer nichts, die bislang erst drei Akteure verpflichtet haben. "Wir beobachten den Markt genau, aber ich bin grundsätzlich entspannt", sagt Jochen Kientz. Der Sportliche Leiter des SVW ist mit dem Grundgerüst des Kaders zufrieden und nicht bereit, jede finanzielle Verrücktheit mitzumachen, um interessante Akteure zum Aufsteiger zu lotsen.

Mit Mittelfeldspieler Mohamed Gouaida (26) vom Zweitligisten SV Sandhausen hat Kientz immerhin eine Alternative für die Offensive dazu geholt. Weitere Transfers sollen nach Gouadia, Jan Hendrik Marx (24, Kickers Offenbach) und Benedikt dos Santos (21, VfB Stuttgart II) bis zum Trainingsauftakt am 17. Juni noch folgen.

Der 2. Tausender ist geknackt - es geht weiter, immer weiter! 👏



Noch immer beschäftigt die Waldhöfer das Interesse von Zweitligist Jahn Regensburg an Timo Kern. Der Aufstiegsgarant möchte trotz laufenden Vertrages bis Juni 2020 gerne wechseln, die Waldhöfer ihn nur gegen eine entsprechende Ablösesumme ziehen lassen.

Ein Gebot von etwa 170.000 Euro war den Verantwortlichen beim SVW zu wenig. Ob die Regensburger noch einmal nachlegen, ist offen. Vermutlich würden die Mannheimer erst bei einer Summe, die mindestens doppelt so hoch ist, darüber nachdenken, Kern ziehen zu lassen.

Kientz hat die Personalie Kern natürlich auf dem Schirm, ist parallel dazu aber auf der Suche nach Alternativen auf anderen Positionen. "Wir suchen noch einen jungen Torhüter, einen weiteren und möglichst jungen Innenverteidiger", erklärt der 46-Jährige. Zudem benötigt der Kader Auffrischung für das Sturmzentrum und die linke Außenbahn. "Das Grundgerüst steht aber", macht Kientz deutlich.