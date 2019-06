Am Alsenweg floss am Montagnachmittag erstmals der Schweiß. "Balljunge" und Torhüter Markus Scholz leistete schon mal wichtige Zubringerdienste. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Die Vorfreude könnte kaum größer sein: Gut gelaunt startete der SV Waldhof am Montag in die neue Saison. Der Drittliga-Aufsteiger wurde beim Auftakttraining von 150 Fans begleitet.

Oft wird aus dem ersten Training der Saison ein mittelschweres Ratespiel. Das war am Alsenweg aber anders, denn die Fans des SV Waldhof mussten nur wenige bis dahin unbekannte Gesichter zuordnen, weil der überwiegende Teil des Kaders nach dem souveränen Aufstieg beisammen geblieben ist. Mit Jan-Hendrik Marx (von Kickers Offenbach), Benedict dos Santos (VfB Stuttgart II) und Mohamed Gouaida (SV Sandhausen) sind bislang erst drei neue Akteure verpflichtet worden.

Vier oder fünf Neue sollen in den kommenden Tagen und Wochen noch hinzukommen. Gesucht wird ein dritter Torhüter, ein Innenverteidiger, ein Mittelstürmer, ein Mann für die Außenbahn und einer für die Mittelfeldzentrale. "Wir versuchen, hoch ins Regal zu greifen. Wir möchten sehr gute Spieler dazu holen, die im Moment noch in Richtung 2. Liga schielen", erklärt der Sportliche Leiter Jochen Kientz das Ringen um Neuzugänge. Mit Julien Beausire, einem U 18-Nationalspieler aus der Schweiz, war zum Auftakt ein Innenverteidiger als Gastspieler dabei.

Startschuss beim SV Waldhof: Jan-Hendrik Marx (v.l.), Benedict dos Santos und Mohamed Gouaida sind bis dato die einzigen drei Neuen für Trainer Bernhard Trares (2.v.l.). Foto: vaf

Trainer Bernhard Trares brachte seine Mannschaft etwa 80 Minuten lang zum Schwitzen, anschließend äußerte er sich optimistisch zur anstehenden Premierensaison in der Dritten Liga. "Ich freue mich total auf die neue Saison", sagte der Fußballlehrer. Zu den Zielen sagte der 53-Jährige: "Als Aufsteiger willst du erst mal nicht absteigen, aber ich weiß, dass wir eine gute Mannschaft haben." Gouaida, der vom SV Sandhausen zu den Mannheimern wechselte, um nach einem Schritt zurück möglichst zwei nach vorne zu machen, äußerte sich mit einem Augenzwinkern offensiver. "Warum nicht direkt in die 2. Liga marschieren", erklärte der Mittelfeldspieler: "So wie das auch Paderborn gemacht hat." Der 26-Jährige fühlte sich schon am ersten Tag gut aufgenommen, dabei half Trares mit. "Ich kenne den Trainer aus Hamburg. Außerdem habe ich schon mit Dorian Diring und Mounir Bouziane in Straßburg zusammengespielt", verriet der technisch starke Offensivmann.

Die Integration der Neuen dürfte gut funktionieren, schließlich können sie sich in ein harmonisches Gebilde eingliedern. Gouaida deckt mit seiner positiven Einstellung die Stimmung rund um den Alsenweg gut ab, denn die Fans glauben an die Leistungsfähigkeit ihrer Mannschaft. Knapp 3000 Dauerkarten wurden bislang abgesetzt, etwa 3500 könnten es bis zum Saisonstart am 19. Juli noch werden. Die Euphorie nach der Rückkehr in den Profifußball ist überall spürbar. "Das ist doch toll, was hier los ist", sagte Vereinspräsident und Mäzen Bernd Beetz, der das erste Training in der neuen Saison im Waldhof-Trikot und einer Waldhof-Trainingshose "stilecht" verfolgte. Beetz ist überzeugt, dass die Sportliche Leitung die richtigen Transfers tätigen wird.

Timo Kern fehlte am gestrigen Montag auf dem Platz. Der wechselwillige Mittelfeldspieler, der zum Zweitligisten Jahn Regensburg möchte, pausierte wegen eines grippalen Infektes, soll aber bald ins Training einsteigen. "Timo ist mein Spieler und ich bin froh, wenn er weiter ein Teil unserer Mannschaft ist", sagte Trares.