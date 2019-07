Wohltuende Ruhe: Toni Kroos auf dem Heimflug mit Sohn Leon und dem "Henkelpott" nach dem Champions-League-Finale 2018 in Kiew. Foto: Broadview Pictures

Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Filmemacher haben in aller Regel ihren eigenen Blickwinkel, sich dem Sujet und einer - bekannten - Person anzunähern. Warum ausgerechnet ein Streifen über den Fußball-Edeltechniker Toni Kroos (29) von Real Madrid, der den kurzen, aber passenden Titel "Kroos" trägt und am heutigen Donnerstag (4. Juli) in den Kinos anläuft?

Die Antwort hält der renommierte Regisseur Manfred Oldenburg parat: "Mich interessiert, was der Erfolg als Projektionsfläche mit dem Protagonisten macht. Toni ist - nach Titeln gemessen - der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Er ist Weltmeister und hat viermal die Champions League gewonnen, das hat noch nicht einmal ein Jahrhundertfußballer wie Franz Beckenbauer geschafft. Und trotzdem weiß man nahezu nichts über Toni Kroos."

Gerade die Mixtur aus internationaler Fußballhybris und vertrauten Rückzugsorten macht diesen Dokumentarfilm aus - und bildet zugleich einen einigermaßen stringenten Spannungsbogen. Die 113 Minuten sind recht kurzweilig, analytisch, hintergründig und privat, man spürt zu jeder Sekunde den strategischen Plan eines akribisch arbeitenden Dokumentaristen wie Oldenburg (Jahrgang 1967), der sich filmisch historischen wie umstrittenen Persönlichkeiten angenähert hat.

Er möchte kein Star sein

Wer über die Krupps, Strauß, Brandt, die Oetkers, John F. Kennedy, die Opels, Axel Springer, die Aldi-Brüder oder Heinz Nixdorf berichtet hat, der wagt sich auch an den auffällig unauffälligen Fußballprofi heran, erst recht dann, wenn er sich in der Sportwelt bereits mit dem "Wunder von Bern" und "Wembley 1966" beschäftigt hat. Oldenburg und Produzent Leopold Hoesch haben bereits diverse Preise abgeräumt, mit solchen "Coaches" kann selbst auf dem holprigsten Acker nichts schief laufen.

Doch der gebürtige Greifswalder Toni Kroos, der seine bisherige Geschichte erzählen und auch das diffuse Öffentlichkeitsbild von ihm möglichst korrigieren wollte, macht es der Filmcrew nicht immer leicht. Beim konzeptionellen Vortreffen in Madrid hat er unmissverständlich gesagt: "Entweder erzähle ich es so, wie es ist, oder ich lasse es bleiben." Diese Herangehensweise ans Projekt entspricht seinem Charakter. Ob im Film, auf dem Rasen, in der Mixed Zone oder im richtigen Leben, Kroos ist bei aller vermeintlichen Zurückhaltung konsequent, direkt, von sich überzeugt, mitunter spröde, leicht misstrauisch. Er möchte kein Star sein - und ist es doch, das lässt seine innere Zerrissenheit verständlicher erscheinen. Für den neutralen Zuschauer hat es den angenehmen Nebeneffekt, dass er dadurch sympathischer, nahbarer und "normaler" wird.

Das offizielle Kinoplakat: Entschlossen, ernsthaft und cool schaut Toni Kroos in die Kamera. Die Filmemacher haben ihn zwischen Sommer 2017 und Dezember 2018 eng begleitet. Foto: Broadview Pictures

Der Aufstieg von Greifswald und der mecklenburgischen Ostseeküste aus wird über die Stationen Hansa Rostock, FC Bayern München, Bayer Leverkusen, wieder Bayern und Real Madrid in "Kroos" nachgezeichnet. Nicht chronologisch, sondern detailversessen und anekdotisch. Neben der Nummer 8 des "weißen Balletts" werden die Zeitzeugen des glitzernden, hyperventilierten Fußballkosmos zu Hauptdarstellern: Zidane, Guardiola, Heynckes, Löw, Sammer, Klose, Hoeneß, Florentino Pérez, Sergio Ramos, Luka Modric, Casemiro etc. sowie namhafte Publizisten drücken auf unterschiedliche Art und Weise ihre Wertschätzung für den "Dirigenten", "Spiritus rector", "Logiker", "Landvermesser", "Ice Man" aus. Klar, dass da der Film zu einer Hommage an einen zweifellos Hochbegabten mutiert.

Kroos agiert seit 2014 in der "Metropolitan Opera" der kickenden Zunft, bei den "Königlichen" von Madrid im steilen Estadio Santiago Bernabéu, dort wo sich die Feinfüßler ständig zwischen galaktischen Sphären und unerklärlichen Abgründen und "Gräbern" bewegen. Nirgendwo ist die Fallhöhe so groß, Real ist "Überwelt", Mythos, Verführung und Höllenschlund.

Das Faszinierende an diesem Sportdokumentarfilm ist unterdessen ein ganz anderer Aspekt. Es sind vornehmlich die Fotos und das Videomaterial aus dem familiären Fundus des eher kleinbürgerlichen Kroos-Clans. Oma und Opa Gudrun und Heinz Kämmer, seine Eltern Birgit und Roland Kroos, Bruder und Freund Felix Kroos (Union Berlin), Ehefrau Jessica, sie alle malen das Porträt eines liebenswerten, authentisch und bodenständig gebliebenen Toni Kroos, den aufgrund seiner Wurzeln, Mentalität und engen Bande in den Nordosten Deutschlands nichts aus der Ruhe zu bringen vermag. Und der sein Millionärsdasein und seine Popularität dazu nutzt, krebskranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien mit seiner Stiftung zu helfen.

Der feinsinnige Autor und Journalist Ronald Reng hat Recht, in dem er konstatiert: "Er steht für das Rationale im Spiel." Man darf ergänzen: Kroos folgt seiner Ratio gerade auch im Alltagsleben, um die Dimensionen des Irrationalen und der mannigfaltigen Emotionen, die den Profifußball maßgeblich prägen, aushalten und bewältigen zu können.

Sein Impetus ist eindeutig: Er will das Privatleben seines engsten Umfeldes schützen - die Tourismuskauffrau Jessica (31), der Kroos am 13. Juni 2015 auf dem "Hohen Darsberg", unweit von Heidelberg gelegen, heimlich, still und leise und unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Jawort gegeben hat - und selbstverständlich die drei Kinder Leon (2013 geboren), Amelie (2016) und Fin (2019).

Krass ist der Kontext nach dem gewonnenen WM-Titel 2014 in Rio de Janeiro. Während die deutsche Mannschaft beim legendären Gruppenfoto gemeinsam und enthemmt in der Umkleidekabine mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck posiert, hantiert Toni im Hintergrund und Abseits gedankenversunken und selbstzufrieden an seinem geliebten weißen Schuhwerk. Und Kroos‘ Berater Volker Struth räumt ein, wie schwierig es im Nachgang gewesen sei, ein Foto mit Toni und der WM-Trophäe auszugraben.

Trotz Schwächen in puncto Handlungsort und insbesondere Handlungszeitraum (nicht immer ersichtlich), besticht der Film dank seiner Story mit Substanz und dramaturgischen Schlichtheit in großen wie kleinen Momenten. Beispiele des Erfolgs wie des Scheiterns von Kroos werden ungeschminkt gezeigt und taugen als Einordnungshilfen zum Thema Kroos und der ihn umgebenden "Fußballblase".

Sehr lobenswert ist besonders die Kameraführung von Johannes Imdahl ("Nowitzki. Der perfekte Wurf"), sie ist quasi präzise, ja messerscharf wie ein Toni-Kroos-Pass. Augenmenschen werden ihre Freude daran haben, übrigens nicht nur eingefleischte Fans.

Kontroverses, Brüche, Widersprüche im Leben von Toni Kroos werden hingegen inhaltlich nur gestreift. Die delikate Beziehung zu Roland Kroos, der wohl mehr Trainer- als Vaterfigur für das Ausnahmetalent war, das schwierige Verhältnis zum FC Bayern schwingen mit. Der manchmal hollywoodeske Mia-san-Mia-Verein des Patrons Uli Hoeneß und der introvertierte Toni Kroos finden nie richtig zusammen. Es ist ein Missverständnis - und die gemeinsame Zeit hat hüben wie drüben Narben hinterlassen. Gentleman-Kicker Kroos verzichtet aufs verbale "Nachtreten". Bei den Bayern gilt Kroos als "Querpass-Toni", bei Real wird er als Karajan des Fußballs (Vertrag bis 2023) verehrt. Die "Madridistas" lieben Kroos. Aus ihrem Blickwinkel betrachtet ist er für die Real-Anhänger typisch deutsch, zuverlässig, diszipliniert. Ein Orchesterchef eben.

Info: "Kroos", Deutschland 2019, Laufzeit: 113 Minuten, Genre: Dokumentarfilm, Regisseur: Manfred Oldenburg, FSK: Ab 0 Jahre, Kinostart: 4. Juli.