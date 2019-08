Von Claus Weber

Heidelberg/Berlin. Gut gelaunt meldete sich Uta Brandl Sonntag von der Heimfahrt von Berlin nach Heidelberg. "Wir sind sehr, sehr zufrieden", strahlte die Nachwuchstrainerin des Bundesstützpunktes nach dem Abschluss der viertägigen deutschen Schwimm-Meisterschaften in der Hauptstadt.

Acht Medaillen - drei goldene, zwei silberne und drei bronzene - haben die Athleten ins Neuenheimer Feld mitgebracht. "Das ist eine starke Ausbeute", sagte Brandl, "immerhin waren wir hier nicht mit unserer stärksten Auswahl."

Der WM-Vierte Philip Heintz musste wegen einer bei der Weltmeisterschaft in der vergangenen Woche in Südkorea erlittenen Verletzung pausieren. Und Isabel Gose, die vor fünf Wochen bei der Junioren-EM in Kasan fünf Titel gewonnen und danach auch noch die WM in Gwangju geschwommen hatte, startete diesmal nur über 50 m Freistil (Bronze) sowie in der siegreichen 4 x 200 m-Freistilstaffel ihres SV Nikar Heidelberg.

Das Kurpfälzer Quartett, das von Zoe Vogelmann, Lil Zyprian und Julia Hassler komplettiert wurde, hatte das Rennen in neuer deutscher Bestzeit von 8:02,97 Minuten deutlich gewonnen. Mit dieser Zeit wären die vier Heidelbergerinnen in Gwangju sogar unter den ersten Zehn gelandet und hätten sich - theoretisch - für die Olympischen Spiele nächsten Sommer in Tokio qualifiziert. Schade, dass der Rekord nicht zählt, weil Julia Hassler Liechtensteinerin ist.

Am Samstag setzte Zoe Vogelmann noch einen drauf. Die 15-jährige Junioren-Europameisterin gewann die 200 m Lagen mit 1,1 Sekunden Vorsprung auf Kathrin Demler (Essen) und schwamm in 2:13,32 Minuten sogar einen neuen deutschen Altersklassen-Rekord.

Die Langbahn-Saison ist für das Riesentalent aus Heidelberg noch nicht zu Ende. Vom 20. bis 25. August nimmt Vogelmann noch an den Jugend-Weltmeisterschaften in Budapest teil. "Das Wettkampfjahr ist sehr lang für sie und die Trainingsbedingungen werden in den Ferien schwieriger", sagte Uta Brandl, "allerdings können die beiden Trainer Heike Hahn und Clemens Rapp mit Zoe morgens im Thermalbad und mittags im Tiergartenbad trainieren."

Das dritte Gold für Nikar Heidelberg errang am Sonntag Wassili Kuhn über 200 m Lagen. Er schlug 25 Hundertstelsekunden vor Felix Ziemann aus Wiesbaden an. Silber errangen Josha Salchow vom SV Nikar Heidelberg über 100 m Freistil in 49,47 Sekunden und Artem Selim (Nübad Flipper), der in Heidelberg trainiert, über 50 m Freistil. Und Bronze gab’s für die beiden Heidelberger Isabel Gose über 50 m Freistil und Wassili Kuhn über 200 m Brust sowie für Marie Brockhaus (Nübad Flipper), die auch am Stützpunkt in Heidelberg trainiert und betreut wird.

Der Termin der Finals gleich nach dem Saisonhöhepunkt war für die deutschen Schwimmer nicht optimal. Gejammert wurde nicht, im Reigen der anderen Sportarten präsentierten sich Florian Wellbrock & Co. gerne. So kurz nach der WM war der Fokus gerade auf den Weltmeister in Freiwasser und Becken groß. Autogramme, Fotos, ein Auftritt im "Sportstudio" des ZDF - gemeinsam mit seiner Freundin, der ehemaligen Heidelbergerin Sarah Köhler, durfte sich der Magdeburger über große Aufmerksamkeit freuen. "Das ist Bestätigung, Genugtuung für harte Arbeit", sagte Köhler. "Aber wir sind auch beide langsam ziemlich müde."

Dennoch waren Wellbrock und Köhler herausragend, gewannen jeweils drei Titel. "Langsam merke ich, dass ich Urlaub brauche", sagte der 21-jährige Wellbrock. In Ägypten will das Paar in Pool und Meer nur noch planschen und keine Bahnen mehr schwimmen.

Weitere Finalplatzierungen der Heidelberger Stützpunktschwimmer, 6. Plätze: Julia Hassler (Heidelberg/200 m Freistil), Delara Ditterich (Heidelberg/800 m Freistil), Wassili Kuhn (Heidelberg/50 m Brust, Lilli Gerth (Bad Saulgau/200 m Schmetterling); 7. Plätze: Fabienne Wenske (Heidelberg/800 m Freistil), Zoe Vogelmann (Heidelberg/100 m Freistil), Maike Jung (Swimteam Heddesheim/Dossenheim/200 m Brust); 8. Platz: Marie Brockhaus (Nübad Flipper/50 m Schmetterling.