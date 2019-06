Heidelberg. (momo) In der Jugend kennt man das. Der TSV Handschuhsheim hat die Möglichkeit, eine deutsche Meisterschaft zu feiern. Doch dieser Samstag könnte ein historischer werden für den nördlichsten Stadtteil Heidelbergs. Denn die Herrenmannschaft steht um 15 Uhr im Finale beim SC Frankfurt 1880. Bei den "Löwen" ist die Vorfreude groß.

Den letzten und bisher einzigen Meisterkranz durften die Handschuhsheimer im Jahre 1957 in Empfang nehmen. Dazu kommen eine Reihe Vizemeisterschaften, aber der große Wurf blieb ihnen bislang verwehrt. Das soll sich nun ändern, aber die Herausforderung könnte kaum größer sein: Mit dem SC Frankfurt 1880 wartet die Übermannschaft der Runde auf die Heidelberger. In zwei Saisonspielen hieß es 10:13 und 26:42 aus Sicht der "Löwen".

Doch nach der laut Trainer Gordon Hanlon "schlechtesten Saisonleistung" zeigte der TSV beim Halbfinale bei Hannover 78 ein anderes Gesicht und spielte die Niedersachsen mit 57:3 an die Wand. Frankfurt siegte zu Hause ebenfalls klar mit 59:13 gegen den Berliner RC. Man kann also ein spannendes Endspiel erwarten. Frankfurt spielt ein extrem fehlerarmes, klar strukturiertes Rugby. Der TSV zeigte während der regulären Saison mehr Risikofreude, was teils zu furiosen Auftritten führte, aber eben auch etwas fehleranfälliger war.

Der Unterstützung sämtlicher Fans können Hanlon und die Mannschaft sich sicher sein. Schon nach wenigen Tagen waren nicht nur einer, sondern zwei Fanbusse komplett ausgebucht. Die stimmungsvolle Atmosphäre in Frankfurt wird dank zahlreicher "Löwenfans" sicher großartig.

Und dazu könnte das Endspiel auch großartige Werbung für den Rugbysport werden: Frankfurt siegte dieses Jahr in sämtlichen Altersklassen der Nachwuchsmeisterschaften und blickt auf eine glänzende Zukunft im Rugby. Der TSV hat sich zwar mit Nikolai Klewinghaus, Jaco Otto, Marcel Coetzee und Atu Katoa namhaft verstärkt, dennoch standen im Halbfinale sage und schreibe 15 Spieler im 22-Mann-Kader, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen.

Am Samstag entscheidet sich, ob Frankfurt den "Grand Slam" an Meistertiteln vollenden kann, oder ob sich die Handschuhsheimer Mannschaft in die Geschichtsbücher des historienreichen Stadtteils einträgt.Wie es nun gelingen soll, die so Frankfurter aus dem Konzept zu bringen, erklärt der irische Übungsleiter, dem die RNZ drei Fragen zum Finale stellte.

Gordon Hanlon. Foto: privat

Gordon Hanlon, das erste Meisterschaft-Endspiel seit 14 Jahren steht an, wie ist die Stimmung?

Die Mannschaft ist in super Verfassung, auf dieses Spiel haben wir lange Zeit hingearbeitet. Alle sind fit und können es kaum erwarten.

Nach der Frankfurt-Niederlage mit einer suboptimalen Leistung zeigte der TSV gegen Hannover 78 eine Spitzenvorstellung. War das Frankfurtspiel der Nervosität geschuldet?

Gegen Frankfurt waren wir wirklich schlecht. Wir kamen weder mit den Gassen, noch dem Schiedsrichter und den daraus resultierenden Straftritten zurecht, das müssen wir uns ankreiden lassen. Ich glaube, wir spielen, wie wir trainieren, und seit Hannover ist das sehr gut. Wenn wir diese Leistung bringen, haben wir eine gute Chance.

Sie sprechen die Chancen an. Was macht den TSV stark?

Wir sind schwer auszurechnen. Das ganze Team ist gefährlich und wir brauchen nur ein, zwei Momente, um jederzeit in der Lage zu sein, etwas Besonderes zu tun.

Finale der Rugbymeisterschaft, Samstag, 15 Uhr: SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim.