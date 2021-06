Von Achim Wittich

Heidelberg. 13 Jahre und eine Woche sind an diesem Dienstag exakt vergangen, seit Joachim Löw am 8. Juni 2008 bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz sein Debüt bei einem großen Turnier gegeben hat. Die Polen waren an diesem Sonntagabend in Klagenfurth der Auftaktgegner und Löw durfte am Ende einen 2:0 (1:0)-Sieg bejubeln. Die RNZ blickt am Tag des Auftaktduells gegen die Franzosen auf die sechs Eröffnungsspiele bei Europa- und Weltmeisterschaften unter dem scheidenden Bundes-Jogi zurück.

> EM 2008, 8. Juni, Klagenfurth, Deutschland - Polen 2:0: Der Kölsche Jung lässt Deutschland jubeln und auf bessere EM-Zeiten hoffen. Frohnatur Lukas Podolski trifft zweimal und der unvergessene und leider viel zu früh verstorbene RNZ-Redakteur Frank Enzenauer titelte: "Nationalelf hat das Start-Ziel erreicht und feiert ersten EM-Sieg seit zwölf Jahren." Nach dem Titelgewinn in England 1996 durch das erste Golden Goal vom jetzigen DFB-Direktor Oliver Bierhoff war die DFB-Elf 2000 in Belgien und den Niederlanden sowie 2004 in Portugal ohne einen Erfolg kläglich gescheitert. Übrigens: Ein gewisser Robert Lewandowski, damals zarte 19 Jahre alt, konnte die Niederlage der Polen nicht verhindern. Im Finale unterliegt Deutschland den Spaniern 0:1.

Deutschland: Lehmann - Lahm, Mertesacker, Metzelder, Jansen - Fritz (55. Schweinsteiger), Ballack, Frings, Podolski - Klose (90.+1 Kuranyi), Gomez (75. Hitzlsperger); Tore: 1:0, 2:0 Podolski (20./72.).

> WM 2010, 13. Juni, Durban, Deutschland - Australien 4:0: "Erinnerungen ans Sommermärchen" bei der Heim-WM 2006 werden zum Auftakt in Südafrika wach. Die Australier sind in Durban chancenlos und müssen sich dem Vizeeuropameister mit 0:4 geschlagen geben. Und tatsächlich: Wie vier Jahre zuvor endet die Reise der "Löwlinge" im Halbfinale, wieder sind die Spanier zu stark (0:1).

Deutschland: Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, Badstuber - Khedira, Schweinsteiger - Müller, Özil (74. Gomez), Podolski (81. Marin) - Klose (68. Cacau); Tore: 1:0 Podolski (8.), 2:0 Klose (26.), 3:0 Müller (68.), 4:0 Cacau (70.).

Artistisch: Mario Gomez (2.v.r.) erzielt 2012 gegen Portugal das entscheidende 1:0. F: dpa

> EM 2012. 9. Juni, Lemberg, Deutschland - Portugal 1:0: "Super "Mario" sei Dank. Mario Gomez erlöst Schwarz-Rot-Gold in der 72. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Portugal. Doch am 28. Juni erlebt Joachim Löw eine der schwärzesten Momente seiner Trainerkarriere. Im Halbfinale gegen Italien wählt der Schwarzwälder die falsche Taktik und steht bei der 1:2-Niederlage hilflos an der Seitenlinie.

Deutschland: Neuer - Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Schweinsteiger, Khedira - Müller (90.+4 Bender), Özil (87. Kroos), Podolski - Gomez (80. Klose); Tor: 1:0 Gomez (72.).

> WM 2014, 16. Juni, Salvador, Deutschland - Portugal 4:0: "Es ,müllert’ beim Traumstart" in der RNZ. Thomas Müller, sieben Jahre später von Löw reaktiviert, schenkt Portugal dreimal ein. Es ist der Anfang des goldenen Weges, der am 13. Juli in Rio de Janeiro mit dem 1:0 n.V.-Sieg gegen Argentinien umjubelt endet. Unvergessen: Im Halbfinale steht die Fußball-Welt kopf. Im eigenen Land wird der fünffache Weltmeister Brasilien von einer unglaublichen deutschen Mannschaft mit 1:7 zerlegt.

Deutschland: Neuer - Boateng, Mertesacker, Hummels (73. Mustafi), Höwedes - Khedira, Lahm, Kroos - Özil (73. Schürrle), Müller (82. Podolski), Götze; Tore: 1:0 Müller (12./Elfmeter), 2:0 Hummels (32.), 3:0 Müller (45.+1), 4:0 Müller (78.).

> EM 2016, 12. Juni, Lille, Deutschland - Ukraine 2:0: Es ist kein berauschender Auftritt des Weltmeisters zum Turnierbeginn. Shkodran Mustafi bringt den Favoriten zwar früh in Führung (19.), aber erst Bastian Schweinsteiger sorgt mit seinem Tor in der Nachspielzeit fürs Durchatmen bei Jogis Jungs. Der Zauber aus den Tagen am Zuckerhut aber ist verflogen, im Halbfinale behält Gastgeber Frankreich beim 2:0 die Oberhand.

Deutschland: Neuer - Höwedes, Mustafi, Boateng, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Özil, Draxler (78. Schürrle) - Götze (90. Schweinsteiger); Tore: 1:0 Mustafi (19.), 2:0 Schweinsteiger (90.+3).

> WM 2018, 17. Juni, Moskau, Deutschland - Mexiko 0:1: Nach dem Abpfiff schauen die deutschen Kicker entsetzt auf die Anzeigetafel, können nicht fassen, was dort zu lesen ist. Die wieselflinken Mexikaner haben ihre Überheblichkeit gnadenlos bestraft und feiern ekstatisch. Zehn Tage später fliegt Deutschland nach einem 0:2 gegen Südkorea als Tabellenletzter der Gruppe F sang- und klanglos raus. Doch Löw macht weiter – und will sich bei seinem siebten großen Turnier den glanzvollen Abgang verschaffen.

Deutschland: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (79. Gomez) - Khedira (60. Kroos), - Müller, Özil, Draxler - Werner (86. Brandt); Tor: 0:1 Lozano (35.).