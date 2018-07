Mannheim. (rodi) BFV-Präsident und DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann schaute nochmal in seinen engen Terminkalender, ob es für ihn vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, persönlich vor Ort zu sein, wie es sich Kulttrainer und Mitinitiator Klaus Schlappner wünscht. Schließlich ist Zimmermann der Schirmherr des Deutsch-Chinesischen Jugendfußballturniers, welches vom 2. bis zu 13. August in seiner sechsten Auflage in Qingdao über die Bühne geht.

"Ich habe gleich zugesagt, als die Anfrage nach der Schirmherrschaft kam. Bei Klaus Schlappner Widerspruch zu leisten, ist auch nicht ganz einfach", merkte der Funktionär, der das Projekt von Anfang an unterstützt.

Auch dank der großzügigen Unterstützung des von der Dietmar-Hopp-Stiftung gegründeten Vereins "Anpfiff ins Leben" werden die beiden U16-Mannschaften des SV Waldhof und von Astoria Walldorf in diesem Jahr die deutschen Farben vertreten.

Schon am 1. August hebt der Flieger mit den jungen B-Jugend-Jahrgängen nebst Delegation nach Asien ab. Über Shang Hai geht es dann weiter an die Ostküste Chinas nach Qingdao, eine von zwei Partnerstädten Mannheims in diesem Land.

Qingdao als Austragungsort der Spiele ist bei Infrastruktur und Architektur eine deutsch geprägte Stadt. "Die haben dort schon seit ewig ein perfekt funktionierendes Abwassersystem", so der ehemalige chinesische Nationaltrainer Schlappner.

Bevor die zwei deutschen und vier chinesischen Mannschaften im Modus Jeder-Gegen-Jeden den Turniersieger ermitteln, steht für die Gäste aus der Metropolregion in den ersten Tagen nach der Ankunft im Reich der Mitte zunächst ein ausgiebiges Sightseeing-Programm auf dem Fahrplan. An der Küste hat man zudem einen freien Blick auf das benachbarte Südkorea. Erst nach dem Kulturprogramm geht es auf den grünen Rasen.

Waldhofs neuer U16-Trainer Christian Schäfer sagte geplante Testspiele auf heimischen Boden für die China-Reise ab. "Wir bestreiten bei diesem Turnier fünf Spiele in sechs Tagen. Da werden meine Spieler richtig gefordert", geht es für ihn natürlich auch darum, sich im sportlichen Wettbewerb gut zu verkaufen.

Wichtig ist den Machern aber vor allem, dass die Jugendlichen die Kultur des anderen Landes hautnah erleben. "Man gewinnt völlig neue Einblicke und Eindrücke in einem uns fremden Land. Für die Persönlichkeitsentwicklung halte ich solch eine Veranstaltung für sehr wichtig", erinnert sich Zimmermann.

Im Jahr 2012 initiierte Felix Kurz, der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Mannheim/Rhein-Neckar gemeinsam mit Schlappner und Mannheims damaligem Bürgermeister Dr. Norbert Egger das erste Turnier in Mannheim.

Seither wird die Veranstaltung jährlich mit Ausnahme von 2014 abwechselnd in der Metropolregion Rhein-Neckar und in China ausgetragen. In den vergangenen fünf Turnieren haben mittlerweile über 1000 Jugendliche aus 18 Städten, Gemeinden und Regionen beider Länder an dem anspruchsvollen Jugendaustauschprogramm direkt teilgenommen.

"Obwohl wir damit so gute Erfahrungen gemacht haben, gibt es bis heute keine Kopie dieses Turniers", verdeutlicht Kurz, dass man in Sachen Völkerverständigung anderen einen Schritt voraus ist. "Dabei ist Fußball und Sport allgemein ein überragendes Medium, um Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander zu verbinden."