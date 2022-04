Wie man ihn kennt und schätzt: Trainer Branislav Ignjatovic voller Energie an der Seitenlinie. In der kommenden Saison bekommen die Heidelberger aber einen neuen Coach. Foto: vaf

Von Nikolas Beck

Heidelberg. Ein guter Freund habe mal gesagt, erinnert sich Branislav Ignjatovic am Mittwochmittag im Gespräch mit der RNZ, es gebe nur zwei Arten von Trainern: "Diejenigen, die ihren Job verlieren. Und diejenigen, die ihren Job verlieren werden." Auch Ignjatovic wird sich einen neue Arbeitsstelle suchen müssen.

Die MLP Academics Heidelberg haben bekannt gegeben, dass der auslaufende Vertrag mit ihrem langjährigen Erfolgscoach nicht verlängert wird. "Im Hinblick auf strategische Weichenstellungen", so der offizielle Wortlaut des Pressebulletins, sei der Gesellschafterkreis einstimmig "zu der Überzeugung gelangt, dass nach acht Jahren neue Wege und ein neuer Impuls auf der Trainerbank erforderlich sind".

Für Ignjatovic, dem das Ende des gemeinsamen Weges am Dienstag mitgeteilt wurde, kann die Entscheidung nicht mehr überraschend gekommen sein. In die Spielergespräche, die nach dem gesicherten Klassenerhalt in der vergangenen Woche aufgenommen wurden, sei er schon nicht mehr involviert gewesen. "Im Grunde hatte ich ein Jahr lang Zeit, mich darauf vorzubereiten", sagt der Serbe. Schließlich musste er nach dem langersehnten Erstligaaufstieg der Heidelberger im vergangenen Mai ausgerechnet in seine erste BBL-Saison überhaupt mit einem auslaufenden Vertrag gehen – zum ersten Mal in seiner 25-jährigen Trainertätigkeit. Eine vorzeitige Verlängerung bis 2024, die im Rahmen der Aufstiegseuphorie im Gespräch gewesen sei, so Ignjatovic, wurde nicht realisiert.

"Das war nicht ausgeschlossen, wir haben immer wieder hin und her überlegt", erklärt Matthias Lautenschläger. Der Geschäftsführende Gesellschafter hatte über viele Jahre sämtliche sportliche Entscheidungen in Abstimmung mit Ignjatovic getroffen. Mit dem strukturellen Aufschwung, der mit dem Aufstieg und dem Umzug in den SNP Dome gipfelte, musste aber auch die sportliche Kompetenz erweitert werden. Mit Alex Vogel wurde erstmals ein externer Berater engagiert, aus dem Duo war ein Trio geworden.

Und im Laufe der Saison seien nun mal "Fragezeichen entstanden, ob eine weitere Zusammenarbeit dauerhaft funktionieren würde", so Lautenschläger.

Irgendwo ist Ignjatovic also auch ein Opfer des eigenen Erfolgs. Während seine Vorgänger vor allem durch großspurige Ankündigungen aufgefallen waren, war es erst der heute 55-Jährige, der auch lieferte. Er führte die Academics in seiner Debütsaison direkt in die Playoffs, etablierte sie als Spitzenmannschaft in der Pro A, führte sie nach 36 Jahren zurück ins Oberhaus und schaffte dort frühzeitig den Klassenerhalt – womit er das Gros der Experten, die sein Team als sicheren Absteiger eingestuft hatten, eines Besseren belehrte. Die 262 Spiele, von denen Ignjatovic 146 gewinnen konnte, bezeichnet Lautenschläger als eine Erfolgsära, die der Serbe entscheidend mitgeprägt habe.

Und doch wird er sich am Freitagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) im letzten Heimspiel der Saison gegen Bamberg vom Heidelberger Publikum verabschieden müssen. "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke", sagt Ignjatovic, der das Ende zwar bedauert und als "vielleicht auch grundlos" bezeichnet, aber nicht im Groll zurückblicken will. "Es ist das gute Recht des Arbeitgebers, diese Entscheidung zu treffen, ich bin enttäuscht, aber nicht sauer. Heidelberg hat mir viel gegeben – und ich denke, auch ich habe Heidelberg viel gegeben."

Das erfolgreiche Wirken von Coach "Frenki", wie Ignjatovic genannt wird, will der Klub am Freitag noch einmal besonders würdigen. Diese Gelegenheit sowie die Tatsache, dass man nicht zu nah am Vertragsende für klare Verhältnisse sorgen wollte, seien ausschlaggebend gewesen, so Lautenschläger, vor der Bekanntgabe nicht noch die abschließenden drei Partien (am Sonntag in Berlin sowie das Nachholspiel in Ludwigsburg, das auf Mittwoch, 11. Mai, verlegt wurde) abzuwarten.

Ignjatovic, der nie mit einem Agenten zusammengearbeitet hatte, holte sich bereits vor ein paar Wochen erstmals Hilfe für die kurzfristige Karriereplanung und sagt, es hätten sich bereits reizvolle Optionen aufgetan. Die nahe liegende Verbindung zu BBL-Absteiger Frankfurt wollte Ignajtovic, der als Trainer in Langen vor vielen Jahren Kooperationspartner der Skyliners war und nach wie vor im hessischen Ober-Ramstadt wohnt, nicht kommentieren.

Bezüglich des Nachfolgers in Heidelberg habe es bereits Vorgespräche gegeben, sagt Lautenschläger, der die Academics unter dem neuen Coach vor allem zu einer attraktiven Anlaufstelle für junge Talente machen will. Wer auch immer Ignjatovic beerben wird, der Serbe ist sich sicher, dass der neue Mann gute Voraussetzungen vorfinden wird.

Frenki hat ein bestelltes Feld hinterlassen, einen festen Platz in der Geschichte des Heidelberger Basketballs. Und vor allem: in den Herzen der Menschen im Klub sowie dessen Fans.