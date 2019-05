Von Christoph Ziemer

Mannheim. Für die regennasse Laufbahn und die zarten Frühlingsstürme rund um den Wasserturm hatten Michael Chalupsky und Lena Wirth nicht wirklich Zeit. Herausfordernde Wetterbedingungen hin oder her - die beiden Sieger des diesjährigen Halbmarathons in Heidelberg waren nicht zuletzt deshalb in die Quadratestadt gereist, um zu testen, ob die eigene Form auch unter Wettkampfbedingungen noch den eigenen Ansprüchen genügt.

Erfolgreich auch in Mannheim: Michael Chalupsky. Foto: vaf

Mission erfüllt. Auch wenn der Kurztrip nach Mannheim für Michael Chalupsky eher Vorbereitungscharakter hatte: Der Läufer der TSG Heidelberg übertraf bei seinem Start beim Dämmermarathon mit Rang vier alle Erwartungen. "Der Rhythmuswechsel über die Brücken war nicht ohne, man muss aufpassen, dass man auf den Pflastersteinen nicht umknickt - und dann wird es plötzlich dunkel", umschrieb der Heidelberg-Sieger die Herausforderungen in der Nachbarstadt. Die er als schnellster Mann der Region wesentlich besser meisterte als erwartet.

Denn der Abend gehört nicht zur bevorzugten Laufzeit des 35-jährigen Bankangestellten. "Vor diesem Start im Dunkeln hatte ich schon Respekt", gab Chalupsky zu. "Meine ganzen Läufe mache ich eigentlich morgens. Für den Bio-Rhythmus, den man im Körper hat, ist das schon etwas gewöhnungsbedürftig." Die Zeit von 2:30 Stunden verblüffte dann aber selbst den Marathon-Spezialisten: "Dass das so problemlos lief, hätte ich nie gedacht", sagte Chalupsky, dessen persönlicher Saison-Höhepunkt der Berlin-Marathon im September sein wird. Dort soll dann die Marke von 2:25 Stunden unterboten werden.

Lena Wirth. Foto: vaf

Mit leichten Umstellungsschwierigkeiten fernab der Heimat hatte Lena Wirth in Mannheim zu Beginn ihres Halbmarathons kämpfen. "Im Flachen ist das noch einmal ein ganz anderer Lauf als in Heidelberg", sprach die Siegerin nach ihrem ersten "Double".

Auf einen Tempomacher wie in Heidelberg konnte sich Wirth bei ihrem Sieg in Mannheim allerdings nicht verlassen. "Wenn du jemanden an deiner Seite hast, ist das einiges wert." Doch auch dieses Problem löste die strategisch kluge Mannheim-Siegerin: Sie wechselte sich zehn Kilometer lang mit einem Athleten ab, der in der Marathon-Konkurrenz gemeldet war.

In Heidelberg konnte sie an ihrer eigenen Haustür vorbeilaufen, in Mannheim am Gebäude ihres Laufteams. Fast zwei Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz lief Wirth am Ende heraus - ein ähnlich ungefährdeter Triumph wie in Heidelberg.

Womit die Athletin des TV Schriesheim auf dem besten Weg ist, 2019 zum bislang erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere zu krönen. "Mein Vater würde jetzt sagen: Eigentlich musst du jetzt ja aufhören. Aber es geht immer noch besser", lachte sie - im Wissen, das das für Wirth bislang außerordentlich erfolgreiche Laufjahr wohl nur schwer zu toppen sein wird.

Die Läufer der TSG 78 Heidelberg waren in Mannheim aber nicht die einzigen Läufer der Region, die Grund zur Freude hatten. Holger Exner vom TV Schriesheim blickt demnächst nämlich Vaterfreuden entgegen. Der 37-jährige Marathonspezialist landete bei seinem Heimspiel in 2:39:30 Stunden auf einem hervorragenden sechsten Platz. Für Exner war es erst einmal der letzte Lauf. Denn nun gilt die volle Konzentration dem Nachwuchs, der Anfang Juni erwartet wird.