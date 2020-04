Von Daniel Hund

Heidelberg. Jörg Büßecker und der Sport – das ist eine lange Geschichte. Früher, als junger Kerl stand er selbst noch auf dem Feld, spielte Handball. Und das sehr erfolgreich. Der mittlerweile 58-Jährige war einer dieser Helden, die die SG Leutershausen deutschlandweit ins Rampenlicht rückte: Neben der deutschen Vize-Meisterschaft von 1992 reichte es auch noch zum süddeutschen A-Jugend-Meister. All das gelang ihm als Torhüter. Seite an Seite mit den Roth-Brüdern.

Mittlerweile wirbelt er dort im Hintergrund, ist Handball-Chef und Hauptgesellschafter der GmbH. Hauptberuflich ist er Steuerberater, führt ganz nebenbei aber auch noch seine Agentur Büßecker Sport und Wirtschaft. Neben Unternehmen, die es tagtäglich zu betreuen gilt, liegen ihm auch die Vereine am Herz. Einige werden von ihm betreut, bekommen unter anderem Ratschläge in Sachen Vermarktung oder Unterstützung bei den Internetauftritten.

Aktuell hat sich die Zusammenarbeit aber verändert: Denn die Coronakrise hat längst den Sport erreicht. Auch viele Vereine bangen um ihre Existenz. Büßecker, der auch im Gemeinderat von Hirschberg sitzt, steht ihnen in dieser schweren Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

Jörg Büßecker, wie können Sie den Vereinen denn momentan helfen?

Sie haben derzeit wirklich mit vielen Dingen zu kämpfen, das fängt bei rein rechtlichen Problemen an, weil eben momentan keine Sitzungen stattfinden können und geht weiter mit Tipps wie sie die Krise bewältigen können. Ich erkläre ihnen beispielsweise, wie auch sie an die stattlichen Hilfsprogramme kommen können.

Welche Vereine betreuen Sie denn?

Das sind beispielsweise die Tennisvereine TC 02 Weinheim, TC Schriesheim, TC Leutershausen und TC Hemsbach. Bei den Bundesliga-Handballerinnen der TSG Ketsch kümmern wir uns um die Vermarktung und auch die SG Leutershausen wird natürlich von uns betreut.

Vor welchen Problemen stehen denn die Tennisvereine?

Das ist unterschiedlich, aber ein großes Problem sind die vereinseigenen Tennishallen. Dort hatten sich Mieter von Oktober 2019 bis April 2020 mit einem Abo eingebucht. Durch das Sportverbot können diese Leistungen nun aber nicht erbracht werden. Die Mieter verlangen nun teilweise das Geld zurück, was ihr gutes Recht ist. Die Vereine hatten dieses Geld natürlich fest eingeplant und in besonders schlimmen Fällen können nun Insolvenzen drohen. Vereine, die schon vor der Coronakrise ihre Probleme hatten, trifft es jetzt natürlich besonders hart.

Sie meinen also, dass es durchaus auch den einen oder anderen Verein erwischen könnte?

Das glaube ich schon. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Insolvenzfrist mittlerweile bis zum 30. September verlängert wurde. Normalerweise ist es ja so, dass man innerhalb von zwei Wochen eine Insolvenz beantragen muss, wenn man merkt, dass man seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Das ist auch einer der Gründe, weshalb sich viele Vereinsmitglieder davor sträuben, ein Vorstandsamt anzunehmen. Sie müssten in solchen Fällen dann selbst haften.

Mit der SG Leutershausen sind Sie seit Jahrzehnten eng verwurzelt. Wie ist die Lage bei den "Roten Teufeln"?

Gerade dieses Wochenende ist für uns natürlich grausam. Am Samstag hätte das Ortsderby gegen Großsachsen stattgefunden. Bei diesem Wetter wäre vor der Halle Volksfest-Stimmung garantiert gewesen. Da gehen uns rund 15.000 Euro verloren. Zur Situation kann ich nur sagen: Wir werden das überstehen. Wir haben Soforthilfe und Kurzarbeit beantragt. Auch die Spieler sind betroffen. Sie haben das sofort akzeptiert.

Könnte es nicht sogar sein, dass im Jahr 2020 auf Amateurebene überhaupt kein Sport mehr stattfindet?

Das ist eine gute Frage. Dass die Saison 2019/2020 nicht mehr zu Ende gespielt wird, ist aus meiner Sicht bereits Fakt. Ab August würde man dann wieder in die neue Runde gehen. Selbst wenn das wieder erlaubt sein sollte, weiß man nicht, wie sich das mit den Sponsoren bis dahin entwickelt. Viele haben selbst kein Geld mehr im Moment.

Die Verzweiflung der Menschen ist derzeit groß. Wie erleben Sie das?

Ich arbeite mittlerweile seit 30 Jahren als Steuerberater und so einen Druck wie aktuell hatte ich wirklich noch nie. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr sozialer Typ bin und ich wirklich jedem helfen will. In diesen Tagen ist man da auch oft als Psychologe gefragt. Allein in der letzten Woche hatte ich um die 50 Anträge von Unternehmern, die um die 50.0000 Euro von der Bank wollten. Ich bereite das dann vor und informiere die Banken.

Demnach sind Sie selbst von dieser Krise nicht betroffen. Sie haben jede Menge zutun …

Nein, so ist es jetzt auch nicht. Auch uns macht diese Krise zu schaffen. Wegen des gesetzlichen Moratoriums sind wir verpflichtet unsere Mandanten weiterhin zu beraten, obwohl sie uns zurzeit nicht bezahlen können. Das ist für mich aber ohnehin selbstverständlich und eine moralische Verpflichtung. Teilweise kennt man sich schon seit 25 Jahren. Trotzdem kann uns das auch in finanzielle Schwierigkeiten bringen.