Skeptischer Blick in die Zukunft: DTM-Rückkehrer Pascal Wehrlein steht am Wochenende in Hockenheim unter Druck. Foto:dpa.

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Auch im Motorsport wirkt es manchmal so, als sei die Zeit stehen geblieben. Vor zweieinhalb Jahren gelang Pascal Wehrlein in Hockenheim mit dem Gewinn des DTM-Titels sein bislang größter Triumph. Eine große Motorsportkarriere schien für den heute 23-jährigen Mercedes-Fahrer nur eine Frage der Zeit. Doch es sollte anders kommen.

Ist Wehrlein schnell genug?

Von Mercedes protegiert durfte sich der Sigmaringer zwei Jahre in der Formel 1 bei den Hinterbänklern von Manor und Sauber versuchen - mit mäßigem Erfolg. Als nach dem Rücktritt von Nico Rosberg das Silberpfeil-Cockpit neben Lewis Hamilton neu zu besetzen war, traute man dem DTM-Champion von 2015 den großen Karrieresprung nicht zu. Seit er in der Königsklasse für zu leicht befunden wurde, ist die Karriereplanung von Wehrlein ins Stocken geraten.

Da in der Formel 1 kein Cockpit mehr für den immer noch jungen Fahrer mehr frei war, scheint die Rückkehr in die Tourenwagenserie die beste Option, um wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Natürlich sei es sein Ziel, wieder in die Formel 1 zu kommen, bekräftigt der Mercedes-Fahrer: "Ich habe dieses Jahr ein großes Ziel, und das ist, erfolgreich in der DTM zu fahren. Wenn das klappt, werden sich Türen öffnen."

Der Druck, unter dem Wehrlein vom ersten Rennen an stehen wird, ist dabei nicht gering. Denn der ehemalige Formel-1-Fahrer weiß, dass die neue DTM-Saison möglicherweise seine letzte Chance ist, noch einmal eine Chance in der Königsklasse des Motorsports zu erhalten. Außerdem muss der Silberpfeil-Pilot mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, da sich Mercedes zum Saisonende aus der DTM zurückzieht. Sollte es also nicht in der Formel 1 klappen, bleibt Wehrlein eventuell noch die Formel E - oder der Wechsel zur DTM-Konkurrenz.

"Ich bin mir sicher, dass ich wieder einen richtig guten Speed haben werde", glaubt der Schwabe, der sich über den Winter auch optisch verändert hat und mit seiner neuen Frisur an eine Mischung aus Lewis Hamilton und Zorro erinnert.

Als silberner Rächer möchte Pascal Wehrlein nun die DTM aufmischen und von Anfang an um den Titel mitfahren, um den Traum vom Formel-1-Comeback am Leben zu erhalten. Der Druck sei für ihn dabei das geringste Problem, sagt der 23-Jährige: "In jedem Jahr ging es bei mir immer um die Zukunft. Ich hatte noch nie einen langfristigen Vertrag."

Doch Wehrlein kämpft nicht nur für sich, sondern auch gegen fünf weitere Mercedes-Fahrer, die noch nicht wissen, wie es mit ihnen nach der Saison weitergehen soll. "Man muss jede Option abwägen. Ich muss dafür sorgen, dass meine Kinder jeden Tag etwas zu essen bekommen", sagt Paul di Resta, der wie Wehrlein langjährige Formel-1-Erfahrung mitbringt und nach der Saison auf ein konkurrenzfähiges Cockpit in einer Topserie hofft. Der interne Kampf bei Mercedes werde aber fair ablaufen, ist sich Wehrlein sicher: "Wir haben alle großen Respekt voreinander. Aber wir sind alle Konkurrenten und wollen besser sein als der andere."

Die Kampf gegen die Zeit ist dieses Jahr der größte Gegner für den durchaus talentierten Silberpfeil-Fahrer. Wehrlein weiß, dass er in Hockenheim sofort ganz vorne mitfahren muss. "Ich muss so schnell wie möglich lernen und mich an alles gewöhnen. Der Speed wird kommen", ist er sich sicher. "Hoffentlich auch früh genug." Sonst dürfte seine Zeit nicht nur in der DTM abgelaufen sein.