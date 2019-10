Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Claudius Amon hat gute Laune. Der 14-Jährige steht im Foyer der Kirchheimer SoccArena und kann sein erstes Tennis-Training nach mehrmonatiger Verletzungspause kaum erwarten. Ein paar Dehnübungen absolviert Claudius noch, dann geht es los. Mit Verbands-Trainer Christian Breth schlägt der Schüler des Helmholtz-Gymnasiums erst ein paar lockere Bälle von der T-Linie, danach von der Grundlinie. "Richtig durchschwingen", ruft Breth nach einer Vorhand. Technisch sind bei dem Junior kaum Schwächen zu erkennen.

Das erste Training seit dem Sommer ist für den Schüler mit dem Lieblingsfach Biologie der erste Schritt eines Comebacks, bei dem noch nicht feststeht, wohin die Reise gehen wird. Rückblende: Mit fünf Jahren hält Claudius zum ersten Mal einen Schläger in der Hand. Familiär ist er vorbelastet - Mutter Ariane führt eine Tennisschule.

Mehrere Stunden täglich trainiert Claudius, die ersten Erfolge stellen sich schnell ein. Bei der BASF spielt er in Ludwigshafen im Verband, bei der deutschen U 14-Meisterschaft belegt Claudius den zweiten Platz im Doppel. Im Einzel gewinnt er in Litauen ein Tennis Europe-Turnier - es ist die bedeutendste Nachwuchsserie in Europa. In Portugal erreicht der Junior ein weiteres Finale und steht 2017 auf Rang 17 der Europe-Rangliste. Ein Jahr zuvor hat er die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der U 14 gewonnen und steht als 13-Jähriger auf Rang 7 der deutschen U 14-Rangliste.

Seine Vorbilder: Roger Federer und Gael Monfils. Am Schweizer schätzt Claudius die lässige Eleganz, mit der der Maestro seine Gegner wegfegt. Am Franzosen dagegen den Spaß, mit dem Monfils um jeden Ball kämpft. Vielleicht ist auch das der Grund, weshalb Claudius so oft wie möglich probiert, in einem Match seinen Paradeschlag einzubauen: Den Tweener - ein Schlag durch die Beine. "Natürlich nur, wenn es passt und das Match nicht zu eng ist", grinst er.

"Das Ziel war von Anfang an klar", blickt Claudius zurück. "Ich wollte Profi werden." Nach dem Sieg in Rheinland-Pfalz wird bei dem 14-Jährigen eine Wachstumsstörung im Oberschenkel entdeckt. Eine Durchblutungsstörung im Oberschenkelknochen zwingt den 1,78 Meter großen Schüler zu einer langen Pause.

Claudius ist bereits für den DTB-Perspektivkader nominiert, ein Lehrgang mit Boris Becker in Hannover steht unmittelbar bevor. Schweren Herzens muss Claudius passen. "Klar war ich sehr enttäuscht", erinnert er sich. "Das war keine einfache Zeit für mich." Durch seinen Opa kommt der Nachwuchsspieler, der zum Ausgleich am Wochenende Kickboxen betreibt, zum Golf. Der Großvater nimmt Claudius mit zum Golfclub nach St. Leon-Rot. "Es war die einzige Sportart, die ich bei meiner Verletzung überhaupt betreiben durfte", sagt Claudius. Der Schüler macht schnell große Fortschritte, nach kurzer Zeit wird er in St. Leon-Rot bereits gefördert. Und trifft am Mittwoch dieser Woche eine folgenschwere Entscheidung: Claudius Amon wechselt gezwungenermaßen seine Sportart - von Tennis auf Golf.

"Durch mein Tennis fällt es mir leichter, ein Gefühl für Golf zu entwickeln als das bei einem Anfänger der Fall wäre", erklärt Claudius. Sein erstes Nachwuchsturnier in St. Leon-Rot hat er beim "Preis des Präsidenten" bereits gewonnen. Die Durchblutung im Oberschenkel hat sich inzwischen zwar verbessert, doch solange er noch wächst, setzt Claudius nun ganz auf Golf: "Die Ärzte haben gesagt, dass ich ab und zu Tennis spielen kann. Aber dosiert, ohne zu viel Aufwand. Mein Tennis läuft mir ja nicht davon, das Athletik- und Reha-Training geht weiter."

Aus dem DTB-Perspektivkader wird Claudius Amon wohl bald verschwinden. Viermal pro Woche spielt der Schüler nun Golf. Will er nun Golf- statt Tennisprofi werden? Ausschließen könne er das nicht, grinst Claudius. Boris Becker hat er dann doch noch getroffen - allerdings nicht auf dem Tennis-Lehrgang, sondern im Golfclub St. Leon-Rot. Der Tennisstar sei sofort zu einem Selfie bereit gewesen und habe sich sehr nett mit ihm unterhalten, berichtet Claudius: "Er hat mir gesagt, ich soll einfach meinen Weg gehen. Das würde dann am Ende schon passen."

Derzeit sieht es ganz danach aus, als habe sich Claudius Amon an den Ratschlag des Leimeners gehalten.