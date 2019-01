Birkenau/Nußloch. (bz) 130 Minuten Handball gab es beim BWT-Cup in Birkenau für die Mannschaften, die das Spiel um den dritten Platz und das Finale erreichten. Ein kräfteraubendes Programm, dass der Drittligist SG Leutershausen am besten weggesteckt hat.

Die "Roten Teufel von der Bergstraße" steigerten sich von Spiel zu Spiel, setzten sich in ihrer Gruppe gegen den Zweitligisten TV Großwallstadt durch und trafen im Finale auf die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen. Nachdem die Partien in der Vorrunde über jeweils 30 Minuten ausgetragen, liefen das große und das kleine Finale über zwei Mal 20 Minuten. Leutershausen ließ letztlich den Löwen nicht den Hauch einer Chance und fegte mit 30:15 über den Drittligisten hinweg.

Der Turniersieg ist ein erster kleiner Fingerzeig für die in zwei Wochen beginnende Restrückrunde, mehr aber auch nicht. Die Teilnehmer nutzten den Vergleich mit den hochklassigen Konkurrenten aus der Region hauptsächlich zum Testen. "Die Trainer haben viele Dinge ausprobiert, was bei so einem Turnier normal ist", spielten die reinen Ergebnisse laut Christian Fingerle, dem Sportlichen Leiter der SG Nußloch, eine untergeordnete Rolle.

Zum Auftakt gab es für die Nußlocher einen 14:11-Sieg gegen den Ligakonkurrenten aus Großsachsen, gefolgt von einem 18:12 gegen den Gastgeber TSV Birkenau. Da es im letzten Gruppenspiel gegen die jungen Rhein-Neckar-Löwen eine knappe 15:16-Niederlage setzte, musste die SGN als Gruppenzweiter hinter den Löwen ins Spiel um den dritten Platz gegen den TV Großwallstadt. Dort unterlagen die Blau-Weißen dem Zweitligisten nach einem kräfteraubenden Tag mit 12:21.

Trotz drei Niederlagen hat sich der Gastgeber TSV Birkenau achtbar aus der Affäre gezogen gegen Kontrahenten, die ausnahmslos in der dritten Liga zuhause sind. Gegen den TV Germania Großsachsen scheiterte der Badenligist am knappsten an einem Punktgewinn (18:19). Die wohl größte Überraschung gelang dem TSV Amicitia Viernheim beim 18:15-Erfolg gegen Großwallstadt. Damit ebneten die Südhessen Leutershausen den Einzug ins Finale, denn letztlich gab ein einziges Tor den Ausschlag über Rang eins und zwei in der Vorrundengruppe B.

Ergebnisse: TSV Birkenau - Rhein-Neckar Löwen II 15:20, SG Nußloch - TV Germania Großsachsen 14:11, TSV Amicitia Viernheim - TV Großwallstadt 18:15, SG Leutershausen - HG Oftersheim/Schwetzingen 15:10, Nußloch - Birkenau 18:12, Großsachsen - Rhein-Neckar Löwen II 9:18, Leutershausen - Viernheim 21:13, Oftersheim/Schwetzingen - Großwallstadt 8:17, Birkenau - Großsachsen 18:19, Rhein-Neckar Löwen II - Nußloch 16:15, Viernheim - Oftersheim/Schwetzingen 14:21, Großwallstadt - Leutershausen 16:13. Spiel um Platz drei: Nußloch - Großwallstadt 12:21; Finale: Rhein-Neckar Löwen II - Leutershausen 15:30.