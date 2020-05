Mit der TSG Hoffenheim bald wieder in der Bundesliga am Ball: Stefan Posch. Foto: APF

Von Claus Weber und Nikolas Beck

Heidelberg. Trainer Alfred Schreuder sieht die TSG 1899 Hoffenheim für den Neustart in der Fußball-Bundesliga gut gewappnet. "Die Jungs sind fit und brennen auf die Spiele. Keine Frage", sagte der 47-Jährige am Freitag in einem Interview auf der Vereinshomepage. "Sie haben auch zu Hause gut gearbeitet und anschließend haben wir über abwechslungsreiche Trainingsinhalte versucht, Motivation und Fitness gleichermaßen hochzuhalten. Ich bin mir sicher, dass uns das gut gelungen ist."

Die lediglich einwöchige Vorbereitung im Mannschaftstraining bezeichnete Schreuder als "nicht optimal, weil auch andere Teams aufgrund großzügigerer Vorgaben in ihren Bundesländern früher in größeren Gruppen oder sogar mit dem Teamtraining beginnen konnten". Hoffenheim startet am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC.

Auch Stefan Posch war die Erleichterung anzuhören. "Jeder freut sich, dass es schon bald weitergeht", sagte der Verteidiger der TSG Hoffenheim, als die RNZ ihn am Donnerstagnachmittag per Telefon erreichte. Kurz zuvor hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Pläne konkretisiert, den Spielbetrieb bereits am 16. Mai wiederaufzunehmen. Für Posch und seine Kollegen enden damit auch Wochen der Ungewissheit. "Wir haben alle auf eine Entscheidung gewartet", berichtet der 22-jährige Österreicher.

"Vorbildlich und sehr verantwortungsbewusst" habe das Team die erschwerte Situation seit der Saisonunterbrechung Mitte März bewältigt, sagte TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich. Gestern konnten die Profis erstmals nach rund zwei Monaten wieder als Team auf dem Platz arbeiten. "Mit dem Einstieg ins Mannschaftstraining steigen jetzt natürlich auch schnell wieder die Anspannung und die Vorfreude aufs erste Spiel", so Posch. Das steigt samstags um 15.30 Uhr gegen Hertha BSC ohne Zuschauer in der PreZero Arena. "Nun werden wir uns trotz der kurzen Zeit sehr fokussiert auf den Re-Start vorbereiten und dazu ab diesem Wochenende auch das vorgeschriebene, einwöchige Quarantäne-Quartier in einem Hotel beziehen", erklärt Görlich.

Die Hauptstädter kommen mit neuem Trainer in den Kraichgau. Nach dem turbulenten Klinsmann-Intermezzo hatte sich die "Alte Dame" Mitte April mit Bruno Labbadia geeinigt. Der Tabellen-13. liegt aktuell sieben Zähler hinter der TSG auf Rang neun.

Der SV Sandhausen musste am 13. März 120 Kilometer vor dem Erzgebirge umdrehen, weil das Spiel abgesagt wurde. Nun wird die Saison am Samstag, 16. Mai, um 13 Uhr beim FC Aue fortgesetzt. Die Sachsen steigen wohl erst heute wieder ins Training ein. Ein Mitglied des Funktionsteams war positiv getestet und der ganze Kader in häusliche Quarantäne geschickt worden. Ein zweiter Test, der gestern durchgeführt wurde, soll Klarheit bringen. Doch auch für Sandhausen war die Vorbereitung ungewöhnlich. "Wir kommen aus einer Phase, in der in Kleingruppen gearbeitet wurde, und in der Dinge, die im Wettkampf gefordert sind, wie Zweikämpfe und Spielformen, in denen man gewinnt oder verliert, gefehlt haben", sagte Trainer Uwe Koschinat.

Das erste Heimspiel nach der Zwangspause bestreitet der SVS am Wochenende 23.-25. Mai gegen Jahn Regensburg und muss dann unter der Woche nach Wiesbaden.

Der 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, Samstag, 16. Mai, 13 Uhr: Jahn Regensburg - Holstein Kiel, VfL Bochum – 1. FC Heidenheim,Greuther Fürth - Hamburger SV, Karlsruher SC - Darmstadt 98; Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr: Hannover 96 - Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück, FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue - SV Sandhausen, SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart.

Update: Freitag, 8. Mai 2020, 12.32 Uhr