Von Claus Weber

Heidelberg. Die beiden letzten Tage sei das Telefon nicht mehr stillgestanden, sagt Marco Günther. Es gab viel zu bereden zwischen dem Spielleiter des FC Dossenheim und seinen Vorstandskollegen. Die seit Mittwoch gültige verschärfte Warnstufe in Baden-Württemberg sieht für öffentliche Veranstaltungen ab sofort eine 2G-plus-Regelung für Besucher vor. Auch der Sport fällt darunter. An diesem Samstag um 14 Uhr empfängt der FC Dossenheim in der Fußball-Kreisliga Heidelberg die Reserve des ASC Neuenheim zum Derby. Erstmals müssen selbst geimpfte und genesene Zuschauer einen negativen Corona-Test vorweisen.

"Für uns als kleiner Amateurverein ist das ein enormer Aufwand", klagt Günther. Zum Glück habe er ein junges Team, sagt der Spielausschuss-Chef. Es müsse ja nicht ausgerechnet der Rentner aus der vulnerablen Gruppe die Kontrollen durchführen. Günther rechnet mit längeren Schlangen: "Wir haben jetzt nur noch einen Zugang ins Stadion."

Falls überhaupt noch so viele Zuschauer zu den Spielen kommen. "Die Vereine rechnen mit einem deutlichen Einbruch der Besucherzahlen", sagt Johannes Kolmer. Auch der Chef des Fußballkreises Heidelberg hat in den letzten Tagen viele Telefonate geführt. "Die Klubs fürchten Diskussionen an den Kassenhäuschen", sagt er. Allein die Versicherung, man habe doch daheim einen Schnelltest gemacht, reicht schließlich nicht aus. Auf dem Land aber sind die Test-Stationen rar gesät und in der Stadt wird der Andrang immer größer.

Fußballkreis-Chef Johannes Kolmer fürchtet Diskussionen vor den Kassenhäuschen. Foto: Pfeifer

Immerhin können Vereine, so die Information des Badischen Fußball-Verbandes (bfv), auch selbst Schnelltests durchführen. Diese Möglichkeit bietet beispielsweise der FC Bammental beim Landesliga-Duell am Samstag gegen die SG Kirchheim an.

Günther würde eine generelle Verlegung der beiden letzten Kreisliga-Spieltage ins kommende Jahr begrüßen. "Ich glaube, auch die Spieler sind verunsichert", sagt der Dossenheimer mit Blick auf die explodierenden Corona-Fallzahlen, "das sind alles Amateure, die müssen am Montag wieder zur Arbeit."

Philipp Richter von den FT Kirchheim fürchtet einen deutlichen Zuschauer-Rückgang. Foto: Pfeifer

Philipp Richter möchte die beiden letzten Partien in diesem Jahr dagegen noch bestreiten – auch wenn der Chef der Freien Turner Kirchheim fürchtet, dass zum Landesliga-Spitzenspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen Tabellenführer Türkspor Mannheim wohl nur noch hundert statt mehrerer hundert Zuschauer kommen, die das Gipfeltreffen ohne Corona angelockt hätte. "Wir können das erste Mal in der Vereinsgeschichte Herbstmeister werden", sagt Richter, "das ist eine Riesensache für uns." Am Sonntag wird die Vorrunde in der Landesliga abgeschlossen. Sind 50 Prozent der Spiele bestritten, so die Richtlinien, kann die Liga gewertet werden und es gibt Klarheit über Auf- und Absteiger.

Arg viel Mehraufwand fürchtet Richter nicht. Zuletzt habe man ja bereits den Impf- oder Genesenen-Nachweis prüfen müssen. Nun komme eben ein weiteres Dokument dazu. Übrigens auch für Schüler ab 18 Jahren, wie der bfv informiert. Bislang galten Schüler generell als getestet und somit gleichgesetzt mit Geimpften oder Genesenen. Diese Ausnahme gilt ab sofort nur noch für Schüler bis einschließlich 17 Jahren.

Auch bei den Nachwuchsspielen fürchtet Kolmer Probleme. Die Kinder werden in der Regel von ihren Eltern gebracht, die meist auf den Sportplätzen bleiben – falls sie 2G-plus nachweisen können. Die meisten Jugendstaffeln gehen ab Montag in die Winterpause. Nachholspiele unterhalb der Oberliga, so ein Vorschlag des Verbandes, sollen freiwillig und einvernehmlich mit dem Gegner verlegt werden dürfen.

Nicht nur für Zuschauer, sondern auch für Amateursportler dürften die Zügel angezogen werden. Der Badische Fußballverband rechnet damit, dass bereits ab diesem Wochenende 2G für Spieler, Trainer und Schiedsrichter gilt und Nichtimmunisierte damit vom Sportbetrieb ausgeschlossen sind.

Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen wird wohl von vielen Fußballklubs begrüßt. Die neuen Regeln sorgen aber auch für Unverständnis. "In Restaurants, also auch im Klubhaus, braucht man keinen Testnachweis, auf dem Sportplatz, also im Freien, dagegen schon", sagt Marco Günther, "das passt nicht."