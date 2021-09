Von Achim Wittich

Bielefeld. Sebastian Hoeneß hatte sich am frühen Samstagabend gut im Griff. Nach der Nullnummer bei Arminia Bielefeld wählte der Trainer der TSG Hoffenheim die Worte bedächtiger als noch eine Woche zuvor nach dem 0:2 gegen den FSV Mainz 05. Die völlig unzureichende Vorgehensweise seiner Profis in der Anfangsphase allerdings nervte Hoeneß erneut und um eindeutige Aussagen wollte und konnte er auch diesmal nicht herumkommen. "Wir waren in gewissen Situationen hinten einfach nicht voll da. Das kann ich in der Form auch nicht akzeptieren", sagte der Münchner auf der Pressekonferenz.

Worauf sich Hoeneß bezog und was auf der Pressetribüne im Stadion auch TSG-Sportdirektor Alexander Rosen sehr nachdenklich dreinblicken ließ, waren gleich drei Großchancen der kampfeslustigen Ostwestfalen in den ersten 13 Minuten. Patrick Wimmer(3.), der ehemalige Hoffenheimer Robin Hack mit einem Pfostentreffer (9.) und Fabian Klos (13.) ließen Hoeneß früh wild an der Seitenlinie gestikulieren. "Durch lange Bälle, zweite Bälle haben wir in einer Art, die bekannt ist, zu viel zugelassen und das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar", erklärte der Hoffenheimer Coach mit noch gezügelter Zunge.

Dennoch durchaus bemerkenswerte Sätze, bedenkt man, dass sich genau dieselben Dinge wiederholten, die den Kraichgauern schon gegen die Rheinhessen den Garaus gemacht hatten. Bei der Erklärungsfindung jedenfalls tat sich Hoeneß genauso schwer, wie seine Spieler in der ersten Viertelstunde. Ein Ansatz war für ihn die Tatsache, dass fünf Profis auf dem Platz gestanden hätten, die zum ersten Mal von Beginn an aufgelaufen wären. Von einer Startelf, "die mit einer Achse besetzt war, wie wir sie auch brauchen", sprach Hoeneß und meinte damit Dampfmacher Pavel Kaderabek, die Mittelfeldstrategen Florian Grillitsch und Diadie Samassékou sowie die Offensivkräfte Christoph Baumgartner und Ihlas Bebou.

Der Bielefelder Berichterstatter allerdings war von den Aussagen von Hoeneß wenig beeindruckt, meinte zur RNZ beim Verlassen des Stadions nur lapidar. "Da habt ihr es ja mit einem Meister der Ausreden zu tun."

Natürlich steht Hoeneß schon nach nur fünf Spieltagen unter Druck, hat nach dem souveränen Auftaktsieg in Augsburg keine Partie mehr gewonnen. Anspruch und Wirklichkeit decken sich aktuell bei "Hoffe" wahrlich nicht.

Da hilft es auch wenig, dass es trotz der indiskutablen Startphase durchaus etwas mit einem Dreier hätte werden können. Langsam wachte 1899 nämlich schon in der ersten Hälfte aus seinem Dornröschenschlaf auf und hatte die Begegnung dann – ohne zu glänzen – nach der Pause weitgehend im Griff. Viel ließ der Favorit nun nicht mehr zu und hätte selbst mehr als nur einmal den Sieg unter Dach und Fach bringen können. Es wäre jedoch zu viel des Guten gewesen.

Immerhin: Hoeneß-Kollege Frank Kramer, Ende 2012 nach der Trennung von Markus Babbel aus dem Juniorenbereich aufgestiegen und für zwei Bundesligaspiele als Cheftrainer in Hoffenheim tätig, glaubt fest an seinen ehemaligen Arbeitgeber. "Wenn sie so besetzt bleiben und ihren Rhythmus aufnehmen, haben sie sicherlich ganz andere Ambitionen, und das zu Recht." Kramer ist nicht der Erste und nicht der Einzige, der dem Vorjahreselften weitaus mehr als Mittelmaß zutraut.

Da kommt es alles andere als ungelegen, dass mit den Wolfsburgern am Samstag (15.30 Uhr) in Sinsheim ein spielstarker Gegner seine Visitenkarte abgibt. Gegen Top-Teams präsentiert sich 1899 fast beständig fokussierter und zielstrebiger als gegen Liga-Konkurrenz, die in erster Linie nur darum kämpft, im deutschen Fußball-Oberhaus beheimatet zu bleiben. Das allerdings wirft automatisch Fragen nach dem genetischen Fingerabdruck der Mannschaft und der Führungsstruktur überhaupt in Hoffenheim auf.

Es sind jedenfalls früh in der Runde unruhige Tage im Kraichgau. "Wir haben den Anspruch, in der oberen Hälfte zu bleiben und deswegen müssen wir schauen, dass wir schnell Punkte holen", sagte Hoeneß. Gelingt es nicht, werden die Tage auch für ihn noch unruhiger.

Update: Sonntag, 19. September 2021, 21.01 Uhr

Hoffe bleibt vorne und hinten torlos

Von Ulf Zimmermann

Bielefeld. Am Ende eines unterhaltsamen Samstagnachmittags blieb den Protagonisten die undankbare Aufgabe, ein weiteres Spiel ohne durchschlagenden Erfolg zu erklären. "Für neutrale Zuschauer war es ein aufregendes Spiel, mir allerdings zu aufregend. Wir waren in gewissen Situationen nicht da. Das kann ich nicht akzeptieren", sagte Sebastian Hoeneß nach seinem 50. Pflichtspiel als TSG-Trainer, die nach einem 0:0 am Samstag bei Arminia Bielefeld nun das vierte Spiel in Folge in der Fußball-Bundesliga ohne Sieg blieb.

Hoeneß hatte eine Woche nach dem ernüchternden 0:2 gegen den FSV Mainz 05 seine Startelf umfangreich geändert und sah eine Anfangsphase, in der sein Team konfus wirkte. Der Punkt sei am Ende "okay" gewesen, aber zu wenig. Sein Kollege Frank Kramer hielt sich daran fest, einen Punkt mitgenommen zu haben. "Wir haben auch heute wieder einem guten Gegner ordentlich Paroli geboten. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess", sagte der Arminia-Coach, dessen Mannschaft auch nach dem 5. Spieltag auf den ersten Sieg der Saison wartet. Beide Teams liegen mit vier (Bielefeld) beziehungsweise fünf (Hoffenheim) Zählern in der unteren Tabellenhälfte.

Der TSG stehen im Ringen um eine Wende nun schwere Aufgaben bevor: Hoffenheim hat als nächstes Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg zu Gast und muss dann zum VfB Stuttgart.

Hoeneß nahm vor 13.750 Zuschauern in der ausverkauften Arena fünf Änderungen in der Startelf vor. Pavel Kaderabek in der Abwehr, Florian Grillitsch, Diadie Samassékou und Christoph Baumgartner im Mittelfeld sowie Ilhas Bebou als Spitze spielten von Beginn an. Es lief aber zunächst gar nicht. Vor allem fehlende Abstimmung und technische Fehler führten zu brandgefährlichen Szenen. Nach nicht einmal drei Minuten verpasste Bielefelds Patrick Wimmer vor der Torlinie eine Hereingabe von Fabian Klos und damit die Führung.

Wenige Minuten später traf Robin Hack nach einem Pass von Wimmer aus 16 Metern nur den Pfosten (10.). Die größte Möglichkeit ließ dann Klos liegen, als der Torjäger nach Wimmer-Vorarbeit zunächst einen Haken schlug, aber das Tor verfehlte. Immerhin, die TSG zeigte trotz dieser bedenklichen Lücken ihre Offensiv-Qualitäten. Jakob Bruun Larsen (7.), Andrej Kramaric (15. und 30.), Christoph Baumgartner (21.) und Bebou (42.) hatten in einer kurzweiligen ersten Hälfte gute Möglichkeiten.

Nach dem Wechsel setzten vor allem die Gäste die offensiven Akzente, zumal sie auch etwas sicherer als in den ersten 45 Minuten auftraten. Aber Kramaric (47. und 57.) oder auch der eingewechselte Sargis Adamyan (58.) konnten vielversprechende Situationen nicht nutzen. Alessandro Schöpf verfehlte mit einem Distanzschuss knapp das Hoffenheimer Tor (89.). "Im Moment will der Ball noch nicht rein, aber so Phasen gibt es einfach", resümierte Bielefelds Innenverteidiger Amos Pieper.

Update: Samstag, 18. September 2021, 19 Uhr